Alfil Negro

Alfil NegroEnroque Corto13 de octubre de 2025Redacción Alfil
Marcos Patiño Brizuela
El tercer candidato a a diputado de LLA en Córdoba sumó denuncias por su gestión al frente de Pami y quedó en la mira por un crédito millonario del Banco Nación.
Alfil Blanco
Enroque Corto
Carro sobre el intento de magnicidio | ¿Hay sesiones o no? | Casado redobla la apuesta | Limia con proyecto
Enroque Corto
Paro con perspectiva de buena adhesión | Schiaretti hace escala en Jujuy con Provincias Unidas | Siguen las malas noticias para un candidato libertario | Apuesta peligrosa | Selfies preventivas
Enroque Corto
Delasotistas contratacan | Juez acerca de “los ositos y las jugueterías” | No eran chimentos, dijo Keegan | Caeiro no cae
Enroque Corto
Schiaretti en la Bolsa de Comercio | Colón que me hiciste mal | ‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre | Juan, el rebelde | Charlas de sobremesa en La Calera
Basualdo pisó la ciudad con un acto de mujeres y desafía a De la Sota
La candidata de Provincias Unidas se mostró en Río Cuarto acompañada por referentes locales y con un mensaje dirigido al electorado femenino, en una estrategia para instalar su figura más allá del liderazgo de Schiaretti.
Vidal orbita Provincias Unidas
La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.
El PJ tercerizó el 17-O; “lo arman los gremios”
El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.
Duras acusaciones de antisemita a De Loredo: "Reprodujo las peores barbaridades de la historia de la humanidad"
Durante una extensa sesión en Diputados, el diputado radical mantuvo que le "avergüenza la postura internacional de Argentina frente al genocidio que comete Israel", y alegó sobre un supuesto vínculo "periodístico y empresarial" por parte de la comunidad judía . Ahora el legislador nacional enfrenta señalamientos, acusaciones y una denuncia por discriminación.
Reducción le dio la primera victoria a Provincias Unidas en Córdoba
Gina Grazziano ganó con el 84% de los votos y se convirtió en la primera intendenta electa del espacio que lideran Llaryora y Schiaretti. De facción radical, la flamante jefa comunal sucederá de manera oficial a su padre, “Cacho” Grazziano, quien falleció hace unos meses en un accidente.