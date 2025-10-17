A 10 días de las elecciones, una nueva encuesta sacude el tablero político

Scott Bessent confirmó que compró pesos: intervino en el mercado financiero
El secretario del Tesoro estadounidense reafirmó su "apoyo" al país en su cuenta de X, al igual que hablo sobre el intercambio de la divisa.
El último sondeo de la encuestadora In Foucus determinó casi 10 puntos de diferencia en intención de voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza, marcando un contundente triunfo para Schiaretti. La encuesta fue realizada entre el 1 al 8 de octubre, con 800 encuestados en toda la provincia.Nacional17 de octubre de 2025Redacción Alfil
El nuevo informe de la consultora In Focus sacude la política provincial a pocos días de una elección histórica en Córdoba. El estudio —realizado entre el 1 y el 8 de octubre— incluyó 800 casos en toda la provincia y mantiene un margen de error del 3,46 %.
Según el estudio reciente, Provincias Unidas, el espacio que integra el oficialismo provincial, lidera la intención de voto en la provincia con el 31,6% de la intención de voto, superando a La Libertad Avanza (21,2%) por más de diez puntos porcentuales.
En tercer lugar se encuentra el espacio Defendamos Córdoba, liderado por Natalia de la Sota, que se mantiene con 11,3%. Sin embargo, el dato que sigue a la candidata como cuarta fuerza es un número alarmante de indecisos, que representan 6,3% de los encuestados.
La UCR de Ramón Mestre (6,2%), Fuerza Patria con Pablo Carro (3,4%), Liliana Olivero del FIT (3,2%), el voto en blanco (2,8%), Agustín Spaccesi del Partido Libertario (2,6%), Aurelio García Elorrio de Encuentro por la República (2,5%), Oscar Agost Carreño del PRO (2,2%), Héctor Baldassi de Ciudadanos (1,6%), el voto nulo (1,3%), Alfredo Keegan de Acción para el Cambio (1,2%) y el resto de las listas no llegan al dígito.
En la proyección de votos válidos, la distancia entre el cordobesismo y el oficialismo nacional se amplía. Schiaretti alcanzaría el 35% de los votos y Gonzalo Roca, 23,6%. De la Sota asciende al 12,6%.
De acuerdo con estimaciones de la consultora, si los mismos resultados se replicaran en las elecciones del 26 de octubre, a Provincias Unidas le correspondería 5 bancas en la Cámara Baja. Las siguientes 3 se la quedaría La Libertad Avanza, con Gonzalo Roca, Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela. Finalmente, la tercera fuerza quedaría relegada a De la Sota.
En cuanto a los votantes, el 57.4% de los encuestados aseguraron que "seguramente vayan a votar", dejando a un 24.9% de los encuestados que determinaron que "probablemente vaya a votar". Sin embargo, el 9.5% aseguró que "probablemente no vaya a votar" y el 8.2% afirmó que "seguramente no va a votar"
Los resultados de la consultora determinaron una tendencia baja en la gestión de Milei, mostrando una baja en su popularidad como presidente. Su imagen positiva de gestión retrocedió a 33,7%, mientras que la negativa va al 30,2% y la regular al 35%. En paralelo, la evaluación de gestión del presidente concentra un 45,9% que la considera regular, mal o muy mal.
En cuanto al Gobernador Llaryora, el 62,2% de los encuestados evaluaron su administración como muy buena (6.6%), buena (35.2%) y regular bien (27.0%). Mientras que 26.6% tiene una mirada negativa sobre su gestión: el 11.2% piensa que es regular mal, el 8.8% considera que es mala y el 6.6% considera que es muy mala.
El exgobernador Schiaretti posee la mejor imagen positiva con el 72% (muy buena y buena) y negativa del 23,5% (mala y muy mala). En este rubro, Milei concentra 50,6% (buena y muy buena) y 47,5% negativa (mala y muy mala).
En cuanto a la dirigencia provincial, el gobernador Martín Llaryora también muestra una alta aprobación, con un 65.2% de imagen positiva (9.9% Muy buena y 55.3% Buena)
El secretario del Tesoro estadounidense reafirmó su "apoyo" al país en su cuenta de X, al igual que hablo sobre el intercambio de la divisa.
La diputada de Unión por la Patria se refirió a un comentario que hizo la ministra de Seguridad en el canadl de streaming Carajo.
Radicales y peronistas ya no representan a nadie como partidos, aunque sus identidades estén todavía dando vueltas en la sociedad
Tras un nuevo informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio, se ha percibido una gran disparidad entre los oficios provinciales y el proceso de ajuste nacional.
La Cámara Nacional Electoral revocó la resolución de la Junta Electoral bonaerense y autorizó la reimpresión de los afiches que deberán exhibirse en los lugares de votación, con el rostro de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes,
En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.
El exgobernador encabezará este sábado el acto final de Provincias Unidas en Río Cuarto, acompañado por Martín Llaryora y los candidatos a diputados. A diferencia de otras campañas, la capital alterna no ocupará el segundo lugar en el calendario de cierres. El nuevo mapa demográfico redefine el peso político del sur provincial.
Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto
El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.
Entra Negri y sale Cortés Olmedo. Ya está todo listo para que la silla en el directorio del Ersep sea ocupada por el exconcejal radical.