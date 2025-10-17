A 10 días de las elecciones, una nueva encuesta sacude el tablero político

El nuevo informe de la consultora In Focus sacude la política provincial a pocos días de una elección histórica en Córdoba. El estudio —realizado entre el 1 y el 8 de octubre— incluyó 800 casos en toda la provincia y mantiene un margen de error del 3,46 %.

Según el estudio reciente, Provincias Unidas, el espacio que integra el oficialismo provincial, lidera la intención de voto en la provincia con el 31,6% de la intención de voto, superando a La Libertad Avanza (21,2%) por más de diez puntos porcentuales.

En tercer lugar se encuentra el espacio Defendamos Córdoba, liderado por Natalia de la Sota, que se mantiene con 11,3%. Sin embargo, el dato que sigue a la candidata como cuarta fuerza es un número alarmante de indecisos, que representan 6,3% de los encuestados.

La UCR de Ramón Mestre (6,2%), Fuerza Patria con Pablo Carro (3,4%), Liliana Olivero del FIT (3,2%), el voto en blanco (2,8%), Agustín Spaccesi del Partido Libertario (2,6%), Aurelio García Elorrio de Encuentro por la República (2,5%), Oscar Agost Carreño del PRO (2,2%), Héctor Baldassi de Ciudadanos (1,6%), el voto nulo (1,3%), Alfredo Keegan de Acción para el Cambio (1,2%) y el resto de las listas no llegan al dígito.

Provincias Unidas en ventaja

En la proyección de votos válidos, la distancia entre el cordobesismo y el oficialismo nacional se amplía. Schiaretti alcanzaría el 35% de los votos y Gonzalo Roca, 23,6%. De la Sota asciende al 12,6%.

De acuerdo con estimaciones de la consultora, si los mismos resultados se replicaran en las elecciones del 26 de octubre, a Provincias Unidas le correspondería 5 bancas en la Cámara Baja. Las siguientes 3 se la quedaría La Libertad Avanza, con Gonzalo Roca, Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela. Finalmente, la tercera fuerza quedaría relegada a De la Sota.

En cuanto a los votantes, el 57.4% de los encuestados aseguraron que "seguramente vayan a votar", dejando a un 24.9% de los encuestados que determinaron que "probablemente vaya a votar". Sin embargo, el 9.5% aseguró que "probablemente no vaya a votar" y el 8.2% afirmó que "seguramente no va a votar"

La gestión de Milei, en picada

Los resultados de la consultora determinaron una tendencia baja en la gestión de Milei, mostrando una baja en su popularidad como presidente. Su imagen positiva de gestión retrocedió a 33,7%, mientras que la negativa va al 30,2% y la regular al 35%. En paralelo, la evaluación de gestión del presidente concentra un 45,9% que la considera regular, mal o muy mal.

En cuanto al Gobernador Llaryora, el 62,2% de los encuestados evaluaron su administración como muy buena (6.6%), buena (35.2%) y regular bien (27.0%). Mientras que 26.6% tiene una mirada negativa sobre su gestión: el 11.2% piensa que es regular mal, el 8.8% considera que es mala y el 6.6% considera que es muy mala.

Schiaretti en el podio de la dirigencia nacional

El exgobernador Schiaretti posee la mejor imagen positiva con el 72% (muy buena y buena) y negativa del 23,5% (mala y muy mala). En este rubro, Milei concentra 50,6% (buena y muy buena) y 47,5% negativa (mala y muy mala).

En cuanto a la dirigencia provincial, el gobernador Martín Llaryora también muestra una alta aprobación, con un 65.2% de imagen positiva (9.9% Muy buena y 55.3% Buena)