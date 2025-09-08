Enroque Corto

Fresneda y un llamativo apoyo

El histórico dirigente del kirchnerismo cordobés sorprendió con un anuncio el fin de semana.

Informante: El finde pasado apareció Olga (Riutort) en un acto del PJ y fue “LA” novedad; ahora le traigo algo similar, pero con otro protagonista.

Periodista: Cuente.

I: Martín Fresneda, dirigente histórico del kirchnerismo y referente de HIJOS en Córdoba anunció que se suma al frente que lidera Natalia de la Sota para trabajar por su candidatura a diputada.

P.: ¿Eh? Pero si hay lista K en Córdoba. ¿Qué pasó con Carro y Estévez?

I.: ¡Por eso la lluvia de chanes! Baldazo de agua fría en el Frente Grande.

P.: ¿Pero Fresneda salió a blanquear su posición?

I.: See, anunció por sus redes sociales. “Después de un tiempo de reflexión y de haber tomado la necesaria distancia de la política activa, con plena conciencia del momento histórico que atraviesa nuestro país, convencido que la política debe resignificarse y que nuestras fuerzas requieren un profundo reacomodamiento, elijo sumarme, como afiliado del Partido Justicialista, a los miles de compañeros que acompañan con esperanza y compromiso la candidatura de Natalia de la Sota como diputada nacional”. Es larga la carta, pero básicamente le otorga a la diputada la representación hoy de ese anti mileísmo que, evidentemente, no encuentra en el kirchnerismo.

Después de la elección bonaerense, Mestre dijo que la salida es radical

Uno de los que salió con un comunicado anoche a raíz del resultado con derrota para el Gobierno nacional en provincia de Buenos Aires fue el radical Ramón Mestre.

Informante Radical: Sale comunicado de Ramón…

Periodista: ¿Qué dice?

IR: Enfatizó, principalmente, que la salida no debe ser el con el kirchnerismo ni con “un nuevo peronismo”. “La caída de una nueva esperanza no debería tener como salida al kirchnerismo. Ya pasó con Alberto y así nos fue. No volvamos a ese pasado. No está bueno que la alternativa sea volver a los tiempos oscuros del kirchnerismo, ni seguir en la locura insensible e inhumana de los libertarios”, dijo.

P: Ajá…

IR: Y agregó: “esto me recuerda a Hipólito Yrigoyen, que antes de morir les dio un mensaje a los jóvenes que estaban preocupados por el futuro; en ese momento les dijo: ‘no todo está perdido; sólo hay que empezar de nuevo y Argentina ya lo hizo’. Es tiempo de evitar un nuevo fracaso. La salida no es el kirchnerismo, ni otra forma de peronismo; la salida es radical”, largó.

Repudio con olvido

El legislador Miguel Nicolas, de la UCR, presentó en la Unicameral un proyecto de repudio por el violento tuit del activista libertario Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", en contra del senador Luis Juez.Informante: Rápido de reflejos MIguel Nicolas, repudió con certeras palabras el ataque a Juez, pero se olvidó de algo.

Alfil: ¿Qué se olvidó?

Informante: De decir quien agredió al senador. No lo menciona al Gordo Dan, hombre de las Fuerzas del Cielo que conduce Santiago Caputo, por cierto. Escuche el texto del repudio: "La Legislatura expresa su más enérgico repudio a las declaraciones formuladas contra el Senador Nacional por Córdoba, Dr. Luis Juez, que resultan de una bajeza reprobable, con reflexiones deshumanizantes sobre su situación familiar mezclada, con intereses políticos y la situación de la discapacidad a nivel nacional, que rompen el tejido social ante la ausencia de códigos morales, evidenciada por su crueldad y falta de empatía en las expresiones contra el Senador".

Alfil: El autor del agravio estará en los fundamentos...

Informante: Nop, no lo incluyó. Un olvido nomás.

El runner de la UCR se escapa de la desafiliación

En los últimos días hubo una serie de comentarios acerca de qué será del futuro del exviceintendente de la gestión de Mestre, hoy alineado con Las Fuerzas del Cielo, Marcelo Cossar. Por eso, el informante habló con el periodista.

Periodista: ¿Qué lo trae por acá?

Informante: Vengo de correr una maratón, y como no pierdo el tiempo, le traigo información de la comidilla radical

Periodista: Cuénteme

Informante: ¿Se acuerda de Cossar?

Periodista: Cómo olvidarlo, si fue el responsable de la comunicación en el gobierno de Mestre, a quién lo perjudicó bastante...

Informante: Estoy al tanto pero resulta que la UCR sigue tomando nota para avanzar con las expulsiones

Periodista: ¿Y qué tiene que ver Cossar?

Informante: Anda haciéndole campaña a La Libertad Avanza, está a disposición y está dentro del esquema de Petri en Defensa. Por todo eso, están evaluando mandarle el pedido de desafiliación

Periodista: Creo que la UCR está a pleno con la campaña.

Informante: Ahora si, pero cuando vuelva la actividad partidaria, ese dato está anotado entre los pendientes

Dos proyectos se activan en el Concejo

El informante del Concejo chateaba con el periodista de otros asuntos, pero antes de cortar, el periodista la preguntó por la marcha del Legislativo Municipal.

Informante del Concejo: Mire, se viene un semestre con mucho movimiento en el Concejo. Esta semana que pasó la comisión de Servicios Públicos reactivó el tratamiento del nuevo marco regulatorio del transporte, y no es lo único que hay en agenda.

Periodista: A ver, repasemos.

I.C.: A eso, súmele que estamos redactando en Nuevo Código de Faltas, en un trabajo mancomunado con todos los bloques. Y también va a entrar al recinto una nueva ordenanza urbanística, con foco en los convenios de cooperación público-privada y la reorganización de la planificación urbana.

P.: Aja… ¿Algo más?

I.C.: Es un tema arduo y complejo, no desespere. Como adelanto le puedo decir que tanto la UCR como el PJ están de acuerdo en avanzar en el debate del proyecto, y todos van a aportar. En las semanas próximas voy a tener mayores especificidades para contarle.