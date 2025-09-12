Alumbrado: se aprobó el pliego en 2° lectura y hubo reproches a Benítez

Por Julieta Fernández



Ayer se aprobó el pliego licitatorio para el servicio del alumbrado y semaforización en segunda lectura. Con un mayor acompañamiento de la oposición (a excepción de dos concejales de Primero Río Cuarto y la abstención del Partido Libertario), el oficialismo logró el consenso para aprobar la iniciativa que debió contemplar algunas modificaciones requeridas en el tratamiento en primera lectura. Entre ellas, se planteó extender el plazo a 10 años de experiencia en cuanto a tareas de mantenimiento de alumbrado público. Concretamente, es requisito excluyente que una empresa haya realizado el mantenimiento de al menos 24 mil puntos lumínicos en un plazo de 10 años (el proyecto original planteaba que sean cinco).

También se sumó la creación de una comisión evaluadora de ofertas integrada por los concejales de los distintos bloques, entre otros aspectos que apuntarían, por ejemplo, a contemplar el cuidado del medio ambiente. Aunque el oficialismo aseguró que estas modificaciones permitirán que más empresas puedan competir, la edil radical, Antonella Nalli, se mostró en desacuerdo.

“No me satisfacen las modificaciones. Dijimos que este pliego no tenía que ser un molde o un traje a medida para una empresa. Solicitamos que se tenga en cuenta la voz de la Cámara de la Construcción. ¿Por qué no se los convocó? Tiempo teníamos”, expresó la concejala y agregó que el requisito excluyente de haber realizado el mantenimiento de 24.000 puntos lumínicos en un lapso de 10 años no habilitaría a muchas empresas locales a competir. “No están las reglas de juego claras”, consideró.

Por su parte, el concejal juecista Pablo Benítez tuvo una intervención que rondó los 50 minutos. Además de plantear su rechazo al proyecto, manifestó haber estado “incómodo” con el hecho de que no se haya declarado nulo el voto de la concejala Florencia Stinson en primera lectura. La edil, quien recientemente dio a luz, participó de ambas sesiones de manera remota con el visto bueno de los cuatro presidentes de bloque, quienes acordaron esa posibilidad en comisión de labor.

El concejal de Primero Río Cuarto mostró una copia de la Carta Orgánica en el recinto y aseguró que la participación de la edil a través de Zoom (algo dispuesto en una resolución del 2020 en circunstancias de pandemia) sería ilegal. Reclamó que no se haya hecho lugar al pedido de nulidad que planteó luego de la votación en primera lectura. “Tenemos que estar seguros de que no vamos a generarle un dolor de cabeza al Estado Municipal”, agregó en alusión a la posibilidad de que esa situación “afecte” todo el proceso licitatorio posterior.

La concejala socialista e integrante de Hacemos Unidos le respondió a Benítez, a quien consideró machista por “poner en duda la idoneidad de quien ejerce la presidencia del Concejo (en alusión a las críticas que el edil realizó a Ana Medina) y por no contemplar la situación de la concejala que dio a luz hace 20 días. Gadpen consideró que “no es la primera vez que ocurre y esto atenta contra el rol de las mujeres en la política”.

La concejala Florencia Stinson se expresó sobre el final de la sesión en relación a los planteos del concejal juecista. “Me lo tomo personal porque se me nombró varias veces, aún en contra del reglamento interno se dijo mi nombre y apellido. Es un momento emocionalmente difícil, tengo una beba de poquitos días. Lo tomo como un planteo machista porque no se hizo en otras oportunidades cuando concejales varones participaron de manera remota”, expresó la edil oficialista y pidió “repudiar la crueldad y la falta de empatía”.