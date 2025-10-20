Alfil Negro

Lo más visto

Llaryora habló tras la llegada de la nueva pick-up Redacción Alfil Provincial 13 de octubre de 2025 El gobernador encabezó el acto inaugural de la nueva RAM Dakota, la cual se empezará a fabricar en la planta de Ferreyra, "las exenciones generan trabajo", dijo.

Llaryora “vendió” Provincias en IDEA y levantó perfil como garante del diálogo Bettina Marengo Provincial 17 de octubre de 2025 El gobernador hizo medios en CABA y habló con el círculo rojo convocado en el Coloquio. Optimismo en el Panal.

A 10 días de las elecciones, una nueva encuesta sacude el tablero político Redacción Alfil Nacional 17 de octubre de 2025 El último sondeo de la encuestadora In Foucus determinó casi 10 puntos de diferencia en intención de voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza, marcando un contundente triunfo para Schiaretti. La encuesta fue realizada entre el 1 al 8 de octubre, con 800 encuestados en toda la provincia.