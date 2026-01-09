El verano sin pausa de De Rivas, atado al brillo de la obra más grande del país

Por Gabriel Marclé

Las frecuentes recorridas de Guillermo De Rivas por los frentes activos de la Circunvalación de Río Cuarto no componen una postal aislada. Son la confirmación de que el verano del intendente estará atado al ritmo, al brillo y a la centralidad de la obra pública más importante que hoy se ejecuta en el país, definición instalada por el propio gobernador Martín Llaryora al referirse a una infraestructura que devuelve al Imperio del Sur al centro de la agenda.

Así como el mandatario provincial convirtió a la circunvalación en un lienzo político en la Capital Alterna, De Rivas entiende que su margen de maniobra, su visibilidad y buena parte del clima político local dependen de que la obra avance y se muestre. No hay vacaciones posibles cuando el principal activo de gestión exige presencia constante, explicación permanente y una narrativa ordenada que compense las incomodidades del presente con la promesa del futuro.

En ese marco, la insistencia oficial en los números —seis frentes activos, cientos de trabajadores, maquinaria operando incluso los fines de semana— no es solo una descripción técnica. Funciona como una señal política destinada a reforzar la idea de movimiento, decisión y respaldo provincial, en un contexto donde la obra pública se transformó en un diferencial frente al repliegue del Estado nacional.

De esta manera, Río Cuarto emerge como una pieza estratégica dentro del esquema cordobés. La circunvalación no solo redefine la infraestructura vial del sur provincial, sino que reposiciona a la ciudad en el mapa político: promete desarrollo y se ofrece como vidriera de un modelo de gestión que Llaryora necesita exhibir y que De Rivas busca capitalizar para avanzar en su visión de ciudad. En esa lógica, no pasa una semana sin que la obra genere novedades que ocupen la agenda.

La decisión de copar el verano con el avance de la circunvalación se complementa con una batería de acciones locales que refuerzan el mismo eje: pavimentación, bacheo, intervenciones barriales y refuerzos en materia de seguridad. La estrategia es clara: que la obra pública funcione como hilo conductor del relato de gestión, evitando que otros temas —conflictivos o incómodos— se impongan en la discusión pública.

Incluso los desvíos, como el cierre de la rotonda ex Wittouck que fue notificado en las últimas horas, son leídos desde el Municipio como parte de ese mismo proceso. El costo político de las molestias cotidianas se asume como inevitable, pero se busca amortiguarlo con presencia territorial, comunicación constante y la apelación a la idea de que el “sacrificio” de los conductores, obligados a modificar sus recorridos, es una condición del progreso futuro.

De Rivas transita así un verano sin pausa, alineado con la lógica provincial y consciente de que su gestión se juega buena parte del capital político en el asfalto, las máquinas y los plazos de obra. En Río Cuarto, la circunvalación ya no es solo una infraestructura vial: se convirtió en el eje que articula poder, agenda y expectativas en un año donde la obra pública y la seguridad buscan consolidarse como refugio político frente a un escenario nacional incierto.