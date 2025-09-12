Alumbrado: se aprobó el pliego en 2° lectura y hubo reproches a Benítez
El pliego licitatorio fue aprobado por mayoría. La radical Nalli y el juecista Benítez votaron en contra y el libertario Lamberghini se abstuvo. En la sesión, se reflotó el planteo de Benítez, quien había pedido la anulación del voto de Florencia Stinson en primera lectura por haber participado en forma virtual. La edil oficialista respondió.Enroque Corto12 de septiembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
Ayer se aprobó el pliego licitatorio para el servicio del alumbrado y semaforización en segunda lectura. Con un mayor acompañamiento de la oposición (a excepción de dos concejales de Primero Río Cuarto y la abstención del Partido Libertario), el oficialismo logró el consenso para aprobar la iniciativa que debió contemplar algunas modificaciones requeridas en el tratamiento en primera lectura. Entre ellas, se planteó extender el plazo a 10 años de experiencia en cuanto a tareas de mantenimiento de alumbrado público. Concretamente, es requisito excluyente que una empresa haya realizado el mantenimiento de al menos 24 mil puntos lumínicos en un plazo de 10 años (el proyecto original planteaba que sean cinco).
También se sumó la creación de una comisión evaluadora de ofertas integrada por los concejales de los distintos bloques, entre otros aspectos que apuntarían, por ejemplo, a contemplar el cuidado del medio ambiente. Aunque el oficialismo aseguró que estas modificaciones permitirán que más empresas puedan competir, la edil radical, Antonella Nalli, se mostró en desacuerdo.
“No me satisfacen las modificaciones. Dijimos que este pliego no tenía que ser un molde o un traje a medida para una empresa. Solicitamos que se tenga en cuenta la voz de la Cámara de la Construcción. ¿Por qué no se los convocó? Tiempo teníamos”, expresó la concejala y agregó que el requisito excluyente de haber realizado el mantenimiento de 24.000 puntos lumínicos en un lapso de 10 años no habilitaría a muchas empresas locales a competir. “No están las reglas de juego claras”, consideró.
Por su parte, el concejal juecista Pablo Benítez tuvo una intervención que rondó los 50 minutos. Además de plantear su rechazo al proyecto, manifestó haber estado “incómodo” con el hecho de que no se haya declarado nulo el voto de la concejala Florencia Stinson en primera lectura. La edil, quien recientemente dio a luz, participó de ambas sesiones de manera remota con el visto bueno de los cuatro presidentes de bloque, quienes acordaron esa posibilidad en comisión de labor.
El concejal de Primero Río Cuarto mostró una copia de la Carta Orgánica en el recinto y aseguró que la participación de la edil a través de Zoom (algo dispuesto en una resolución del 2020 en circunstancias de pandemia) sería ilegal. Reclamó que no se haya hecho lugar al pedido de nulidad que planteó luego de la votación en primera lectura. “Tenemos que estar seguros de que no vamos a generarle un dolor de cabeza al Estado Municipal”, agregó en alusión a la posibilidad de que esa situación “afecte” todo el proceso licitatorio posterior.
La concejala socialista e integrante de Hacemos Unidos le respondió a Benítez, a quien consideró machista por “poner en duda la idoneidad de quien ejerce la presidencia del Concejo (en alusión a las críticas que el edil realizó a Ana Medina) y por no contemplar la situación de la concejala que dio a luz hace 20 días. Gadpen consideró que “no es la primera vez que ocurre y esto atenta contra el rol de las mujeres en la política”.
La concejala Florencia Stinson se expresó sobre el final de la sesión en relación a los planteos del concejal juecista. “Me lo tomo personal porque se me nombró varias veces, aún en contra del reglamento interno se dijo mi nombre y apellido. Es un momento emocionalmente difícil, tengo una beba de poquitos días. Lo tomo como un planteo machista porque no se hizo en otras oportunidades cuando concejales varones participaron de manera remota”, expresó la edil oficialista y pidió “repudiar la crueldad y la falta de empatía”.
Los gobernadores “del centro” van a Río Cuarto en mensaje a Milei y a Kicillof
Lo resolvieron en el chat de Provincias Unidas el lunes. El viernes 10.30 visitarán la Rural de Rio Cuarto y está previsto que estén los seis y el candidato Juan Schiaretti. Es la única construcción de mandatarios post foto del CFl en junio y post faltazo generalizado a Tucumán de julio. El bonaerense había llamado a construir con otros sectores luego de su contundente triunfo sobre la Libertad Avanza.
Perfil del votante: Schiaretti lidera el podio, Roca la jueventud y De La Sota afianza el peronismo
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.
PJ acelera los comandos para blindar el interior
La organización territorial del interior es un punto destacado en la estrategia de campaña del oficialismo. En unos días, el mapa de comandos electorales quedará completado. Contener a los propios y evitar fugas, entre los objetivos. El factor Natalia.
El arribo de Pullaro y Valdés desató la furia de la lista de Mestre
“Nos cae como el c…”, dijo un radical cercano al exintendente y candidato a diputado nacional de la UCR. “¿Tanta necesidad de andar detrás de Schiaretti? Como si le hiciera falta…”, agregó otro. Mestre estará hoy en Río Cuarto y mañana irá a Villa María y Villa Nueva, a la misma hora que los gobernadores estén en el Imperio.