Enroque Corto

Juez con Iñaki de campaña

El visitante ilustre que tuvo la campaña libertaria en los últimos días fue el influencer Iñaki Gutiérrez. Y en una de las recorridas se mostró con el senador y socio en la campaña libertaria, Luis Juez.

Informante Juecista: Hubo encuentro…

Periodista: Perdón, ¿de quién?

IJ: No, se juntaron Iñaki, el pibe libertario amigo del presidente Milei y Juez.

P: Ajá… ¿dónde?

IJ: El tema es así. Iñaki se queda en Córdoba hasta mañana (por hoy), ayer (anteayer) estuvo en Carlos Paz con todos los libertarios puros y hoy (por ayer) se armó una actividad en la seccional 14ª con Juez.

P: Bien…

IJ: Estuvieron ellos dos, Bornoroni, por supuesto que Gonzalo Roca y la candidata Evelyn Barroso. Más conocida como la pastora.

P: ¿Y cómo la ve?

IJ: No los haga pobre ehh… le digo que en el peronismo están preocupados y, si llega a ganarle Roca a Schiaretti… ¡agárrese!

P: Epa.

IJ: Yo sé lo que le digo. Le mando un abrazo.

Bullrich vuelve a Córdoba

El informante libertario no había podido atender al periodista. Casi para redimirse, sobre el cierre de la edición le contó lo siguiente.

Periodista: ¿Ahora me habla? Ya estoy cerrando la edición…

Informante: Amigo, no se ofenda, ha sido un día de locos… vio como son las campañas cuando entran en la recta final.

P.: Gajes del oficio, me imagino…

I.: Totalmente. No vale quejarse. Pero le tengo algo. Bullrich vuelve a Córdoba en la semana próxima.

P.: ¿Cómo es eso?

I.: Mire, llega a Córdoba el domingo a última hora para arrancar algunas recorridas bien temprano el lunes. La agenda todavía no está totalmente definida, porque falta coordinar entre la gente de LLA y del bulrrichismo. Pero que viene, viene.

Pablo Tissera, el cooperativista que camina

El cooperativista Pablo Tissera, presidente del Partido Solidario, ocupa el tercer lugar en la lista legislativa de Fuerza Patria, que encabeza Pablo Carro. En los últimos días, se lo vio a full por barrios cordobeses y en el interior en recorrida de campaña con acento en lo suyo, cooperativas y derechos humanos.

Informante: Tissera tiene un capital que es su pertenencia cooperativa, formato económico y social que en tiempos de Javier Milei parece revalorizado. Hasta la Provincia estrenó ministerio del rubro. Además, es licenciado en Administración de Empresas.

Alfil: Es una elección dificil, se va a polarizar y está Natalia de la Sota captando voto progre.

Informante: Veremos, el voto progre y K siempre ha estado de este lado. Igual es una cosecha para el futuro. Se vienen tiempos de recambios en el mundo K y en todos sus organizaciones y "Pablito", como le dicen, es joven y está caminando mucho. Ya verá.

Alfil: Veremos.

Caputo y un guiño a PU

En las últimas horas circuló el recorte de una nota periodística en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, le tira flores a los integrantes de Provincias Unidas.

Periodista: Cómo viene la mano…

Informante: Vio que se viene hablando de que Juan Schiaretti y Mauricio Macri le habrían ofrecido al presidente Milei un acuerdo de gobernabilidad post 26-0…

P.: Ajá.

I.: Bueno, ahora, en plena campaña el Toto Caputo admite que, con cualquiera de los dirigentes de Provincias Unidas, el Gobierno podría entenderse. En una entrevista, le preguntaron concretamente si, por ejemplo, con Maximiliano Pullaro se puede acordar…

P.: ¿Y qué respondió?

I.: Que sí. ¡Obvio! Que con todo el grupo se puede acordar, que tiene una excelente relación con Nacho Torres, Martín LLaryora…y que bueno, “ahora están todos haciendo su juego político”, dando a entender que después de las elecciones esa supuesta tensión cambiará.