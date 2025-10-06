Enroque corto

Enroque CortoEnroque Corto06 de octubre de 2025Redacción Alfil
Schiaretti en la Bolsa de Comercio
Después de que pasara Milei, Juan Schiaretti desembarca en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Al empresariado cordobés, el modelo del Gringo, le da más seguridad.
Informante: Agende la fecha. 13 de octubre al mediodía va Schiaretti en modo candidato a la Bolsa de Comercio de Córdoba
Periodista: cae después de Milei. Mira usted, no me lo esperaba
Informante: ¿porqué no? Schiaretti es un peronismo de la producción y de la estabilidad. Es bien venido por el público presente
Periodista: si. Es cierto. De hecho, no cayeron bien las críticas de Milei a Schiaretti en el almuerzo del aniversario.
Informante: tiene buen ojo. Es así. El modelo de Schiaretti se probó y funcionó. Milei todavía es una promesa. Pero volviendo al tema en cuestión, hay expectativa con lo que dirá el ex gobernador, quien se presenta frente al círculo rojo, muy cerca de la fecha electoral.
Colón que me hiciste mal
El fin de semana hubo recorrido de campaña de Natalia de la Sota por parte del departamento Colón. Automáticamente el PJ reaccionó.Informante: Lo invito a que mire qué dirigencia y cuánta gente acompañó a Natalia en las localidades de Colón.
Alfil: ¿Poco, mucho?
Informante: Frío, sobre todo. Mucho frío. Estaba la gente de ella pero no mucho más.
Alfil. Colon es bravo para todo peronismo...
Informante: Pero peor para Natalia.
‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre
El radical riocuartense Juan Jure fue parte de Tablero Abierto, el streaming de Alfil Río Cuarto. Y allí, el exintendente del Imperio dejó varias frases que fueron seguidas de cerca por todo el arco político.
Informante Radical: ¿Cómo le va? Estuvimos viendo entre varios correligionarios la nota en el streaming de Río Cuarto…
Periodista: ¿Ah sí? ¿Qué le pareció?
IR: Impecable. Así que vaya mi felicitación para sus colegas en el sur provincial.
P: Muy bien. Cuente algo.
IR: Sobre ese tema precisamente. Ahí vi que ‘el Turco’ contó que De Loredo salió corriendo a cortarse el pelo, pero que hasta el final tuvo puesta la peluca. Cosa que es cierto. También vi que dijo que evitó tomarse un café con (Maximiliano) Pullaro porque su compromiso es la lista de Mestre de cara al 26 de octubre…
P: También.
IR: Y un elogio que hizo a Natalia de la Sota por la coherencia de ella en este tiempo en el Congreso. Pero, mire… yo hablé con gente de él hace unos días y eso no significa para nada que respalde la lista de De la Sota. ¡El hombre está 100% comprometido con la lista de Mestre! Y va a trabajar para ese armado, acuérdese lo que le digo.
P: Está bien, lo anoto.
IR: Anote nomás. Le mando un abrazo.
Juan, el rebelde
El periodista conversaba con su informante peronista, para ver qué sacaba de los últimos actos de campaña del oficialismo en las distintas seccionales de la capital.
Periodista: …bueno, igual no lo llamé para que me repita el guion de la campaña, eh… mire que ya nos conocemos. ¡Aporte alguna nota de color!
Informante Peronista: Ja, ja… qué le puedo contar… Supe que la presencia del secretario de Participación Ciudadana despierta pasiones encontradas en las seccionales... ¿lo sabía?
P.: Mire, me contaron que la cosa se había puesto caliente en barrio Ciudad de Mis Sueños este fin de semana… que aparentemente hubo vecinos con reproches subidos de todo hacia Viola y que otro secretario tuvo que interceder para que el asunto no pasara a mayores… Pero, la verdad verdadera, es que no conseguí que me terminarán de confirmar esa versión…
I.P.: Yo no estuve asique no se la puedo confirmar. Lo que sí le puedo decir, es que el estilo de Juan Domingo es… cómo decirlo… no “pedir permiso”. Él va adonde quiere y arma sin consultar. Y como en el PJ es facilísimo herir susceptibilidades… a veces despierta el enojo de algunos compañeros.
P.: Un rebelde sin causa…
I.P.: Ja, ja… pongámosle.
Con la visita de Sturzenegger se va completando el álbum de LLA en Córdoba
En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.
Provincias Unidas “delasotiza” discurso en los barrio para obturar drenaje
Múltiples menciones al exgobernador De la Sota en los discursos de candidatos y popes de la campaña electoral. “Somos peronistas, no kirchneristas”, dijo Vigo para advertir sobre el voto a Natalia de la Sota, al que el cordobesismo busca neutralizar con el mote K. Números y proyecciones.
¿Qué es la casta?
La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno
"Tolerancia cero": Milei y Bullrich presentaron un proyecto para reformar el Código Penal
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.
Juez apuntó contra Espert: "es un espanto"
El senador nacional habló sobre la reacción del candidato a diputado tras la publicación del video que explica su vinculación con Machado. "Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta", calificó Juez.