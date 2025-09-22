Alfil Negro

Lo más visto

Enroque corto en Río Cuarto Redacción Alfil Río Cuarto 19 de septiembre de 2025 Lamberghini “insólito” | Contradicción en el FC

Milei pisa Córdoba en busca de la remontada Felipe Osman Provincial 19 de septiembre de 2025 El presidente participará del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio antes de liderar un acto partidario en las escalinatas del Parque Sarmiento, con la expectativa de recuperar la mística de otros tiempos. Busca romper la inercia de la campaña libertaria.

Juez acompaña el veto, critica a Milei, pero le milita la campaña Carolina Biedermann Provincial 19 de septiembre de 2025 Tras las votaciones esperadas de Vigo y de Álvarez Rivero, Juez apoyó el veto, volvió a criticar a Javier Milei, pero le milita la campaña en Córdoba.