Enroque corto

Paro con perspectiva de buena adhesión.

El martes próximo la UEPC que conduce Roberto Cristalli adherirá al paro nacional docente que convocó CTERA por un abanico de reclamos que van desde la reapertura de paritaria nacional al corte del Fonid que muchas provincias (no Córdoba) no están pagando en reemplazo.

Informante: Hay malestar en el gremio docente, y cansancio por la altura del año. Malestar porque hace meses que, pese al acuerdo con Uepc, los salarios aparecen prácticamente clavados, sin movimiento, y la inflación ha subido.

Alfil: Hoy miércoles los cuerpos orgánicos calientan motores, ¿no?

Informante: Si, hay una jornada Nacional de Lucha. Le aseguro que habrá mucha adhesión al paro del 14, por lo que le dije antes. Mucho malestar, cansancio, y docentes sin un peso.

Schiaretti hace escala en Jujuy con Provincias Unidas

El informante habló un largo rato con el periodista acerca de lo que ocurre con las pultimas semanas de la campaña de cara al 26 de octubre y le contó detalles de los que viene a nivel nacional.

Informante Schiarettista: El jueves nos vamos a Jujuy con ‘el Gringo’ para un nuevo encuentro de Provincias Unidas. En este caso, con otro gobernador radical como Carlos Sadir.

Periodista: Veo que no aflojan.

IS: Para nada. Todo lo contrario, ahora es cuando más hay que meterle.

P: Me parece bien.

IS: Ya hicimos Corrientes con Valdés, nos juntamos todos en Río Cuarto, luego vino lo de Chubut con el amigo Nacho Torres y ahora toca el turno de viajar al noroeste del país.

P: Bueno, después cuente cómo le va. Abrazo.

Siguen las malas noticias para un candidato libertario

Ayer en Alfil se contó acerca de la denuncia en contra del tercer candidato a diputado de la lista libertaria y titular de Pami Córdoba, Marcos Patiño Brizuela. Ahora, al parecer, siguen las malas noticias para el hombre.

Informante: Oiga, le tengo información.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Siguen las malas noticias para Patiño Brizuela.

P: Sí, lo de la denuncia por el tema de los medicamentos a jubilados.

I: No, hay más.

P: A ver…

I: ¡Un crédito de 150 millones de pesos del Banco Nación! ¿Qué tal?

P: ¿Cuándo?

I: Ahora, en agosto. Es bien reciente el tema. Le pido que haga la prueba y vaya a pedir un crédito de estas características. Después me cuenta. Le mando un abrazo.

Apuesta peligrosa

Los obispos enviaron una carta a Victoria Villarruel y al Senado reclamando el urgente tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario.

Periodista: Me dijeron que la Iglesia se metió de lleno en el debate por el juego. ¿Es cierto?

Informante: Más que cierto. La Comisión Ejecutiva del Episcopado le escribió a la vicepresidenta Villarruel y a todos los senadores. Arrancan fuerte: “la ludopatía es un atentado contra la vida”.

P: No anduvieron con vueltas.

I: Nada de eso. Les recuerdan que el proyecto para prevenir la ludopatía tiene media sanción de Diputados y que, si no se trata antes del 20 de noviembre, se cae.

P: ¿Y qué más dicen?

I: Que cada celular se volvió un casino de bolsillo, incluso para chicos. Que las apuestas en línea ya son un problema social y que el Estado no puede mirar para otro lado.

P: ¿Alguna cita que pegue fuerte?

I: Sí, la del sacerdote cordobés Munir Bracco ante el Senado: “Apostar no es jugar. Jugar es otra cosa”.

P: Duro.

I: Y cierran con tono pastoral: piden que la política esté “a la altura de cuidar a los más vulnerables”, recordando las palabras del Papa Francisco: “Nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de la instigación a la ludopatía”.

P: Parece que esta vez la Iglesia no juega… pero apuesta fuerte.

Selfies preventivas

El periodista hablaba, por décima vez en la semana, con un informante peronista para ver qué detalle sacaba, y en un apartado de la conversación, le contó lo siguiente.

Informante Peronista: Lo que le puedo decir, es que los delasotistas del territorio ya tienen los ojos rojos de tantos flashes.

Periodista: No termino de entender.

I.P.: Y bueno, es que la campaña que estamos haciendo es ajustada. Se toma lista y todos los chiches. Y los delasotistas que no quieren quedar sospechados de “traidores” son los primeros en arrimarse para la selfie. De ahí lo que le digo. Ya tienen los ojos rojos de tantos flashes.

P.: No me diga…

I.P.: Sí. Es más, si se pone a hurgar en Instagram, le aseguro que no la va a costar mucho encontrar a delasotistas que hace mucho no salían en la foto posando con la señora. Actualizando el álbum, no vaya a ser que después del 26 algún mal pensando los quiera cuestionar…

P.: Es un nuevo uso del archivo que no había imaginado…