Enroque Corto

Prunotto recupera un pedazo de la CGT para el Panal

El informante gremial llamó al periodista, ansioso por hacerlo volver sobre sus palabras.

Informante: ¡Compañero! ¿Usted sabe cuánto lo quiero, no?

Periodista: Uh… si empezamos así, de esta conversación no puede salir nada bueno…

I.: Ja, ja… Es verdad… pasa que lo llamo para corregirlo: usted dijo que la CGT Regional estaba alineada con Natalia de la Sota, y eso no es cierto. Si no, vea la foto que le paso. En ella va a ver a los compañeros Flores, Zárate y Masuero, de SUTE; Castillo, de conductores de taxis; Clavero, de jerárquicos de Comercio; De la Torre, del sindicato del Vidrio; González, de Jardineros; Orán de la Vega, de APOC; Quintero, de Remis; Barengo, de Soiva; Guevara, de la Federación Argentina de Remis; Arévalo, de Judiciales Federales; y Peralta, de Operadores de Radio. Todos de la CGT Regional, y todos reunidos con la vicegobernadora Myriam Prunotto.

P.: Ja, ja…. Yo sabía que algo de esto tenía que haber… Mire, la próxima lea bien, porque en realidad lo que yo dije es que una parte muy importante de la CGT Regional estaba con Natalia, y no es mentira… De hecho, los últimos dos lunes la diputada estuvo reunida con los tres triunviros de la CGT Regional… Ahora, que un pedazo pueda estar jugando con Prunotto, bueno… eso es perfectamente posible, y por lo que veo, es lo que está pasando…

Por ahora, todo frío para que se hacen los rulos con el Gabinete

El informante tomó nota de algunas versiones que tuvieron impacto en medios nacionales acerca de algunos lugares para cordobeses dentro del Gabinete de Javier Milei y rápidamente puso paños fríos. Por eso llamó al periodista.

Informante: Oiga, un comentario al paso…

Periodista: A ver.

I: Lo de los rumores de cordobeses al Gabinete no está frío, está helado.

P: Imaginé.

I: Repasemos. Lo Juez que tiraron algunos, después de todo lo que pasó, la verdad que no lo veo entrando al Gobierno. No lo necesita. Menos si todavía nadie sale a pedir disculpas públicas.

P: Sí…

I: Otra. Lo de De Loredo tampoco lo veo, por más que algunos golpeen despachos en Buenos Aires y del empoderamiento que podría tener Santiago Caputo, me parece que lo del diputado viene con humo. Me parece, tengo la sensación.

P: Sí.

I: Ah, y lo de Schiaretti ¡menos! Mira si el Gringo se va a largar a negociar lugares en el Gobierno en este momento. Eso es tremenda pelot…

P: Sí, comparto. Le mando un abrazo.

El reproche de Juez

Luis Juez no había hablado en público sobre el ataque en redes del tuitero libertario Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", que con deplorables referencias a su hija con discapacidad, le reprochó haber apoyado la insistencia contra el veto a la ley de Discapacidad. Ayer, finalmente, habló.

Informante: Se quebró Luis Juez en diálogo con Marcelo Bonelli. Dijo que necesita que el Gordo Dan le pida disculpas por haberse metido con su hija, y que él no hubiera atacado de esa manera "ni a un enemigo". También le recriminó a Miei por no haberlo llamado o no haber parado la arremetida de las Fuerzas del Cielo.

Alfil: Lo que se sabe es que Karina Milei y Guillermo Francos se comunicaron con el senador para pedirle disculpas.

Informante: Si. Pero el presidente es jefe de todos ellos y no lo llamó. "Debe estar enojado por mi voto en Discapacidad", admitió Juez, y dijo "yo soy su amigo, no su empleado". Alfil: En fin, habrá que ver. ¿Se está separando Juez de Milei? ¿Viene la ruptura?

Por la sesión en Laboulaye, Dante Rossi apuntó al “marketing” del peronismo

La sesión que se llevará adelante hoy en el extremo sur de la provincia de Córdoba, más precisamente en Laboulaye, ya tiene críticas. Entre ellas, la del legislador radical Dante Rossi.

Informante Radical: No están todos muy contentos con esto de llevar la sesión hasta Laboulaye.

Periodista: ¿Por?

IR: Y no está bueno para algunos hacer tantos kilómetros, pero en realidad el enojo de algunos como el Colorado Rossi viene por el lado del marketing.

P: ¿Qué?

IR: Rossi salió a decir que “después de 26 años de gestión el peronismo se da cuenta de las necesidades fundamentalmente del norte de Córdoba, donde no hay agua, calidad educativa, buena atención sanitaria, y poca conectividad y desocupación”.

P: Epa.

IR: Y siguió: “el Programa de Igualdad Territorial promueve inversiones en el Noroeste y Sur-Sur de las provincia, en idénticas condiciones y requisitos, sin advertir muchas diferencias. Es un catálogo de buenas intenciones con beneficios mínimos, que se superponen a los establecidos por otras leyes. Hay que bajar impuestos, mejorar la atención del APROSS -que en el interior es paupérrima-, bajar el costo de la energía para los emprendimientos turísticos, mejorar los salarios docentes para que haya educación de calidad, y continuar con la ley de promoción industrial. Nada de eso está planteado en la ley. Es un instrumento de campaña, que utiliza a la Legislatura como ámbito de difusión”.

P: Clarito, lo dejo.