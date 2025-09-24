El cordobesismo sopesa el “subidón” de Milei y define estrategia

Por Bettina Marengo



Silencio, dudas y rechazo por partes iguales en el cordobesismo frente al proyecto de moción de censura radicado en Diputados contra el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, por el decreto 681/2025 que promulga y suspende a la vez la ley de Emergencia en Discapacidad. La medida podría voltear parlamentariamente al jefe de ministros del presidente Javier Milei, pero la rosca para conseguir apoyo se da en un contexto muy distinto al momento en que el proyecto fue presentado por un sector de Encuentro Federal, el bloque donde están los llaryoristas y schiarettistas.

En menos de 48 horas, el jefe de la Casa Rosada pasó de la pasividad defensiva por las derrotas en el Congreso y las acusaciones contra su hermana Karina por coimas, a recuperar la iniciativa y la agenda política de la mano del inusual apoyo del presidente de los EEUU, Donald Trump, que seguramente ve en el argentino un aliado para sus intereses en el cono sur y un contrapeso regional al liderazgo del brasileño Lula Da Silva. Como sea, Milei sacó ventaja frente a sus opositores, sobre todo los que se ufanan de dar gobernabilidad y de tener sentido común y de no hacer oposición por la oposición misma. Mucha ventaja.

En una breve y estudiada reunión, el León tuvo foto con el republicano y un inesperado respaldo para una reelección que no se juega como turno electoral en las elecciones del 26 de octubre. No solo hubo halagos y gestos. Luis Caputo, el ministro de Economía, vuelve al país con una bocanada de oxígeno en la mochila por la promesa de más dólares, más protección, más blindaje. El Banco Mundial anunció que está acelerando su apoyo a la Argentina con un nuevo desembolso de 4.000 millones de dólares, que se van a sumar a las divisas que el gobierno nacional espera que ingresen con la temporal eliminación de las retenciones a granos y carne, el histórico reclamo del oficialismo provincial.

No se sabe cuánto impactará esta levantada que le obsequió Trump a Milei en el electorado que, según las encuestas, venía desgranando su apoyo a La Libertad Avanza, pero no parece un buen momento para que los sectores “no extremos”, como le gusta definirse a los cordobesistas, busquen mojarle la oreja al Presidente. Habrá que ver cómo se acomoda Provincias Unidas y Juan Schiaretti en esta nueva escena que le gusta al círculo rojo con el cual el Gringo se lleva bien y al que quiere agradar. Con el anuncio de la suspensión de las retenciones, el oficialismo provincial salió del paso con la acusación del tufillo electoralista y cortoplacista del anuncio. Seguramente no podrá relativizar el abrazo de Trump, pero sí advertir que no hay salvataje ni dólar barato que haga llegar a jubilados y trabajadores a fin de mes con resto para ir al super y que la macro y los indicadores financieros no pueden hacer olvidar que no hay plan productivo en el mileismo. Mientras, al gobernador Martín Llaryora, que está de gira por Europa con su ministro de Economía, Guillermo Acosta, en búsqueda de inversiones y financiamiento para Córdoba, una Argentina validada en su esquema cambiario y financiero por el jefe de la primera economía del mundo, seguramente le viene bien.

El proyecto para sancionar a Francos fue presentado en Diputados por el cordobés Oscar Agost Carreño, aliado del oficialismo provincial, el presidente de la bancada, Miguel Angel Pichetto y el bonaerense Emilio Monzó. Luego se sumaron el santafesino oriundo del socialismo Esteban Paulon y Nicolás Massot. Ninguno de ellos responde a un gobernador. Hay otro proyecto de la misma índole de Unión por la Patria.

La iniciativa podría tomar impulso la semana que viene, cuando (en principio) salga el dictamen para la ley de cambio de régimen de los DNU. Lo que se busca es sancionar a Francos por haber dejado en suspenso la aplicación de la Emergencia en Discapacidad confirmada por el Congreso tras el veto presidencial. Si prospera la moción, el jefe de ministros podría ser removido del cargo. La acusación en concreto es que Francos firmó el decreto 681/2025 de promulgación de la ley 27.793, de emergencia nacional en Discapacidad, pero dejó “en suspenso” la aplicación de la normativa hasta que el Congreso informe de dónde tomar los fondos para las erogaciones. Una objeción con la que el funcionario podría haber incurrido en la figura del incumplimiento de sus deberes. Como sea, la eyección de Francos sería una declaración de guerra contra Javier Milei. La buena relación del Panal con Francos, el más político de los integrantes del gabinete de Milei, explica la reticencia del sector llaryorista del bloque Córdoba Federal, cuyo principal referente es Ignacio García Aresca, para sumarse a la avanzada sancionatoria. Dicen cerca del sanfrancisqueño que juega la empatía por el funcionario con tareas ejecutivas, ya que él mismo fue intendente de San Francisco. Aseguran que en esa misma línea está Juan Brugge. El sector scharettista que representa el riocuartense Carlos Gutierrez parece más convencido de acompañar la propuesta de Pichetto, Agost y compañía. Se descuenta que Natalia de la Sota, que busca repetir por cuenta propia y lista aparte la banca en la cámara baja, acompañaría el proyecto, pero en su entorno son cuidadosos con el hecho de no tapar con esta moción contra Francos “la responsabilidad de Milei”. “Es el funcionario de mayor rango que firma el nefasto Decreto 681. No hay que errarle en el análisis ni exculparlo”, destacaron.