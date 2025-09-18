Enroque corto

Mestre sobre la presión fiscal

El candidato de la Lista 3 opinó sobre la presión fiscal argentina.

Informante: Ramón Mestre insiste con que Milei no tiene programa económico y que sólo con motosierra no se puede gobernar cuatro años.

Periodista: Lo sigo…

I.: Sostiene que hay que bajar la presión fiscal pero no sólo de la Nación sino también de los gobiernos provinciales y municipales. Esto se lograría con una reforma de la ley de Coparticipación, que en la actualidad es imposible en la Argentina.

P.: ¿Entonces?

I.: Sin embrago, el gobierno Nacional tiene herramientas para consensuar con los gobernadores para reducir los impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos). Mestre recordó que el consenso fiscal fue una herramienta en ese sentido, sin embargo, no hubo voluntad política de sostenerla en el tiempo. Por eso, destaca como propuesta directa que impacte en el crecimiento de la producción y empleo, eliminar los impuestos relacionados con las exportaciones e importación de aquellas industrias o servicios que dan valor agregado en la argentina.

Silenzio stampa

El periodista repasaba las últimas declaraciones del ex gobernador y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, y casi para entretenerse, mensajeó a su informante libertario.

Periodista: ¿Amigo, vio la entrevista de Schiaretti?

Informante: Estimado, sí, sí…

P.: Duro con el presidente, ¿no?

I.: Bueno… estamos en campaña.

P.: Usted corríjame si me equivoco, pero lo que entendí yo que dijo es que el plan económico de Milei está terminado, y que con el riesgo país en estos niveles, depende de un salvataje del Trump para poder afrontar los vencimientos del año que viene…

I.: Fue bastante textual… no sé qué quiere que le aclare…

P.: Bueno, no aclarar, pero… como usted dijo, estamos en campaña. Yo recién chequeé Twitter y no vi a ninguno de los candidatos cordobeses del León retrucándole…

I.: Todavía no está el clima de campaña… tiempo al tiempo.

Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial

El regreso en horas de la noche de los legisladores el martes desde la sesión que se produjo en Cruz del Eje trajo a muchos con la red social X en la mano. Sin ser ellos los que manejaban, obvio.

Informante Radical: Estamos volviendo…

Periodista: ¿Cómo les fue?

IR: Se terminó muy tarde. Eran casi las nueve de la noche y estábamos ahí.

P: Bueno…

IR: Le cuento algo interesante que planteó Alejandra Ferrero acerca de lo que se votó y ella lo puso en redes.

P: Cuente.

IR: Dijo la jefa del interbloque Juntos: “El Presupuesto 2025 para el Norte promete grandes planes e inversiones, pero a septiembre tiene ejecución cero, y en campaña se acuerdan del abandonado Norte Cordobés y traen un proyecto fiscal que NO hará milagros. Después de 26 años de desinversión, la frazada siempre es corta. Empezó la campaña, empezaron las promesas”.