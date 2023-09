Por Gabriel Marclé

“Después de las internas, siempre quedan heridos”, reflexionaba un dirigente del peronismo local que responde a las ordenes de Juan Manuel Llamosas. La frase apuntaba a lo que ocurrió después de la elección interna en la que la Unión Cívica Radical eligió a Gonzalo Parodi como su candidato para las municipales del 2024, proceso que -de acuerdo a la lógica del PJ- presenta la oportunidad para reeditar la estrategia electoral que Martín Llaryora puso en funcionamiento meses atrás, cuando conformó la idea de un “partido cordobés” que abrió sus puertas a dirigentes del centenario partido, tal como ocurrió con su vice, Myrian Prunotto.

Esta iniciativa empieza a ser emulada en la capital alterna que, pese a la trascendencia de la elección nacional, ya empezó a transitar el camino a las urnas municipales. El intendente riocuartense, quien se quedará a finalizar su mandato para ser el jefe de campaña, acató la bajada de línea de Llaryora y sale en busca de los radicales que quedaron fuera del proceso de selección que afrontó la oposición que se conformará como la alternativa local de Juntos por el Cambio. En definitiva, Llamosas se centrará en ampliar y darle un aire renovado al frente que buscará retener la Municipalidad, con actores que podrían acoplarse en el final de la actual era.

“Vamos a terminar una gestión exitosa y que estará lejísimos de lo que fue el final de la gestión de Juan Jure. Presentamos evidencias del cambio que todos quieren arrogarse y ahora profundizaremos muchos de los valores que tuvimos. ¿Quién no querría sumarse a esto?”, le transmiten desde el interior del Gobierno local respecto a una iniciativa que se exteriorizó después que el radicalismo sugiriera que irá detrás de los peronistas desencantados. Para contrarrestar este avance, el llamosismo empieza a utilizar el extenso tiempo de campaña y trabajar en muchas alianzas, algunas visibles y otras subrepticias.

El entorno del intendente evita dar nombres concretos y aseguran que el acercamiento a los radicales es una cuestión que todavía está en su etapa de planificación. Sin embargo, Alfil pudo consultar con fuentes del peronismo que ya observan algunas pistas reveladoras sobre quiénes serían los objetivos marcados por el intendente.

Uno de los nombres que asoman es el de Eduardo Scoppa, ex candidato a intendente, dirigente radical que quedó fuera del partido por mantenerse en constante choque con las estructuras dominantes de su partido. Pese a haber participado de la interna UCR del 2016, fue candidato a intendente “por fuera” en varias oportunidades, la última en 2020, cuando cosechó el 4,6% de los votos y casi alcanza el número necesario para llevarse en una banca en el Legislativo. En el último tiempo estuvo trabajando cerca de Gonzalo Luján, pero se distanciaron a meses de la interna por diferencias irreconciliables.

“Hace tiempo que lo venía diciendo”, escribió Scoppa después de la interna, como una especie de “yo te dije” sobre la victoria de Parodi y Evolución. Finalmente, hace unos días circularon fotos de parte de su equipo trabajando junto al funcionario llamosista Germán Di Bella -quien parece querer lanzarse como precandidato- y las versiones de su acercamiento al equipo municipal que comanda el PJ sumaron fuerza. La mayoría niegan esta maniobra a medias, pero otros anticipan que es una alianza bomba que podría confirmarse antes que concluya el año. “Sería algo similar a lo de Prunotto con Llaryora”, analizan dirigentes del peronismo.

El “scoppismo” se presenta como un activo interesante para el PJ por la experiencia que el ex candidato de ES ha tenido en las urnas (en 2012 llegó a ganar una banca que ocupó hasta 2016), pero no sería el último sondeado para sumarse. “Hay muchos dirigentes que no están convencidos en lo más mínimo de acompañar la alternativa de Parodi”, afirmaba un llamosista.

Los precandidatos de la interna radical, Gabriel Abrile y Gonzalo Parodi, garantizaron que trabajarán por el triunfo del radicalismo en 2024, cuestión que es puesta en duda por el costado más confiado del PJ. Sin embargo, el interés de los que buscan ampliar apuntaría mucho a los independientes que participaron de la interna, empresarios, profesionales, dirigentes de instituciones locales y hasta “punteros” que no ven lugar dentro del armado de Evolución.

“Es cuestión de convencerlos del proyecto de Gobierno que tenemos para los próximos 20 años de gobiernos peronistas, que serán mejores que los 16 años seguidos de gobiernos radicales”, aseguraba un dirigente del llamosismo. Todo indica que ya arrancó el periodo de captación, pero esto será puesto a prueba. Por lo pronto, el efecto buscado es simbólico. “Les va a doler que se vayan correligionarios”, afirman en el justicialismo.

El municipio sumó otros dos vehículos de Prevención Ciudadana

En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que desarrolla el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba, el Intendente Juan Manuel Llamosas recibió las llaves de nuevos vehículos de Seguridad Ciudadana para reforzar el patrullaje civil en Río Cuarto.

En la ocasión, el ministro de Gobierno y Seguridad Julián López destacó la importancia de este tipo de medidas para avanzar sobre acciones preventivas. “Siempre es necesario seguir renovando la flota vehicular para que nuestras fuerzas de seguridad cuenten con más herramientas a disposición, que les permitan seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana y la prevención del delito”, sostuvo el funcionario, quien afirmó que “se trata de vehículos con equipamiento tecnológico que permitirán tener mayor presencia en los barrios”.

Por su parte, el Intendente Llamosas expresó que las nuevas unidades vienen a complementar las prestaciones que brindan las alarmas comunitarias, las cámaras y las fuerzas de seguridad. “Con estos dos nuevos autos alcanzamos los 16 vehículos en nuestra flota local, entregados por el Gobierno Provincial. De esta manera, se puede dar tranquilidad en determinados horarios sobre ciertos parámetros que la Policía tiene definidos”, explicó el mandatario.

Asimismo, Llamosas resaltó el trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo y que se profundizaron durante el último mes. Al respecto, el Jefe Comunal señaló que gracias a ese trabajo articulado se está sosteniendo la paz social en la ciudad

Los vehículos son dos Peugeot 208 equipados con barra lumínica y sirena, con los cuales se realizará un patrullaje civil de calle en articulación con las cámaras de la Central de Monitoreo.