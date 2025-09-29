Alfil Negro

Alfil NegroEnroque Corto29 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Gonzalo Roca,diputado nacional de LLA
Porque la vuelta atrás de Milei con las retenciones cero lo dejó mal parado con el voto-campo de Córdoba.
Enroque corto en Río Cuarto
El PJ, en Marcos Juárez | Chance | Schiaretti y una crítica ‘gorila’
¿Quiebre legislativo en el peronismo? | ¿López Murphy banca a Provincias Unidas? | Se activó el HOT-Sale en Provincia y Municipio | Spaccesi se quedó con el color violeta nomás
Passerini avanza en el saneamiento financiero y lanza un “RIGI” municipal
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
Adorni aseguró que continuará la exportación sin retenciones para la carne
Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.
Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria
La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.
El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre
Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.
El Gobierno nacional anunció la vuelta del cepo cambiario
La medida fue notificada por el Banco Central, la misma impone un plazo de 90 días para que los compradores puedan operar sus dólares en mercados financieros.