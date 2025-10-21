Dólar imparable: la divisa llegó a $ 1.515 y el BCRA vendió US$ 45,5 millones

Pese a la maniobra de la entidad financiera del Gobierno nacional, la moneda estadounidense se mantiene en alza y aumentó veinte pesos.

Economía21 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
dolares

Por Redacción Alfil

En medio de la campaña electoral legislativa, el Banco Central tomó las riendas y vendió una suma de US$ 45,5 millones en un intento de frenar el aumento del dólar, pese a esto el accionar no resultó como se esperaba y la divisa aumentó veinte pesos.

La divisa norteamericana ya había sido noticia al haber alcanzado los $1500 pesos por primera vez en un mes, ahora la misma cuenta con un valor de $1.515 en su estado minorista, mientras que la mayorista cerró en $1.490,50, a solo 57 centavos por encima del tipo de cambio oficial

Cabe destacar que la maniobra de venta del BCRA fue la primera desde que empezó el rescate del Tesoro de los Estados Unidos, la última vez que se había ejercido una venta de este estilo fue en septiembre al vender US$ 1.100 millones, con el mismo propósito de ahora.

Mientras tanto, el dólar blue también sufrió un gran aumento llegando a los $1.545, superando su marca previa de $1.520, que había alcanzado el 19 de septiembre. Por su mismo lado, el MEP y el contado con liquidación (CCL) operan en torno a los $1.590 y a los $1.610.

