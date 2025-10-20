Enroque Corto

A días de la elección, Soledad Carrizo se sumó a la campaña libertaria

El informante libertario estaba con buena información por eso se dio una vuelta por el hotel ubicado en Duarte Quirós y salió urgente a llamar al periodista.

Informante Libertario: Oiga… le tengo algo picante.

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: Un nuevo ingreso a Las Fuerzas del Cielo.

P: ¿Quién?

IL: En realidad, dentro de la lógica libertaria los que comandan la campaña en Córdoba no están en Las Fuerzas del Cielo, pero…

P: Corte con el misterio.

IL: La radical Soledad Carrizo dio el salto. A días de la elección fue hasta el hotel y se mostró con Bullrich, Bornoroni, Juez y Rodríguez Machado.

P: Ah, bueno.

IL: Sí, fue y estuvo con ellos. Además de los candidatos Roca y Soldano.

P: No se privó de nada.

IL: No. El tema es cómo cae esto en el radicalismo. Por las dudas, entre los libertarios dicen que el ingreso de ella al Gobierno nacional después de diciembre está acordado. Ya está cerrado eso y es cuestión de tiempos.

P: Mmm… lo dejo. Le mando un abrazo y manténgame informado.

17-O, tercer acto

El informante peronista llamó al periodista bastante eufórico el viernes a la noche, para contarle sobre el acto al que había asistido.

Periodista: Amigo, ya sé… me llama para contarme del acto de Juniors…

Informante Peronista: Nada de eso.

P.: Ah, no sabía que estaba jugando con Natalia, ¿me llama desde Rio Segundo?

I.P.: Ja, ja… ¡Menos! Lo llamo desde Club Las Flores, donde también se celebró el Día de la Lealtad.

P.: A ver, lo escucho.

I.P.: Claro, acá el concejal Diego Casado organizó un acto muy importante, al que asistió la jefa de la Capital, Alejandra Vigo, además de funcionarios municipales de primera línea, como el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández y el secretario de Políticas Sociales y coordinador de campaña de la capital, Raúl La Cava, entre varios más.

P.: Bueno, entonces llama para presumir de que su acto fue un éxito…

I.P.: Sí, pero también para contarle –porque sé que lo que le gusta a usted es el lío- que en la previa hubo fuego amigo… Nos hicieron circular un flyer falso, firmado por nuestra organización, diciendo que se bajaba el acto, ¿puede creer? Un acto hecho con mucho esfuerzo para bancar la campaña de Schiaretti y de Provincias Unidas…

P.: Vamos, no se haga el sorprendido… dígame, ¿Quiénes fueron?

I.P.: Mire, saber, sabemos… pero vamos a parar la pelota acá, porque lo único importante ahora es que todo funcione bien el domingo…

Baldassi en la recta final

En la recta final de la campaña, el diputado Héctor Baldassi que busca su reelección, aceleró sus recorridos.

Informante: Estuvo este fin de semana en Jesús María charlando con comerciantes y vecinos, y después en la capital cordobesa visitando los barrios Las Violetas y Quintas de Italia.

Periodista: ¿En serio tiene expectativas?

I: ¿Perdón?

P.: Se lo pregunto bien, se habla de un escenario de tercios, con dos fuerzas peleando el primer lugar y una tercera completando el podio. Y no aparece allí precisamente el nombre de Baldassi.

I.: Nosotros no nos adelantamos, seguimos caminando la provincia y escuchado a la gente. Como dijo el candidato de la alianza Ciudadanos, "cuando uno escucha y está cerca, entiende que el verdadero cambio empieza ahí, en la gente. Estamos convencidos que hay que recuperar nuevamente el dialogo en la Argentina, desde el disenso hay que construir consenso y el Congreso es el ámbito para hacerlo".