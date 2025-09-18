Enroque Corto
Retenciones a la palestra | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente
El candidato de la Lista 3 opinó sobre la presión fiscal argentina.
Informante: Ramón Mestre insiste con que Milei no tiene programa económico y que sólo con motosierra no se puede gobernar cuatro años.
Periodista: Lo sigo…
I.: Sostiene que hay que bajar la presión fiscal pero no sólo de la Nación sino también de los gobiernos provinciales y municipales. Esto se lograría con una reforma de la ley de Coparticipación, que en la actualidad es imposible en la Argentina.
P.: ¿Entonces?
I.: Sin embrago, el gobierno Nacional tiene herramientas para consensuar con los gobernadores para reducir los impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos). Mestre recordó que el consenso fiscal fue una herramienta en ese sentido, sin embargo, no hubo voluntad política de sostenerla en el tiempo. Por eso, destaca como propuesta directa que impacte en el crecimiento de la producción y empleo, eliminar los impuestos relacionados con las exportaciones e importación de aquellas industrias o servicios que dan valor agregado en la argentina.
El periodista repasaba las últimas declaraciones del ex gobernador y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, y casi para entretenerse, mensajeó a su informante libertario.
Periodista: ¿Amigo, vio la entrevista de Schiaretti?
Informante: Estimado, sí, sí…
P.: Duro con el presidente, ¿no?
I.: Bueno… estamos en campaña.
P.: Usted corríjame si me equivoco, pero lo que entendí yo que dijo es que el plan económico de Milei está terminado, y que con el riesgo país en estos niveles, depende de un salvataje del Trump para poder afrontar los vencimientos del año que viene…
I.: Fue bastante textual… no sé qué quiere que le aclare…
P.: Bueno, no aclarar, pero… como usted dijo, estamos en campaña. Yo recién chequeé Twitter y no vi a ninguno de los candidatos cordobeses del León retrucándole…
I.: Todavía no está el clima de campaña… tiempo al tiempo.
El regreso en horas de la noche de los legisladores el martes desde la sesión que se produjo en Cruz del Eje trajo a muchos con la red social X en la mano. Sin ser ellos los que manejaban, obvio.
Informante Radical: Estamos volviendo…
Periodista: ¿Cómo les fue?
IR: Se terminó muy tarde. Eran casi las nueve de la noche y estábamos ahí.
P: Bueno…
IR: Le cuento algo interesante que planteó Alejandra Ferrero acerca de lo que se votó y ella lo puso en redes.
P: Cuente.
IR: Dijo la jefa del interbloque Juntos: “El Presupuesto 2025 para el Norte promete grandes planes e inversiones, pero a septiembre tiene ejecución cero, y en campaña se acuerdan del abandonado Norte Cordobés y traen un proyecto fiscal que NO hará milagros. Después de 26 años de desinversión, la frazada siempre es corta. Empezó la campaña, empezaron las promesas”.
Retenciones a la palestra | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente
El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia | Todos contra Fabián López en la Legislatura | Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal | Francioni recibió a Llaryora
355 Centros Vecinales en marcha | El apoyo menos pensado | Misa y muchas redes por De la Sota (padre) | Apostillas libertarias del Sur | Piguillem en un evento para homenajear a Alfonsín
Adiuc va a paro por el veto de Milei | Fassi acomodó el equipo | Pullaro y Frigerio, de nuevo en Córdoba | La incógnita por el lugar y lo sucedido en Jesús María
La UNRC se pliega al reclamo nacional | La candidata que no fue
El pliego licitatorio fue aprobado por mayoría. La radical Nalli y el juecista Benítez votaron en contra y el libertario Lamberghini se abstuvo. En la sesión, se reflotó el planteo de Benítez, quien había pedido la anulación del voto de Florencia Stinson en primera lectura por haber participado en forma virtual. La edil oficialista respondió.
Más homenajes al “Gallego” | Caso Solange: absueltos
Retenciones a la palestra | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.