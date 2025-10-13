Alfil Blanco

Enroque Corto13 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
ramon-mestre

Ramón Mestre

Porque consiguió cita con el presidente de la UCR, Marcos Ferrer, en un acto de validación.

Vidal orbita Provincias Unidas

Felipe Osman
Provincial09 de octubre de 2025

La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.

El PJ tercerizó el 17-O; “lo arman los gremios”

Yanina Soria
Provincial09 de octubre de 2025

El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.

Duras acusaciones de antisemita a De Loredo: "Reprodujo las peores barbaridades de la historia de la humanidad"

Redacción Alfil
Provincial09 de octubre de 2025

Durante una extensa sesión en Diputados, el diputado radical mantuvo que le "avergüenza la postura internacional de Argentina frente al genocidio que comete Israel", y alegó sobre un supuesto vínculo "periodístico y empresarial" por parte de la comunidad judía . Ahora el legislador nacional enfrenta señalamientos, acusaciones y una denuncia por discriminación.

Reducción le dio la primera victoria a Provincias Unidas en Córdoba

Redacción Alfil
Provincial12 de octubre de 2025

Gina Grazziano ganó con el 84% de los votos y se convirtió en la primera intendenta electa del espacio que lideran Llaryora y Schiaretti. De facción radical, la flamante jefa comunal sucederá de manera oficial a su padre, “Cacho” Grazziano, quien falleció hace unos meses en un accidente.