Alfil Blanco

El exgobernador Juan Schiaretti, porque Milei lo "distinguió" como su contrincante en Cordoba 

Buscando voto en la marcha | Las confusiones por el saludo a un "Toño" ausente | Casado lanzado completamente a la campaña de Provincias Unidas | Jueces de paz en el limbo | Arrebato

Mestre sobre la presión fiscal | Silenzio stampa | Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial |

Retenciones a la palestra  | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente

El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia | Todos contra Fabián López en la Legislatura | Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal | Francioni recibió a Llaryora

Milei pisa Córdoba en busca de la remontada

Felipe Osman
Provincial19 de septiembre de 2025

El presidente participará del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio antes de liderar un acto partidario en las escalinatas del Parque Sarmiento, con la expectativa de recuperar la mística de otros tiempos. Busca romper la inercia de la campaña libertaria.