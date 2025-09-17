Enroque Corto

Retenciones a la palestra 

El exgobernador Juan Schiaretti fue uno de los disertantes en Camarco. Desde ahí, el candidato a diputado de Provincias Unidas lanzó una promesa. 

Periodista: ¿Qué dejó la 12° Jornada de Infraestructura de Camarco?

Informante: A Schiaretti en su salsa. Repartió palos al kirchnerismo y al gobierno actual, pero con tono de candidato en carrera.

Periodista: ¿Alguna definición jugosa?

Informante: Varias. La principal: “Mi primer proyecto como diputado será eliminar las retenciones”. Dijo que en 20 años le sacaron al interior 175 mil millones de dólares, y a Córdoba 35 mil.

Periodista: Siempre vuelve a lo mismo…

Informante: Claro, es su caballito de batalla. Comparó con Brasil: ellos aumentaron el área sembrada un 50%, nosotros apenas 8%. Para él, la diferencia son las retenciones.

Periodista: ¿Y cómo sigue el libreto?

Informante: Reforma fiscal, chau Ingresos Brutos, chau impuesto al cheque. Nuevo pacto federal. Y un bloque en el Congreso con “sentido común y respeto institucional”.

Periodista: ¿Sonó a campaña?

Informante: Sonó a lanzamiento.

Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza

El informante gremial mensajeó al periodista, que pronto se interesó por lo que le contaban.

Periodista: Estimado, tiempo sin saber de usted… ¿Qué es eso que me mandó?

Informante: Y vio cómo es esto… yo solo aparezco cuando hay algo importante para decir… descárguelo.

P.: A ver…

I.: Es para que vea cómo viene avanzando el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza. El Tribunal Federal 2 fijó entre fines de octubre y principios de noviembre una serie de audiencias para el debate oral y público en el marco de la causa que se sigue contra Gabriel Suárez, Jorge Molina Herrera y compañía.

P.: Arrancó nomás…

I.: Arrancó la semana pasada. Ahora se fijaron estas audiencias, que son clave dentro del proceso, pero habría un pedido de los abogados de los imputados para patearlas para adelante… En cualquier caso, lo tengo al corriente.

A rodear al intendente

Ayer uno de los momentos más curiosos en la previa a la sesión de la Legislatura que se desarrolló en Cruz del Eje fue la visita que todos los legisladores de la oposición le hicieron al anfitrión, el intendente local, Renato Raschetti. Por ello, el informante llamó al periodista.

Informante: Le cayeron todos…

Periodista: ¿A quién?

I: Al intendente de Cruz del Eje.

P: Ah, cierto que está de gira por el norte usted.

I: Sí, esto de los viajes no me está gustando mucho. Le digo la verdad.

P: Bueno, pero dicen que hay legisladores del interior que aprovechan para que ustedes, los de la capital, vean el esfuerzo que ellos hacen cada vez que vienen a sesionar a Córdoba.

I: Sí, puede ser. Pero lo llamé para contarle algo bastante simpático que se dio acá en Cruz del Eje como fue la visita de toda la oposición al intendente.

P: ¿Qué? ¿A Raschetti?

I: Sí, a él. Fuimos todos los opositores a verlo en la Municipalidad. No se olvide que él es radical, pero hace rato que los muchachos del cordobesismo vienen diciendo que juega con ellos.

P: Y…

I: Sí, por eso la carita del hombre cuando le caímos. Es gracioso lo de algunas fotos y videos porque se lo ve a Renato como rodeado y él hundido cada vez más en el sillón. Pero bien, buena charla. Le mando un abrazo y después hablamos. 

