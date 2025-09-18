Tensión en los mercados: los bonos caen y el Riesgo País aumenta

los mercados atraviesan una jornada oscura tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y los rechazos a veto legislativo; los bonos y acciones se desploman, el riesgo país sube a 1.428 puntos y el dólar paralelo supera los $1.500.

Economía18 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
582960

Este jueves los mercados atraviesan una jornada oscura. Tras la derrota de las elecciones legislativas bonaerenses el pasado 7 de agosto, el gobierno de Javier Milei parece atravesar una crisis económica que no fue favorecida tras los rechazos a los vetos al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica en Diputados.

A las 12:40 horas, las operaciones en el mercado reflejan fuertes caídas para los bonos argentinos. Los bonos globales se hundieron cerca del 4% en Wall Street y el riesgo país alcanzó los 1.428 puntos, su nivel más alto en un año

Según la Consultora 1816, "los compromisos de deuda externa ascienden a 34.000 millones de dólares hasta 2027, y se necesitarían USD 27.000 millones adicionales a los actuales para su cumplimiento sin incurrir en reservas netas negativas".

En el plano económico,  ante la escasez de reservas, el dólar mayorista se mantiene cerca de los $1.475 , mientras que el blue y el "contado con liquidación" alcanzaron una cifra por encima de los $1.500. Este escenario generó este jueves presión sobre los activos locales. 

Entre los ADR y las acciones de las empresas argentinas que negocian en Wall Street también presentaron pérdidas. Transportadora Gas del Sur y Banco Galicias, tuvieron una pérdida del 5,9%. En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 4,1% en pesos, a 1.710.000 puntos

La Bolsa Argentina registró una de las pérdidas internacionales del año. Desde su nivel máximo del 9 de enero, el S&P Merval medido en dólares acumula una pérdida de 52,5%, ahora en los 1.134 puntos. En pesos, el panel de acciones líderes registra un descenso de 39% desde el récord de enero de este año, en los 2.843.736 puntos.

Mientras que el Banco Central intervino con ventas de USD 53 millones para contener al dólar mayorista, el mercado se ve atravesado por un panorama incierto para el futuro económico del país, mismo que se encuentra travesado por una política en crisis, acompañado por indicadores económicos débiles y un flujo constante hacia el dólar.

Te puede interesar
Lo más visto
ilustra-schiaretti-passerini-llaryora-y-natalia-de-la-sota-aniversario-de-la-sota

Con el PJ divido, cada uno le rezó a su propio De la Sota

Yanina Soria
Provincial16 de septiembre de 2025

El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.

enroque-mestre

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de septiembre de 2025

Mestre sobre la presión fiscal | Silenzio stampa | Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial |

schiaretti1

Schiaretti recorrerá la Capital en la recta final de la campaña

Felipe Osman
Provincial18 de septiembre de 2025

Anima en las seccionales la noticia de que el ex gobernador recorrerá parte de la capital en las semanas previas a la elección. Sin embargo, esto representa un viraje en la planificación inicial de la campaña. ¿Refuerzo en el distrito clave, contención frente al ‘factor Natalia, o contrapeso a Juez?