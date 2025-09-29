Alfil Negro

Enroque Corto29 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Gonzalo Roca

Gonzalo Roca,diputado nacional de LLA

Porque la vuelta atrás de Milei con las retenciones cero lo dejó mal parado con el voto-campo de Córdoba.

Enroque Corto

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de septiembre de 2025

El PJ, en Marcos Juárez  | Chance | Schiaretti y una crítica ‘gorila’

p-2

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto24 de septiembre de 2025

¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás

Manuel-Adorni-1024x553

Adorni aseguró que continuará la exportación sin retenciones para la carne

Redacción Alfil
Nacional25 de septiembre de 2025

Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.

Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria

Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria

Felipe Osman
Provincial26 de septiembre de 2025

La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.

de-loredo-mestre

El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre

Carolina Biedermann
Provincial26 de septiembre de 2025

Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.