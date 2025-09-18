Tensión en los mercados: los bonos caen y el Riesgo País aumenta

Este jueves los mercados atraviesan una jornada oscura. Tras la derrota de las elecciones legislativas bonaerenses el pasado 7 de agosto, el gobierno de Javier Milei parece atravesar una crisis económica que no fue favorecida tras los rechazos a los vetos al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica en Diputados.

A las 12:40 horas, las operaciones en el mercado reflejan fuertes caídas para los bonos argentinos. Los bonos globales se hundieron cerca del 4% en Wall Street y el riesgo país alcanzó los 1.428 puntos, su nivel más alto en un año.

Según la Consultora 1816, "los compromisos de deuda externa ascienden a 34.000 millones de dólares hasta 2027, y se necesitarían USD 27.000 millones adicionales a los actuales para su cumplimiento sin incurrir en reservas netas negativas".

En el plano económico, ante la escasez de reservas, el dólar mayorista se mantiene cerca de los $1.475 , mientras que el blue y el "contado con liquidación" alcanzaron una cifra por encima de los $1.500. Este escenario generó este jueves presión sobre los activos locales.

Entre los ADR y las acciones de las empresas argentinas que negocian en Wall Street también presentaron pérdidas. Transportadora Gas del Sur y Banco Galicias, tuvieron una pérdida del 5,9%. En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 4,1% en pesos, a 1.710.000 puntos

La Bolsa Argentina registró una de las pérdidas internacionales del año. Desde su nivel máximo del 9 de enero, el S&P Merval medido en dólares acumula una pérdida de 52,5%, ahora en los 1.134 puntos. En pesos, el panel de acciones líderes registra un descenso de 39% desde el récord de enero de este año, en los 2.843.736 puntos.

Mientras que el Banco Central intervino con ventas de USD 53 millones para contener al dólar mayorista, el mercado se ve atravesado por un panorama incierto para el futuro económico del país, mismo que se encuentra travesado por una política en crisis, acompañado por indicadores económicos débiles y un flujo constante hacia el dólar.