Alfil Blanco

Beltrán Corvalán
El tribuno de cuentas juecista logró alcanzar un flanco sensible del oficialismo en plena campaña, denunciando controversiales gastos en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de Amalia López.
Alfil Negro
Schiaretti a zona productiva | Judiciales en alerta | La necesaria aclaración de Puricelli en San Francisco | La Fundación Impulsa Argentina avanza en la articulación público privado
Para el juecismo la Defensoría del Niño es una agencia de viajes internacionales | Bornoroni bancó a Espert | La Inteligencia de Natalia | Schiaretti en Río Tercero | Celos sindicales
Los legisladores vuelven al recinto | Juez no le afloja a la campaña libertaria | Mestre, forma y fondo
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Con la visita de Sturzenegger se va completando el álbum de LLA en Córdoba
En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.
Provincias Unidas “delasotiza” discurso en los barrio para obturar drenaje
Múltiples menciones al exgobernador De la Sota en los discursos de candidatos y popes de la campaña electoral. “Somos peronistas, no kirchneristas”, dijo Vigo para advertir sobre el voto a Natalia de la Sota, al que el cordobesismo busca neutralizar con el mote K. Números y proyecciones.
¿Qué es la casta?
La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno
"Tolerancia cero": Milei y Bullrich presentaron un proyecto para reformar el Código Penal
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.
Juez apuntó contra Espert: "es un espanto"
El senador nacional habló sobre la reacción del candidato a diputado tras la publicación del video que explica su vinculación con Machado. "Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta", calificó Juez.