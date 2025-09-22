El Gobierno eliminará las retenciones a la carne bovina y avícola

Luego de que el gobierno haya anunciado la eliminación de los derechos a la exportación para los granos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la medida se extenderá a las carnes bolvinas y avícolas.

A través de su cuenta de X, el vocero comunicó que "el Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025". Hasta este lunes, las carnes avícolas y bovinas que tenían 5% de retenciones y ahora pasarán a cero.

En el marco de contener las presiones financieras que generar incertidumbre sobre el plan económico de Milei en las últimas semanas, Adorni expresó en su cuenta de X: "Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos".

Al igual que la eliminación a las retenciones de los granos en el campo, el gobierno busca generar un shock de confianza y atraer divisas al país. Las medidas también representan un gesto de acercamiento al sector agropecuario y ganadero.

Cabe destacar que los mercados reaccionaron de manera positiva esta mañana, Los bonos y acciones soberanas han exhibido fuertes subas de precios, y el riesgo país ha caído de manera abrupta, esto se vió reflejado, en parte, por el respaldo de Estados Unidos y la eliminación de las retenciones a los granos.

Solo hasta el verano, la Argentina debe afrontar vencimientos por casi US$8000 millones entre los pagos al FMI, otros organismos multilaterales y los tenedores de bonos de la deuda reestructurada en 2020.