Provincias Unidas realizó su debut en la Expo Rural de Río Cuarto

Este viernes, cuatro gobernadores se presentarán en la Exposición Rural de Río Cuarto para realizar la primera presentación pública del bloque "Provincias Unidas". Junto al gobernador Martín Llaryora, se presentaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), tres gobernadores pertenecientes al ala radical.

Los anfitriones del encuentro son Martín Llaryora y Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en Córdoba. El bloque apunta a llegar a las elecciones de 2027 y ser el principal frente de los libertarios.

Martín Llaryora se pronunció tras el veto presidencial al reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro (ATN), el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el Hospital Garrahan, afirmó que: "El de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades".

"Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislando la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se sienta ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan", insistió.

En ese sentido, el gobernador afirmó que el gobierno de Milei hay que "ponerle límite a este momento de locura de dos extremos que están llevando a la Argentina cada día a una vida peor". Tras lo dicho, se refirió a la polarización entre el kirchnerismo y el oficialismo nacional: "Tenemos que dejar de construir trincheras para construir puentes", insistió.

En el marco de la Exposición Rural, Juan Schiaretti reiteró su pedido de eliminar las retenciones agropecuarios y defendió "el equilibrio fiscal" pero "no a los hachazos como el del Gobierno nacional"."Somos la expresión del interior productivo, de la producción y el trabajo. Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional", aseguró

El otro dirigente del bloque y gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó contra el kirchnerismo: "No de la provincia invencible de Santa Fe. Nos sumamos a Provincias Unidas. Hoy conformamos Provincias Unidas para que el kirchnerismo no se envalentone. Que cuida lo que se hizo bien, pero que mira al futuro".

Por su parte, el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también apuntó contra Javier Milei y aseguró que "el equilibrio fiscal es con la gente", y mantuvo que el flamante bloque busca la escucha. "Provincias Unidas es escucharnos".

#ProvinciasUnidas es un proyecto superador 🇦🇷. Hoy en #RíoCuarto, desde el corazón de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy mostramos que hay un camino superador y de crecimiento para el país. pic.twitter.com/siV4lqoT7C — Myrian Prunotto (@myriprunotto) September 12, 2025

Horas previas a la presentación del bloque, el presidente Javier Milei había confirmado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, el exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, escribió esta mañana: "Hoy visito la 91ª Exposición Rural de Río Cuarto, un evento que muestra toda la fuerza del interior productivo. Será una jornada para acompañar a quienes hacen posible esta gran muestra agroindustrial, comercial, ganadera y de servicios, que también incluye la Feria Internacional y Nacional de Artesanías".

A su vez, el candidato a diputado recalcó que la propuesta de Provincias Unidas es una alternativa ante el kirchnerismo que se apaga y ante la "crueldad" del mileísmo. "La Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo. El centralismo condiciona a gobernadores e intendentes. Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina", cuestionó Schiaretti en su cuenta de X.