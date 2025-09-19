Enroque corto

Buscando voto en la marcha

La marcha universitaria del miércoles pasado dejó varias perlitas para contar.

Informante: Algunos candidatos aprovecharon para cazar en el zoológico.

Alfil: ¿Que dice?

Informante: La estrategia de Natalia de la Sota fue mostrar una pancarta con su nombre y su foto. Fue osado, podría haber sido criticada, o peor aún, escrachada.

Pero le fue bien, o eso cree su gente.

Alfil: Un público muy afín.

Informante: Probablemente. Su perfil es de defensa de lo público y oposición a la motosierra de Milei, y la marcha universitaria fue buen momento para desplegarlo.





Las confusiones por el saludo a un "Toño" ausente

Mientras los libertarios preparan y ultiman detalles del acto de Milei hoy en Córdoba hubo un par de cuestiones que el informante quiso repasar. Una de ellas vinculada a lo que sucedió el pasado fin de semana en Río Cuarto.

Informante Libertario: Acá estamos... preparando todo para recibir al Javo.

Periodista: Cuente algo.

IL: Obviamente todos los candidatos, desde Roca a Rodriguez Machado, pasando por Soldano y el jefe de campaña Bornoroni va a estar en toda la gira.

P: Me imagino.

IL: Pero le quería hacer una observación sobre algo que se dijo del fin de semana pasado en Río Cuarto con lo de la Rural.

P: Diga.

IL: Por ahí dijeron que no se lo saludó al radical Toño Rins. Mire, le digo la verdad, eso no pasó sencillamente porque Rins no estuvo en la reunión. Nosotros llevamos un relevamiento de cada una de las personas presentes en la actividad de LLA y él no estuvo. Estaba un allegado a él, pero no Rins. Aparte... es radical, ¿qué haría en algo de LLA?

P: Ahh...

IL: Se la dejo. Me voy porque sigo de cerca la organización, dicen que hay un encargue lindo de sándwich de milanesa para el acto de la noche. Espero ligar algo. Abrazo.

Casado lanzado completamente a la campaña de Provincias Unidas

El informante se dio una vuelta por el Concejo y cambió figuritas en varios despachos. De ahi se vino con una info y llamó al periodista.

Informante Concejo: Recién salgo del Concejo...

Periodista: ¿Qué se cuenta?

IC: Muy enchufado el concejal Diego Casado con la campaña de Provincias Unidas.

P: ¿Ah sí?

IC: Si, arma un encuentro para ahora, el martes 23 para respaldar con todo la campaña de Schiaretti.

P: Epa...

IC: Para la gilada que se la pasó comentando cualquier cosa...tome nota: “'Más que un nombre, una causa: Juan por Vos'. Seguimos construyendo desde el territorio y acompañando a Juan Schiaretti como candidato a Diputado Nacional.

#EspacioCiudad #JuanConVos #Schiaretti2025". Todo ese es el mensaje que se hizo viral en algunos grupos de WhatsApp y en redes con la convocatoria para el martes. Lo esperan. Abrazo.

Jueces de paz en el limbo

Se picó con el tema jueces de paz en la Legislatura. Por eso el informante le hizo un llamado al periodista.

Periodista: ¿Qué novedades hay en la Unicameral?

Informante: El radical Matías Gvozdenovich anda con los tapones de punta.

Periodista: ¿Por qué?

Informante: Presentó un proyecto para que Llaryora designe de una vez a los jueces de paz del interior.

Periodista: ¿Y qué falta?

Informante: De los 29 que ya rindieron y fueron calificados, sólo la firma del Gobernador. Otros 15 esperan que la Junta los evalúe.

Periodista: Parece trámite sencillo.

Informante: Sí, pero mientras tanto los pueblos del interior siguen sin el primer acceso a la justicia.

Periodista: Federalismo de discurso, burocracia de hecho.

Arrebato

El informante peronista le envió al periodista una postal de su seccional. Después compartieron esta conversación.

Periodista: ¿Y eso?

Informante Peronista: Así cómo lo ve: acá en la seccional los pasacalles dicen “Schiaretti-Siciliano”, candidatos a diputados.

P.: Paga ese apellido, ¿no?

I.P.: Sí. Creo que la militancia de Juan se apuró para poder estampar su apellido junto al del Jefe de Bloque.

P.: Ja, ja, ja…

I.P.: Hablando en serio…. Tengo entendido que todavía no se bajó el material oficial del partido a las seccionales para que empiecen a emperifollar la ciudad con los pasacalles oficiales, y los militantes de Miguel, ni lentos ni perezosos, arrebataron con su propio cotillón.

P.: Ajá…

I.P.: Entre nos… hay mucha mano de obra desocupada en Pensando Córdoba… en la Municipalidad no habrá habido motosierra, pero hubo bisturí… Y bueno, la militancia está comprometida y ansiosa. Por eso pasan estas cosas…

P.: Que por otro lado, no son nada grave…

I.P.: En absoluto. Tanto mejor si los compañeros están ansiosos. Nos preocuparíamos si pasara lo contrario. Bienvenidos sean esos pasacalles.