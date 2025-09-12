Provincias Unidas realizó su debut en la Expo Rural de Río Cuarto

La educación en la mira
El caso de la nena armada en la escuela de Mendoza refleja que la crisis de las escuelas se sigue profundizando
El bloque de mandatarios provinciales se presentó por primera vez en la localidad cordobesa como una “tercera alternativa” distinta al kirchnerismo y al libertarismo de Milei. Durante el acto criticaron los vetos a los ATN y la Ley de Financiamiento Universitario; Llaryora afirmó: “El modelo de Milei genera desempleo”.Nacional12 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Este viernes, cuatro gobernadores se presentarán en la Exposición Rural de Río Cuarto para realizar la primera presentación pública del bloque "Provincias Unidas". Junto al gobernador Martín Llaryora, se presentaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), tres gobernadores pertenecientes al ala radical.
Los anfitriones del encuentro son Martín Llaryora y Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en Córdoba. El bloque apunta a llegar a las elecciones de 2027 y ser el principal frente de los libertarios.
Martín Llaryora se pronunció tras el veto presidencial al reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro (ATN), el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el Hospital Garrahan, afirmó que: "El de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades".
"Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislando la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se sienta ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan", insistió.
En ese sentido, el gobernador afirmó que el gobierno de Milei hay que "ponerle límite a este momento de locura de dos extremos que están llevando a la Argentina cada día a una vida peor". Tras lo dicho, se refirió a la polarización entre el kirchnerismo y el oficialismo nacional: "Tenemos que dejar de construir trincheras para construir puentes", insistió.
En el marco de la Exposición Rural, Juan Schiaretti reiteró su pedido de eliminar las retenciones agropecuarios y defendió "el equilibrio fiscal" pero "no a los hachazos como el del Gobierno nacional"."Somos la expresión del interior productivo, de la producción y el trabajo. Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional", aseguró
El otro dirigente del bloque y gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó contra el kirchnerismo: "No de la provincia invencible de Santa Fe. Nos sumamos a Provincias Unidas. Hoy conformamos Provincias Unidas para que el kirchnerismo no se envalentone. Que cuida lo que se hizo bien, pero que mira al futuro".
Por su parte, el Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también apuntó contra Javier Milei y aseguró que "el equilibrio fiscal es con la gente", y mantuvo que el flamante bloque busca la escucha. "Provincias Unidas es escucharnos".
#ProvinciasUnidas es un proyecto superador 🇦🇷. Hoy en #RíoCuarto, desde el corazón de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy mostramos que hay un camino superador y de crecimiento para el país. pic.twitter.com/siV4lqoT7C— Myrian Prunotto (@myriprunotto) September 12, 2025
Horas previas a la presentación del bloque, el presidente Javier Milei había confirmado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, el exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, escribió esta mañana: "Hoy visito la 91ª Exposición Rural de Río Cuarto, un evento que muestra toda la fuerza del interior productivo. Será una jornada para acompañar a quienes hacen posible esta gran muestra agroindustrial, comercial, ganadera y de servicios, que también incluye la Feria Internacional y Nacional de Artesanías".
A su vez, el candidato a diputado recalcó que la propuesta de Provincias Unidas es una alternativa ante el kirchnerismo que se apaga y ante la "crueldad" del mileísmo. "La Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo. El centralismo condiciona a gobernadores e intendentes. Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina", cuestionó Schiaretti en su cuenta de X.
La derrota del oficialismo nacional también se explica un poco por haber desplazado su estructura de redes sociales en favor del territorio
Los titulares del PAMI y la ANSES de Bell Ville compartieron una curiosa lectura de los resultados de PBA: aseguraron que los bonaerenses votaron al PJ porque “les gusta cagar en un balde”. En el hervidero que dejó la derrota, las “Fuerzas del Cielo” cuestionaron que se ataque a los votantes (para pegarle a los “karinos”). Oportunidad para las “segundas marcas” que competirán en octubre.
A falta de un día para el vencimiento del plazo que posibilita al Gobierno Nacional el veto hacia la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario, desde Casa Rosada planean vetar los proyectos mencionados.
El instituto aseguró que todavía la inflación se mantiene por debajo del 2%, en una racha de cuatro meses, a nivel interanual se ubica en el 33,6%.
Siguen las gestiones con Aerolíneas | Los que quedaron afuera
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Schiaretti lidera la intención de voto en la ciudad de Córdoba con 33,3%, seguido por Gonzalo Roca y Natalia De La Sota; la encuesta revela además un 16% de indecisos que marca una fuerte incertidumbre electoral.
“Nos cae como el c…”, dijo un radical cercano al exintendente y candidato a diputado nacional de la UCR. “¿Tanta necesidad de andar detrás de Schiaretti? Como si le hiciera falta…”, agregó otro. Mestre estará hoy en Río Cuarto y mañana irá a Villa María y Villa Nueva, a la misma hora que los gobernadores estén en el Imperio.
La lista 3 empieza a separar la paja del trigo y los apoyos testimoniales empiezan a tener nombre y apellido. Este viernes hay cumbre en el suroeste.
Desde la capital alterna, el frente libertario lanzará su campaña con un acto que busca contrapesar la cumbre de gobernadores en la Rural. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezarán las acciones junto a los candidatos cordobeses de Milei, mientras se aguarda la posible llegada de referentes del Ejecutivo nacional. ¿Se sumará Bullrich?