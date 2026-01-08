Año electoral para el SUOEM: el “fantasma” de Carranza acecha

Redacción AlfilEnroque Corto09 de enero de 2026
Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado
Felipe OsmanProvincial09 de enero de 2026
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
Gabriel MarcléProvincial09 de enero de 2026
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Carolina Biedermann09 de enero de 2026
Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.
Ariel BogdanovCultura09 de enero de 2026
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.