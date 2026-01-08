Año electoral para el SUOEM: el “fantasma” de Carranza acecha

Este año habrá elecciones para renovar la conducción del sindicato. La mesa paritaria de esta semana marcará cierto pulso para los próximos meses en los que el oficialismo procurará retener el SUOEM. El “fantasma” de Walter Carranza reaparece ante la posibilidad de buscar una la revancha en las urnas.

Río Cuarto08 de enero de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez
A fines de julio se cumplirán cuatro años desde que Jorgelina Fernández asumió la conducción del SUOEM Río Cuarto. El sindicato de los Municipales debería convocar a elecciones para antes de esa fecha y las próximas negociaciones paritarias (la primera será este jueves) tendrán un peso fuerte en la posibilidad de que el oficialismo retenga el sindicato. La “Lista Verde” que destronó a Walter Carranza a mediados del 2022 tendrá el desafío, ni más ni menos, de evitar el retorno del anterior secretario general.

La propia Jorgelina Fernández lo planteó en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil): Carranza ha estado recorriendo algunas áreas del Municipio en el último año. Esto despertó las sospechas de que se encontraba “tanteando el terreno” y consideraría volver a ser candidato a secretario general. La victoria de Fernández en 2022 fue holgada: la actual secretaria general superó a Carranza, quien aspiraba a alcanzar su sexto mandato, por 12 puntos (43% por sobre un 31%). En tercer lugar, quedó la Lista Azul con un 25% de los votos. Esta última alternativa se ha presentado en varias oportunidades a las elecciones sindicales, constituyéndose como una alternativa opositora a Carranza y, en los últimos años, con un discurso sumamente crítico de la actual conducción de Fernández. 

“Sería saludable para la democracia sindical que haya otra lista u otras listas pero no pueden decir que no hicimos nada. Quizás podríamos haberlo hecho de otra manera, sí”, manifestó la secretaria general del gremio, quien alineó el sindicato local al SUOEM Córdoba que dirige Rubén Daniele. Ante la posibilidad de que Carranza esté “acechando” para tratar de volver a dirigir el gremio, Fernández manifestó a Alfil que “el señor que está denunciado penalmente anda caminando las áreas. No sé en qué momento, ya que debería estar en su lugar de trabajo como corresponde. Sabemos que está hablando con algunos compañeros. La cara como un fierro”, consideró la dirigente sindical. 

Cabe recordar que, en 2024, Carranza fue denunciado por presunta estafa a afiliados a partir del reclamo de una financiera por la falta de pago de créditos que tomaron afiliados del sindicato. En concreto, los afiliados habrían firmado una doble autorización: una para autorizar la solicitud del crédito y otra para que el sindicato debite la cuota de los haberes de los trabajadores en cuestión. Dicha cuota, receptada por el sindicato, debía transferirse a la financiera a modo de pago de los créditos tomados. Fernández comentó, en aquel entonces, que hubo trabajadores a los que se les retuvo la totalidad del dinero y la financiera les habría iniciado un juicio por el cobro de esa deuda. “Alguien que no es el trabajador tiene ese dinero y aparentemente no se rindió a la financiera”, dijo la secretaria general a LV16. En 2023, Carranza también había sido señalado por presunto maltrato hacia trabajadores del corralón municipal. 

El ex secretario general condujo el gremio durante casi dos décadas y es recordado por su buena relación con prácticamente todas las intendencias a las que fue contemporáneo. No obstante, tuvo una cercanía mayor a Juan Manuel Llamosas por tratarse de un intendente peronista e incluso participó activamente de la campaña electoral para su reelección en 2020 (algo que despertó enojo en los afiliados por, básicamente, hacer campaña para “la patronal”).  ¿Buscará la revancha en este 2026?

