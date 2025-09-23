Enroque corto

Schiaretti y los rectores

El exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, se reunió ayer con rectores y autoridades de universidades públicas y privadas.

Informante: Muchos decían que Juan no iba a hacer campaña. Pero ayer se reunió con rectores y les expresó su compromiso “con la defensa de la educación superior y la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema”.

Alfil: Eso lo pudo hacer porque los diputados de Hacemos Unidos votaron a favor del financiamiento.

I: Así es. Schiaretti estuvo con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, junto a la vicerrectora, Mariela Marchisio, y representantes de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María; de las delegaciones regionales de la Universidad Tecnológica Nacional: Córdoba, San Francisco y Villa María; de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal. “No vamos a permitir la destrucción del sistema universitario. Los argentinos quieren educación y salud, y lamento que tengamos estas discusiones en un país que necesita apostar al conocimiento”, dijo el candidato.

La receta de Mestre y ‘el plan 20’

El informante radical estaba contento por la última receta que empezaron a activar los mestristas. Por eso llamó al periodista.

Informante Radical: Ahora sí, viejo… ¡ahora sí!

Periodista: Epa, ¿qué pasó?

IR: Ahora tenemos la receta para poner en marcha esto…

P: A ver.

IR: Escuche bien. Si en todas las mesas de la provincia hay 20 votos radicales, Ramón Mestre en diciembre es diputado.

P: ¿Cómo?

IR: Lo que escucha. Si nos ponemos las pilas y logramos que en cada mesa de todas las escuelas de la provincia podamos contar con 20 votos de la UCR, Ramón es diputado nacional.

P: Lo noto muy confiado.

IR: Es que sí… es el ‘plan 20’ que lanzamos con todo ahora.

P: Mmm… bueno, si usted lo dice. Le mando un abrazo.

La izquierda contra Natalia de la Sota

Desde el Frente de Izquierda salieron a cruzar a la diputada nacional y candidata a renovar su banca, Natalia de la Sota. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Izquierda: Laura Vilches y Josué Plevich salieron a cuestionar al cordobesismo por el tema retenciones.

Periodista: ¿A Schiaretti?

II: No, a los dos cordobesismos, al de Natalia de la Sota también.

P: Ah, bueno.

II: Vilches dijo que “para sorpresa de nadie, la interna del peronismo cordobés coincide en lo central, que es la vía libre para que las patronales agrarias se enriquezcan mientras la provincia de Córdoba sigue encabezando los rankings de pobreza y desocupación. De Schiaretti no nos extraña, busca congraciarse con ellos al igual que lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Natalia de la Sota le agrega el matiz de la devolución del IVA para alimentos de la canasta básica, esto es menos que un vuelto, ya que sin ningún tipo de retenciones los valores de los alimentos se fijaran en precios internacionales, en dólares”.

P: Bien…

II: Mientras que Plevich afirmó que “Natalia, que es De la Sota, alienta de esta manera la expansión de la frontera agraria, que como ya hemos visto, trajo consecuencias devastadoras a la provincia. Algunas de estas son el desmonte del escaso bosque nativo que nos queda, incluyendo grandes incendios forestales, el monocultivo y la impermeabilización de los suelos con las consecuentes inundaciones”.

PU sumó a Lousteau

El periodista conversaba con su informante libertario sobre el anuncio del Gobierno Nacional.

Periodista: ¿Qué me dice del anuncio del presidente?

Informante Libertario: Y, se imaginará… estamos contentos. En Córdoba, no es algo mejor anunciar la suspensión de las retenciones.

P.: ¿No tiene miedo a que digan que es una medida electoralista?

I.L.: Es una suspensión que termina apenas 5 días después de las elecciones, eso no se puede discutir. Y en un contexto en el que el Gobierno necesita de los dólares del campo para defender el techo de la banda. Pero esas son otras capas de análisis…

P.: ¿A qué se refiere?

I.L.: Que, si no entramos en absolutamente ningún detalle, la noticia es que Milei sacó las retenciones. Además, en Provincias Unidas no tuvieron mucho timming…

P.: No lo sigo…

I.L.: Acaban de anunciar que suman a Lousteau, el ideólogo de la resolución 125, que inauguró las retenciones móviles. No se que piensa usted, pero yo a Lousteau lo hubiera anunciando en otro momento…

Carro contra el cordobesismo

El diputado de Fuerza Patria que busca renovar su banca en octubre, disparó contra el cordobesismo tras el anuncio del gobierno Nacional sobre las retenciones cero.

Informante: Pablo Carro provechó para revolear palos 2x1: le pidió al cordobesismo que explique por qué es más importante garantizarle ganancias al sector agro que aplicar la emergencia en discapacidad.

Periodista: ¿?

I.: En X posteó los dos mensajes de los candidatos peronistas en torno a las retenciones, el de Natalia de la Sota y el de Juan Schiaretti, ambos criticando el carácter “transitorio” y electoralista de la medida, pero a favor de las retenciones cero. Algo que el diputado no comparte. Y esa diferencia fue la que marcó.

P.: ¿Qué dijo?

I.: Textual: “Clarita la diferencia entre el cordobesismo y Fuerza Patria: ellos empujando las retenciones cero en beneficio de los que más tienen, nosotros preocupados por las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades”.