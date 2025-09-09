Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Elección definida?

El periodista dialogaba con su informante en Reducción, el municipio del departamento Juárez Celman que en el mes de octubre elegirá nuevo intendente tras el fallecimiento de Jorge “Cacho” Grazziano en un trágico accidente a fines de julio.

Periodista: Che, me comentan que en el Panal están bastante confiados con la elección de intendente en Reducción.

Informante: El apoyo público a Gina Grazziano lo dijo todo. Después de esa foto con el gobernador (Martín Llaryora) y el ministro (Manuel) Calvo, se dio un mensaje contundente a los que osaran competir.

P: ¿No apareció contendiente?

I: No. Es más, se dice que ya está definida la elección y que la hija de “Cacho” asumirá la intendencia. Es más, se convertirá en la primera jefa municipal del país con el sello de Provincias Unidas.

P: Lo corrijo: Reducción Unido.

I: Es lo mismo. Ella se lanzó como candidata hace unos días sabiéndose la contendiente con más chances de ganar y con la certeza de que el apoyo del Gobierno provincial haría que se bajaran las otras opciones.

P: ¿Entonces? Será una campaña aburrida.

I: Puede ser, pero es lo que tiene que pasar. La campaña igualmente arrancó y Gina Grazziano ya sacó su primer spot y con el debut del logo de su frente.

P: ¿En serio? Páselo después.

I: Muy emotivo el spot. Dijo que Reducción significa muchas cosas en el corazón de quienes lo habitan, y hasta recordó a su papá, “Cacho”, con quien asoció la palabra amor: amor por el trabajo, por el progreso y por las familias.

P: ¿O sea, la campaña va por la herencia y la continuidad?

I: Exacto. Planteó que ese legado es lo que la impulsa a dar el paso y que por eso quiere conducir los destinos del pueblo. Eso sí, aclaró: con otra mirada, pero con el mismo sueño y el mismo amor. Habla de un Reducción Unido, trabajando todos juntos, con la idea de que cada día el pueblo esté mejor. Básico, pero efectivo. Seguramente en octubre tendremos a una nueva intendenta mujer en el sur.

El “videíto” de Pinasco

Un informante del sector libertario llegaba al periodista con un dato que descubrió en redes sociales.

Informante: Scrolleando por Instagram, me encontré con un video bastante extraño. Lo subió Santiago Pinasco y es como un collage de fotos que se sacó con dirigentes de La Libertad Avanza en el lanzamiento de la campaña. No sé si es un video de campaña, si es de cholulo, si quiere mostrar que conoce a los que manejan el partido o qué.

Periodista: ¿Lo ve raro? Yo no.

I: Espere, que no le conté lo más raro.

P: ¿Hay más?

I: Resulta que el video me apareció a mí y a varios más porque está publicitado. ¿Entiende? Pinasco puso plata para darle más recorrido al video, vaya a saber por qué.

P: ¿No se anima a descifrar por qué?

I: Solo puedo pensar que está mutando a dirigente libertario full time después de la mala experiencia que tuvo al frente del PAMI. De hecho, esto de aparecer mucho en redes lo expone a los comentarios de “haters” que en cada posteo le recuerdan los escándalos con los que se lo asoció en la obra social del Estado.

P: Bueno. Si uno quiere despegar, tiene que tener redes activas.

I: Tiene menos de 1000 seguidores, así que va a tener que meterle. Otra cosa rara es que también pagó para tener la tilde azul de verificado. ¡Ni el intendente (Guillermo De Rivas) tiene la cuenta verificada!

P: No lo juzgue tanto. Es un símbolo de status, especialmente entre libertarios.

I: ¡Que fantasmeada!

Benítez, a tono con la Rural

En la previa a la Exposición Rural que iniciará a mediados de esta semana, la cronista dialogó con el informante sobre un proyecto que reflotó el concejal del Frente Cívico, Pablo “Kily” Benítez.

Informante: A tono con la muestra del campo, el “Kily” reflotó aquel video en el que se vistió de gaucho y le dio de comer a una vaca.

Periodista: Creo que a ese me lo perdí (risas).

I: Es de hace un mes, más o menos. Ahí dijo que el gobierno de Milei le había bajado la carga impositiva al campo, con el tema de las retenciones. Y pidió que De Rivas haga lo mismo con la carga impositiva municipal para el agro. Ahora lo compartió de nuevo y creo que es porque estamos a nada de la Expo Rural y quiere tirar un guiño al sector. Aunque tampoco deja de tirarle una buena al gobierno después de la derrota del domingo en Buenos Aires.

P: Yo la interpreto por ese lado también. Como una señal de que sigue “fiel” al espacio que acompañará en las legislativas. Aunque también sé que se plantó por lo del Gordo Dan.

I: Lo ví en Twitter (X). Le dijo que se cruzaron límites morales y éticos. Pero hubo una tracalada de comentarios que le recordaron al Kily que eso “es exactamente lo que votó” y le adjuntaron su foto con la motosierra. Es el precio a pagar.







Fuerte riña entre trapitos

El dirigente opositor llegaba a la periodista para comentarle sobre un hecho que tuvo lugar el sábado en la zona del Concejo Deliberante.

Dirigente opositor: Increíbles las imágenes que están circulando del trapito que fue herido a golpes por otro.

Periodista: Muy fuertes.Tuvo que intervenir la policía y lo llevó la ambulancia.

D O: Está muy bien que hayan intervenido. Claramente fue algo que se les estaba yendo de las manos. Escuché al subsecretario de Seguridad (Rafael Filippa) cuando habló del tema. Dice que, desde que se aprobó la ordenanza, bajó el nivel de conflictividad pero siempre hay algunos hechos puntuales en los que se “pelean por su territorio”. Hasta dijo que el hombre que resultó herido estaba en estado de ebriedad. Ahora, yo no tengo forma de comprobar si el problema ha mermado pero no me da esa sensación.

P: Yo tampoco lo sé. Pero sí creo que ahora se visibilizan más esos hechos.

D O: Y ellos mismos reconocen que esto seguirá ocurriendo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué objetivo tuvo entonces la ordenanza? La guardia urbana y la Policía deben intervenir ante cualquier conflicto en la vía pública. Pero además, si uno escucha lo que dijo el subsecretario, la ordenanza no prohíbe sino que “regula”. Y si mal no recuerdo, ¿el gobierno no había negado eso? Recuerdo textualmente que negaron que sea una regulación de la actividad porque eso implicaría habilitarla bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, plantear una serie de requisitos que habiliten a los trapitos a ejercer la actividad o crear un registro. Y no es así.

P: Si, es cierto. En su momento dijeron que la ordenanza buscaba “ordenar”, valga la redundancia. Y que lo que no está permitido es el cobro compulsivo. Pero si te ofrecen un precio por cuidar el auto o lavarlo y accedes, queda en la responsabilidad de cada uno.

D O: Entonces me lo confirma. La ordenanza en sí no hizo mucha diferencia. Pasa más por un trabajo fuerte de prevención y de estar donde hay que estar. Lo del otro día fue lamentable y esperemos que no sigan ocurriendo hechos así. Ya demasiado triste es el clima de violencia que se vive en estos tiempos.