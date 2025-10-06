Alfil Negro

06 de octubre de 2025
BORNORONI

Gabriel Bornoroni 

Mientras en la cena de Sturzenegger decía que lo de Espert era una operación, una cuestión del kirchnerismo, el polémico economista declaraba en las redes que sí existieron los viajes con Fred Machado.

enroque-schiaretti (2)

Enroque Corto

Redacción Alfil
03 de octubre de 2025

Schiaretti a zona productiva | Judiciales en alerta | La necesaria aclaración de Puricelli en San Francisco | La Fundación Impulsa Argentina avanza en la articulación público privado

enroque-corvalan

Enroque corto

Redacción Alfil
02 de octubre de 2025

Para el juecismo la Defensoría del Niño es una agencia de viajes internacionales | Bornoroni bancó a Espert | La Inteligencia de Natalia | Schiaretti en Río Tercero | Celos sindicales

legislatura

Enroque Corto

Redacción Alfil
01 de octubre de 2025

Los legisladores vuelven al recinto | Juez no le afloja a la campaña libertaria | Mestre, forma y fondo

Piguillen

Enroque Corto

Redacción Alfil
30 de septiembre de 2025

Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |

ilustra-album-de-figuritas

Con la visita de Sturzenegger se va completando el álbum de LLA en Córdoba

Carolina Biedermann
03 de octubre de 2025

En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.

amelia-lopez

¿Qué es la casta?

Javier Boher
03 de octubre de 2025

La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno

images (21)

Juez apuntó contra Espert: "es un espanto"

Redacción Alfil
03 de octubre de 2025

El senador nacional habló sobre la reacción del candidato a diputado tras la publicación del video que explica su vinculación con Machado. "Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta", calificó Juez.