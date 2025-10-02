Enroque corto

Para el juecismo la Defensoría del Niño es una agencia de viajes internacionales

El informante juecista empezó a suministrar en dosis una información sensible de la Defensoría del Niño en Córdoba. Empezó con los videos en redes sociales con buena edición y sobre el final de la tarde se despacharon con una data más completa.

Informante: Una locura lo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Resulta que desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia que encabeza Beltrán Corvalán detectamos gastos indebidos que no se corresponden con la actividad propia de dicho organismo.

P: Cuente.

I: En 2024 funcionarios de la Defensoría, entre ellos su propia titular Amelia López, viajaron a eventos internacionales con todos los gastos cubiertos con fondos públicos. Lo grave de esta situación es que los viajes se extendieron más allá del tiempo del evento y sumando destinos turísticos o recreativos por fuera de la actividad institucional. Estas actividades particulares también se pagaron son dinero de los contribuyentes.

P: Epa.

I: Sí. Y le digo más: incluyó el consumo de bebidas alcohólicas en destinos turísticos como Florencia (Italia) y Río de Janeiro (Brasil) y ¡solicitaron el reintegro de esos gastos para que sean financiados con fondos públicos!

P: ¿Es joda?

I: ¡Ojalá! Se cuentan gastos en selección de asientos preferentes en vuelos internacionales y/o en sobrepeso de equipajes extra en tramos aéreos. Tenemos viajes de la Defensora Amelia López en septiembre del 2024 con consumos de cerveza en Río, a Roma con consumo de otra cerveza, italiana en este caso. ¡Pago de equipaje en bodega por 565 mil pesos!

P: Listo. No diga más nada.

Bornoroni bancó a Espert

El periodista conversaba con su informante libertario, que le contó lo que había pasado en la comisión de Presupuesto.

Informante: ¿Vio lo que está pasando en Presupuesto?

Periodista: No, pero estaba esperando su llamada para que me lo cuente.

I.: Mire, vea Twitter. El presidente del bloque, Bornoroni, bancó a Espert al frente de la Comisión de Presupuesto, y finalmente la oposición no logró desplazarlo.

P.: No debe hacer sido fácil…

I.: Para nada. Le tiraron con de todo. Pero Bornoroni siguió la línea oficial y acusó operaciones de la oposición.

P.: Bueno… es una defensa endeble, ¿no?

I.: Y se lo recordaron… La Justicia estadounidense no es exactamente la oposición… y de ahí vienen las pruebas que complican al candidato libertario en PBA.

La Inteligencia de Natalia

La Usina de Ideas Futuro Federal hará una nueva reunión de trabajo con la diputada y candidata Natalia de la Sota. El tema será Inteligencia artificial, robótica e innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de Argentina.

Informante: Es un evento para el 9 de octubre, en Vida Coworking, con 50 expertos en inteligencia artificial, robótica e innovación tecnológica. Todo para presentar un documento con líneas políticas y posibles proyectos de ley sobre estos temas a Natalia.

Alfil: Una línea de trabajo a la que no muchos espacios le dan bolilla.

Informante: Así es. Estarán presentes también los candidatos Marcelo Ruiz, Gonzalo Fiore Viani, Juan Carlos Tolosa y el Director de la Usina Francisco Zanichelli. Fiore Viani estuvo exponiendo en un congreso sobre inteligencia artificial en la universidad de Granada, España, y en un encuentro con Leon XIV en la previa del congreso sobre IA que hará el papa en el Vaticano, así que seguramente será la voz cantante.

Schiaretti en Río Tercero

El candidato de Provincias Unidas pisó la ciudad que gobierna el radical Marcos Ferrer.

Informante: El ex gobernador visitó ayer la ciudad de Río Tercero, junto a los candidatos Carolina Basualdo y José Scotto.

Periodista: ¿Y (David) Consalvi? que no es candidato, pero es de allá.

I: Claro, fue el anfitrión.

P.: ¿Y posible candidato a intendente en el ´27?

I.: Ehhh, pare un poco. Va muy rápido usted. Por lo pronto compartieron un encuentro con dirigentes y militantes de Tercero Arriba. Schiaretti fue claro y repitió un concepto fundamental para el cordobesismo: “vamos a llevar al Congreso la voz de Córdoba para impulsar la producción y el trabajo. Un país normal, donde el motor del progreso es un modelo de desarrollo sostenido”

Celos sindicales

El periodista vio algunas fotos del candidato de Provincias Unidas con referentes sindicales, y de pura maldad, llamó a su informante para hacérselo notar.

Periodista: Estimado, tiempo sin saber de usted…

Informante: Amigo, ¿a qué debo el gusto?

P.: Mire, estuve viendo a Schiaretti con Chacón, festejando el día del empleado de comercio. Y también lo vi en otra reunión con dirigentes de ese espacio sindical hace unos días… y nada, me llamó la atención…

I.: Sí, sí… ya lo conozco a usted… Lo que quiere es meter cizaña porque el ex gobernador todavía no ha venido a sacarse una foto con las 62 Organizaciones Peronistas…

P.: Para nada… usted sabe que a mí las habladurías no me gustan… lo que no pude es dejar de notarlo…

I.: Ja, ja… Vea, no le voy a mentir. Acá un poco disgustados estamos. Pero sabemos que pronto vamos a contar con la presencia del ex gobernador. Acá hay 60 secretarios generales esperando para reunirse con él.