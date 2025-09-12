Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La UNRC se pliega al reclamo nacional

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien comentaba sobre el posicionamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto frente a la marcha federal en defensa de la educación por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento.

Informante: El Consejo Superior de la UNRC salió a respaldar la ley de financiamiento universitario. Se sumaron al documento del CIN, el que aprobaron los rectores en Rosario a fines de agosto. Ahí dejaron escrito que las universidades nacionales van a marchar de nuevo. Más después del veto.

Periodista: Era lo que se esperaba, ¿no?

I: Sí, pero ahora quedó formalizado. Argumentan que la ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema en 2025, que no genera desajustes fiscales y que es clave para la continuidad de la educación pública. La rectora (Marisa Rovera) se expresó en ese sentido cuando estuvo en la Rural para el corte de cinta de la Expo. Dijo que la comunidad universitaria no va a bajar los brazos y confirmó que la UNRC se sumará “sin dudar” a la marcha federal.

P: Otra cuestión que me resulta lógica. Rovera fue parte de los rectores que reafirmaron el posicionamiento del CIN.

I: Claro, pero fíjese que ella tiene una diferencia con respecto a otros rectores. Rovera se cuida de no entrar en lecturas partidarias. Dice que esto trasciende cualquier resultado electoral y pidió una reflexión de fondo.

P: ¿Por qué tanto cuidado?

I: Porque nadie espera que Rovera sea anti Milei. De hecho, da a entender que no está del todo mal la discusión que da el Gobierno, reconociendo que hay que eficientizar educación y salud. Eso sí, destruir la educación y la ciencia le parece mucho. Tenían la esperanza de que no salga el veto, pero ahora tendrán que marchar.

P: Se viene una movilización masiva, ¿no cree?

I: Así es. Veremos cuál es el impacto y cómo será convocatoria. Veo al peronismo marchando con todas sus banderas, al igual que el radicalismo. Me parece que el clima electoral puede hacer que sea más convocante que las últimas.









La candidata que no fue

En una jornada donde la Legislatura de Córdoba pasó cerca de Río Cuarto con su sesión en Laboulaye, el periodista acudía a su informante en aquella localidad.

Periodista: Me imagino que ayer (por el miércoles) hubo mucho movimiento por allá.

Informante: ¡Sí! Día de mucho trabajo. Fuimos la ciudad de la Unicameral por 24 horas (risas).

P: ¿Alguna perlita que me pueda compartir? Estuve siguiendo la sesión por las redes.

I: Tranquilo. No más de lo que salió en todos lados. Pero le comparto algo que se vio en la previa. La vicegobernadora (Myrian Prunotto) estuvo de recorrida y pasó por la Escuela PROA de Laboulaye. La acompañó la legisladora Victoria Busso. No llamó la atención que estuviera ahí, porque es la figura más fuerte del oficialismo acá. Pero…

P: ¿Qué?

I: En la ciudad se comenta que ella tenía todo para ser candidata. Es más, se daba por hecho que iba a estar en la lista en un lugar expectable. Medio que decepcionó ese cambio final que la dejó afuera…

P: Dos del sur entre los nueve titulares era mucho, ¿no?

I: Si (Juan Manuel) Llamosas estaba nueve, ella entraba y no hacía la diferencia. Eso opino. Evidentemente, la estrategia es otra. Quizá vayan por el lado de hacerla intendenta en 2027, cosa que veo potable. Pero yo creo que por un tiempito le va a doler haberse quedado fuera de esta elección cuando estuvo tan cerca. Sana sana…





