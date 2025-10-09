Enroque Corto
Paro con perspectiva de buena adhesión | Schiaretti hace escala en Jujuy con Provincias Unidas | Siguen las malas noticias para un candidato libertario | Apuesta peligrosa | Selfies preventivas
El diputado y candidato cordobés de Fuerza Patria, opinó sobre las penas que dictó el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Informante: Carro consideró que la Justicia deja muchas preguntas sin respuestas, quedan puntos oscuros en esta investigación que es preciso dilucidar a la luz de la gravedad de este ataque contra la máxima dirigenta política del país.
Periodista: A qué se refiere concretamente.
I.: Al contexto particular con la exaltación del odio por parte de la derecha, que derivó en el atentado que no le costó la vida a Cristina de pura casualidad. El diputado cordobés se quejó por la manera en que se realizó la investigación, las pruebas que se dejaron de lado, el nulo rigor a la hora de avanzar sobre quiénes instigaron semejante acto.
P.: Sobre quienes supuestamente pergeñaron el intento de magnicidio…
I.: Claro. Es necesario conocer todo de la empresa “Caputo Hermanos”, sindicada como proveedora de recursos en este entramado criminal, o profundizar la investigación de la participación del diputado Gerardo Milman.
En los últimos días, en el diario La Voz del Interior salió un artículo que indicaba que no habrá más sesiones en la Unicameral hasta después de las elecciones legislativas. Lo que motivó un ida y vuelta entre oficialistas y opositores en la Legislatura.
Informante: Muy enojado Miguel Nicolás por el tema de las sesiones…
Periodista: ¿Qué dijo el hombre del radicalismo?
I: Vio que está esto de que no habrá sesiones hasta después del 26…
P: Sí, pero dicen que a partir de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
I: Miguel salió a decir que “cierran la Legislatura” y que “Schiaretti no quiere dar la cara de la mala gestión que está haciendo Llaryora en el gobierno provincial”.
P: Ajá.
I: El tema es que hace un rato lo veo a Miguel Siciliano en el streaming del diario en que el usted trabaja, ahí en #MesaChica que dice que no es así. Que cualquiera de los dos sectores, tanto oficialismo como oposición, pueden convocar para que haya sesión.
P: ¿Y usted que cree que pasará?
I: Mmm… para mí que nos vemos después del 26. Le mando un abrazo.
El periodista le preguntó al dirigente peronista en qué andaba Casado, del que no había recibido las últimas novedades.
Informante: El Diego está en la lucha. Ahora, con un poco de viento en contra.
Periodista: ¿A qué se refiere?
I.: ¿Qué, no supo? Casado, que viene trabajando territorialmente en la campaña de Provincias Unidas, armó un acto el 23 de septiembre en su seccional, en una iglesia evangélica. Juntó un buen grupo de gente. pero los candidatos no fueron. Ni siquiera los coordinadores. Ni uno.
P.: …
I.: La explicación: le reprochan la defensa del Puma Kraismann. Entienden que no era momento para darle un perfil alto al asunto, y que Casado no contribuyó a eso con algunas declaraciones.
P.: No me diga…
I.: Sí… Igual, vio como es Casado. No se desanima. Y está armando otro acto, en Las Flores. Dice que va a juntar 3.000 personas y que van a estar todos los candidatos invitados. Y que si quieren ir, que los espera. Y si no… que igual va a seguir haciendo campaña para Schiaretti.
Hoy comienza en la Unicameral el tratamiento en comisión del proyecto de creación del “Programa Integral de Concientización, Prevención y Regulación sobre Protección de la Identidad Digital de Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, autoría del legislador Leonardo Limia.
Informante: Bueno, una buena en medio de tanto receso legislativo. El proyecto propone como objetivo educar, prevenir y establecer medidas concretas para proteger la privacidad y la identidad digital de las niñeces.
Alfil: Hacía falta.
Informante: El fundamento del proyecto de ley se centra en los posibles impactos del “Sharenting”, término derivado de las palabras inglesas share (compartir) y parenting (crianza), alude a la práctica de padres o cuidadores de compartir información, imágenes o videos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en plataformas digitales y redes sociales.
Alfil: Ojo, que los legisladores no sean herreros con cuchillo de palo.
En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.
En el marco de su campaña, la candidata a diputada nacional habló sobre el distanciamiento del cordobesismo con los valores del partido justicialista y volvió a arremeter contra Milei.
Con la rutilante incorporación simbólica del ex jugador Javier Pastore, el presidente albiazul mostró algunas cartas políticas para apuntar a su cuarto mandato.
El presidente de la UCR Córdoba recibirá el miércoles próximo al candidato de la Lista 3, no aprobado por el oficialismo partidario.