Alfil Blanco

Con la visita de Sturzenegger se va completando el álbum de LLA en Córdoba Carolina Biedermann Provincial 03 de octubre de 2025 En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.

Provincias Unidas “delasotiza” discurso en los barrio para obturar drenaje Bettina Marengo Provincial 03 de octubre de 2025 Múltiples menciones al exgobernador De la Sota en los discursos de candidatos y popes de la campaña electoral. “Somos peronistas, no kirchneristas”, dijo Vigo para advertir sobre el voto a Natalia de la Sota, al que el cordobesismo busca neutralizar con el mote K. Números y proyecciones.

¿Qué es la casta? Javier Boher Provincial 03 de octubre de 2025 La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno

"Tolerancia cero": Milei y Bullrich presentaron un proyecto para reformar el Código Penal Redacción Alfil Nacional 03 de octubre de 2025 El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.