Enroque corto

Schiaretti en la Bolsa de Comercio

Después de que pasara Milei, Juan Schiaretti desembarca en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Al empresariado cordobés, el modelo del Gringo, le da más seguridad.

Informante: Agende la fecha. 13 de octubre al mediodía va Schiaretti en modo candidato a la Bolsa de Comercio de Córdoba

Periodista: cae después de Milei. Mira usted, no me lo esperaba

Informante: ¿porqué no? Schiaretti es un peronismo de la producción y de la estabilidad. Es bien venido por el público presente

Periodista: si. Es cierto. De hecho, no cayeron bien las críticas de Milei a Schiaretti en el almuerzo del aniversario.

Informante: tiene buen ojo. Es así. El modelo de Schiaretti se probó y funcionó. Milei todavía es una promesa. Pero volviendo al tema en cuestión, hay expectativa con lo que dirá el ex gobernador, quien se presenta frente al círculo rojo, muy cerca de la fecha electoral.

Colón que me hiciste mal

El fin de semana hubo recorrido de campaña de Natalia de la Sota por parte del departamento Colón. Automáticamente el PJ reaccionó.Informante: Lo invito a que mire qué dirigencia y cuánta gente acompañó a Natalia en las localidades de Colón.

Alfil: ¿Poco, mucho?

Informante: Frío, sobre todo. Mucho frío. Estaba la gente de ella pero no mucho más.

Alfil. Colon es bravo para todo peronismo...

Informante: Pero peor para Natalia.



‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre

El radical riocuartense Juan Jure fue parte de Tablero Abierto, el streaming de Alfil Río Cuarto. Y allí, el exintendente del Imperio dejó varias frases que fueron seguidas de cerca por todo el arco político.

Informante Radical: ¿Cómo le va? Estuvimos viendo entre varios correligionarios la nota en el streaming de Río Cuarto…

Periodista: ¿Ah sí? ¿Qué le pareció?

IR: Impecable. Así que vaya mi felicitación para sus colegas en el sur provincial.

P: Muy bien. Cuente algo.

IR: Sobre ese tema precisamente. Ahí vi que ‘el Turco’ contó que De Loredo salió corriendo a cortarse el pelo, pero que hasta el final tuvo puesta la peluca. Cosa que es cierto. También vi que dijo que evitó tomarse un café con (Maximiliano) Pullaro porque su compromiso es la lista de Mestre de cara al 26 de octubre…

P: También.

IR: Y un elogio que hizo a Natalia de la Sota por la coherencia de ella en este tiempo en el Congreso. Pero, mire… yo hablé con gente de él hace unos días y eso no significa para nada que respalde la lista de De la Sota. ¡El hombre está 100% comprometido con la lista de Mestre! Y va a trabajar para ese armado, acuérdese lo que le digo.

P: Está bien, lo anoto.

IR: Anote nomás. Le mando un abrazo.

Juan, el rebelde

El periodista conversaba con su informante peronista, para ver qué sacaba de los últimos actos de campaña del oficialismo en las distintas seccionales de la capital.

Periodista: …bueno, igual no lo llamé para que me repita el guion de la campaña, eh… mire que ya nos conocemos. ¡Aporte alguna nota de color!

Informante Peronista: Ja, ja… qué le puedo contar… Supe que la presencia del secretario de Participación Ciudadana despierta pasiones encontradas en las seccionales... ¿lo sabía?

P.: Mire, me contaron que la cosa se había puesto caliente en barrio Ciudad de Mis Sueños este fin de semana… que aparentemente hubo vecinos con reproches subidos de todo hacia Viola y que otro secretario tuvo que interceder para que el asunto no pasara a mayores… Pero, la verdad verdadera, es que no conseguí que me terminarán de confirmar esa versión…

I.P.: Yo no estuve asique no se la puedo confirmar. Lo que sí le puedo decir, es que el estilo de Juan Domingo es… cómo decirlo… no “pedir permiso”. Él va adonde quiere y arma sin consultar. Y como en el PJ es facilísimo herir susceptibilidades… a veces despierta el enojo de algunos compañeros.

P.: Un rebelde sin causa…

I.P.: Ja, ja… pongámosle.