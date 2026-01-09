El verano sin pausa de De Rivas, atado al brillo de la obra más grande del país

El intendente apuesta a que el avance de la Circunvalación marque el pulso político de la agenda positiva del verano. Sin vacaciones y con la obra pública como eje, Río Cuarto juega su rol como territorio estratégico en la agenda provincial.

Río Cuarto09 de enero de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé
de-rivas-circunvalacion
De Rivas volvió a recorrer la Circunvalación. Una vez más, la obra provincial copa la agenda municipal.

Por Gabriel Marclé

Las frecuentes recorridas de Guillermo De Rivas por los frentes activos de la Circunvalación de Río Cuarto no componen una postal aislada. Son la confirmación de que el verano del intendente estará atado al ritmo, al brillo y a la centralidad de la obra pública más importante que hoy se ejecuta en el país, definición instalada por el propio gobernador Martín Llaryora al referirse a una infraestructura que devuelve al Imperio del Sur al centro de la agenda.

Así como el mandatario provincial convirtió a la circunvalación en un lienzo político en la Capital Alterna, De Rivas entiende que su margen de maniobra, su visibilidad y buena parte del clima político local dependen de que la obra avance y se muestre. No hay vacaciones posibles cuando el principal activo de gestión exige presencia constante, explicación permanente y una narrativa ordenada que compense las incomodidades del presente con la promesa del futuro.

En ese marco, la insistencia oficial en los números —seis frentes activos, cientos de trabajadores, maquinaria operando incluso los fines de semana— no es solo una descripción técnica. Funciona como una señal política destinada a reforzar la idea de movimiento, decisión y respaldo provincial, en un contexto donde la obra pública se transformó en un diferencial frente al repliegue del Estado nacional.

De esta manera, Río Cuarto emerge como una pieza estratégica dentro del esquema cordobés. La circunvalación no solo redefine la infraestructura vial del sur provincial, sino que reposiciona a la ciudad en el mapa político: promete desarrollo y se ofrece como vidriera de un modelo de gestión que Llaryora necesita exhibir y que De Rivas busca capitalizar para avanzar en su visión de ciudad. En esa lógica, no pasa una semana sin que la obra genere novedades que ocupen la agenda.

La decisión de copar el verano con el avance de la circunvalación se complementa con una batería de acciones locales que refuerzan el mismo eje: pavimentación, bacheo, intervenciones barriales y refuerzos en materia de seguridad. La estrategia es clara: que la obra pública funcione como hilo conductor del relato de gestión, evitando que otros temas —conflictivos o incómodos— se impongan en la discusión pública.

Incluso los desvíos, como el cierre de la rotonda ex Wittouck que fue notificado en las últimas horas, son leídos desde el Municipio como parte de ese mismo proceso. El costo político de las molestias cotidianas se asume como inevitable, pero se busca amortiguarlo con presencia territorial, comunicación constante y la apelación a la idea de que el “sacrificio” de los conductores, obligados a modificar sus recorridos, es una condición del progreso futuro.

De Rivas transita así un verano sin pausa, alineado con la lógica provincial y consciente de que su gestión se juega buena parte del capital político en el asfalto, las máquinas y los plazos de obra. En Río Cuarto, la circunvalación ya no es solo una infraestructura vial: se convirtió en el eje que articula poder, agenda y expectativas en un año donde la obra pública y la seguridad buscan consolidarse como refugio político frente a un escenario nacional incierto.

Te puede interesar
jorgelina-imagen-ia

El SUOEM retomó negociación y aguarda una propuesta concreta del Municipio

Julieta Fernandez
Río Cuarto09 de enero de 2026

El Sindicato de Municipales se reunió con el Ejecutivo para avanzar en una revisión paritaria. Pidieron que el piso salarial tome como referencia la canasta básica y plantearon su rechazo a la “emergencia previsional” dispuesta por el Panal. Esperan una propuesta concreta del Municipio para la semana que viene.

suoem-rio-cuarto (1)

Año electoral para el SUOEM: el “fantasma” de Carranza acecha

Julieta Fernandez
Río Cuarto08 de enero de 2026

Este año habrá elecciones para renovar la conducción del sindicato. La mesa paritaria de esta semana marcará cierto pulso para los próximos meses en los que el oficialismo procurará retener el SUOEM. El “fantasma” de Walter Carranza reaparece ante la posibilidad de buscar una la revancha en las urnas.

rio-cuarto-08-01-26

El Mójica ordena recursos, pero aleja el fantasma de los despidos

Gabriel Marclé
Río Cuarto08 de enero de 2026

En medio de la crisis y las restricciones presupuestarias, el Ejecutivo local busca optimizar recursos sin trasladar el ajuste al empleo municipal. Los jardines maternales, en el centro de la polémica a fines de 2025, funcionan como caso testigo de esa estrategia: desde el Gobierno descartaron recortes de personal.

RIO-CUARTO (10)

Baches, alerta temprana para De Rivas y la agenda peronista

Gabriel Marclé
Río Cuarto07 de enero de 2026

El estado de las calles, una demanda cotidiana de los vecinos, motiva al Gobierno municipal a reforzar el plan de bacheo. Hace casi una década, fue el punto de quiebre para el radicalismo y el eje de campaña con el que el peronismo regresó al Palacio de Mójica. Prioridad para el 2026: evitar que el tema se instale en contra de la gestión.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 3.00.12 PM

El 2027 definirá la supervivencia de la alianza radical- juecista

Julieta Fernandez
Río Cuarto07 de enero de 2026

Mientras el Frente Cívico sostiene su alianza electoral con LLA, la UCR local se encuentra en pausa y aún no ha sentado una postura de cara al 2027. Sigue primando el rechazo a cualquier alianza con el PJ cordobés y La Libertad Avanza aunque reconocen que “no queda mucho por fuera de eso”.

Lo más visto
enroque-martin-juez

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto09 de enero de 2026

Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado

gremialistas-en-la-danza-del-fuego-a-tribunales

Caja: los gremios cocinan un amparo colectivo para febrero

Felipe Osman
Provincial09 de enero de 2026

Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.

llaryora-jesus-maria

La Provincia refuerza su economía naranja antes de la llegada de Milei

Gabriel Marclé
Provincial09 de enero de 2026

En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.

casa radical alfil

La UCR arrancó el 2026 con actividad en plena feria legislativa

Carolina Biedermann
09 de enero de 2026

Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.