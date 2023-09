Una semana más, una semana menos

Por Javier Boher

[email protected]

¡Buen día, amigo lector! Mientras escribo estas líneas estoy parado atrás de un chango de súper, con los codos sobre el manillar, esperando en una cola en la que hay unas 25 personas adelante mío. "Boom de consumo", te dice un votante del ministro/candidato, pero está clarísimo que todo es por el boom de los precios. La leche cuesta el doble que la nafta, así que estoy viendo si paso los chicos a súper.

Además es día 24, estimado. El grueso de la gente no ha cobrado septiembre, pero está tratando de aprovechar los días del reintegro del IVA para pelearle a la inflación adelantando compras. Estirar los pesos con esta aceleración de precios es más complicado que cebar mates arriba de la bici.

En el país de las alquimias comunicacionales imposibles ahora resulta que creen que por informar semanalmente la inflación la cosa se va a notar menos. Medio que si todas las semanas tenés 2% de infleta, al cabo de un mes estás pisando los dos dígitos. Esto es como que el médico entre cada una hora a la habitación para contarte en qué nuevo órgano tenés metástasis en vez de decírtelo todo de una. Un tipazo.

Cristina eterna

Por suerte el sábado habló la vicepresidenta y todo quedó mucho más claro. A esta altura del partido no la siguen ni los que se la tatuaron en el pecho. Los únicos que están militándola con ganas son los que a la tinta no se la pusieron en una de esas piezas de dudosa calidad artística, sino en los dedos cuando empezaron con problemas con la justicia. El menos complicado ya se debe estar haciendo preparar el pijama tumbero con un sastre, cosa de que le quede cómodo por el tiempo que van a pasar adentro.

El sábado, después del acto, mientras hacía zapping por los canales de noticias apareció uno diciendo "hoy demostró que es una gran economista". ¡Con razón estamos así, estimado! La señora dijo, básicamente, que comer chocolate o tomar café es fugar dólares.

Mamadera, qué ganas de vivir con lo nuestro que hay que tener. Son como mis vecinos hippies de las sierras, que toman café de mistol o de algarroba. No es que desprecie esas infusiones, estimado, pero nunca me imaginé que íbamos a llegar al punto en que tomarse un café iba a ser traición a la patria. Ahora van a decir que el cortado es menos grave porque es con leche de vacas patrióticas, libres de retenciones. A este ritmo de proteccionismo económico en cualquier momento al pasquín oficialista lo rebautizan Granma.

Ministro/candidato

No sé si se ha dado cuenta, estimado, pero el hiperministro ha empezado a lanzar unas medidas que le van a pegar una acelerada a la inflación. Ojo, que esa pisada de pedal puede ser también para que no se le pare el auto, que está entrando en una recesión complicadísima. A este ritmo, la única certeza es que cuando la economía vaya al mecánico, nos va a terminar costando bastante caro.

Para mí, está en una fase "Baglini invertido" como en la que se metió Gatricio en 2019. Tres meses para andar regalando guita con tal de hacer un papel digno en las generales. Mientras menos chances de ganar se ve, más margaritas tiradas a los chanchos, que están cada vez más enterrados en el barro.

¿Y la casta?

El que anda derecho para hacer amigos es el león fratívoro. Se ve que, no contento con tener todos referentes masculinos, salió a hacerse socio político de la renovación política que representa Luis Barrionuevo, el gastronómico. Es muy gracioso pensar que los libertarios se le sirvieron en bandeja a un tipo con más experiencia en la política que todos los militantes de La Libertad Atrasa sumados.

No se confunda, que yo no digo que esté mal. Esto es realpolitik, y lo que hace falta para ganar es tener una garganta a prueba de sapos. ¿Necesitan fiscales? Ahí van a estar los mozos de Barrionuevo cogoteando como cuando vigilan que nadie se vaya sin pagar.

Eso sí, el hecho de que uno reconozca que la movida es necesaria no significa que no se le pueda decir en la cara a los muchachos anticasta que la tienen adentro. A la casta, estimado, como les dijo La 14 de alta alcurnia. Mire si no se va a poder señalar la inconsistencia entre el dicho y el hecho, a quién se le ocurre.

El cordobés

El otro día leía a uno diciendo que si se bajaran Bullrich y Massa a la elección la ganaría caminando el todavía gobernador cordobés. Tienen más ganas de bajar candidatos que los copitos de bajarla a Cristina. ¡Paren un poco, muchachos, que el hri go ya está grande y sabe hacer campaña solo!.

Hubo un detalle del debate del otro día que resultó muy interesante: Randazzo le pronunció el apellido de dos formas distintas. Si no lo conoce bien el compañero de fórmula, ¿qué le queda al tipo que come pingüinos en la patagonia austral, al que duerme entre víboras en el Noreste o al que está perdido entre las piedras de los Andes? A esta altura, casi que toda la campaña es para meter algún diputado extra y nada más.

Bueno, estimado, nos vamos quedando sin espacio. La semana que viene vamos a tener el debate presidencial y vamos a poder sacarnos algunas dudas sobre los candidatos. ¿Mí predicción? Va a estar más ensayado que la coreografía del pasito de moda, pero con altas dosis de Clona para que a nadie se le salga la cadena.

No quiero decir que esta que viene sea la peor elección presidencial en 40 años, pero debe andar cerca. Si en la tele ya no pasan programas entretenidos la gente se muda al streaming. Nadie se puede hacer el sorprendido de que los candidatos y partidos inspiran pocas pasiones en la gente. A esta película ya la vimos, y encima es bastante mala.

Tenga buena semana.