Alfil Negro

El influencer porteño vino a levantar la campaña cordobesa y terminó metiéndola en otro problema, diciendo que no estaba mal pagar el boleto urbano a 2.000 pesos, y admitiendo el atraso de los salarios.
Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto
Natalia de la Sota y las ausencias en Diputados… | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Schiaretti apunta al plan económico | Limia en la IA | Propuesta contra femicidios
Juez con Iñaki de campaña | Bullrich vuelve a Córdoba | Pablo Tissera, el cooperativista que camina | Caputo y un guiño a PU
Llaryora habló tras la llegada de la nueva pick-up
El gobernador encabezó el acto inaugural de la nueva RAM Dakota, la cual se empezará a fabricar en la planta de Ferreyra, "las exenciones generan trabajo", dijo.
Llaryora “vendió” Provincias en IDEA y levantó perfil como garante del diálogo
El gobernador hizo medios en CABA y habló con el círculo rojo convocado en el Coloquio. Optimismo en el Panal.
Elecciones en Talleres: Fassi va por la continuidad, la oposición por llegar a la Asamblea
Se vienen los comicios en barrio Jardín donde el oficialismo buscará por prolongar su proceso que ya lleva 11 años. Los opositores van por el golpe.
A 10 días de las elecciones, una nueva encuesta sacude el tablero político
El último sondeo de la encuestadora In Foucus determinó casi 10 puntos de diferencia en intención de voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza, marcando un contundente triunfo para Schiaretti. La encuesta fue realizada entre el 1 al 8 de octubre, con 800 encuestados en toda la provincia.
Mestrismo denuncia persecución a militancia UCR
El entorno del exintendente y candidato a diputado nacional salió al cruce por el amedrentamiento que sufrieron militantes radicales.