Alfil Negro

Basualdo pisó la ciudad con un acto de mujeres y desafía a De la Sota Gabriel Marclé Río Cuarto 09 de octubre de 2025 La candidata de Provincias Unidas se mostró en Río Cuarto acompañada por referentes locales y con un mensaje dirigido al electorado femenino, en una estrategia para instalar su figura más allá del liderazgo de Schiaretti.

Vidal orbita Provincias Unidas Felipe Osman Provincial 09 de octubre de 2025 La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.

El PJ tercerizó el 17-O; “lo arman los gremios” Yanina Soria Provincial 09 de octubre de 2025 El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.

Duras acusaciones de antisemita a De Loredo: "Reprodujo las peores barbaridades de la historia de la humanidad" Redacción Alfil Provincial 09 de octubre de 2025 Durante una extensa sesión en Diputados, el diputado radical mantuvo que le "avergüenza la postura internacional de Argentina frente al genocidio que comete Israel", y alegó sobre un supuesto vínculo "periodístico y empresarial" por parte de la comunidad judía . Ahora el legislador nacional enfrenta señalamientos, acusaciones y una denuncia por discriminación.