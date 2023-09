Enroque Corto

Juez justificó su apoyo a Capitani

El lunes pasado, en la Casa Radical de Villa María, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Darío Capitani, recibió el respaldo de Luis Juez y de Mario Negri. Un radical de esa ciudad habló con el periodista sobre lo que escuchó.

Radical villamariense: Una cuestión sobre la que esperábamos que le pregunten a Luis Juez era su cruce con Darío Capitani, aquella vez de la sanción de la ley del juego on line.

Periodista: ¿Y sucedió?

R.V.: Claro que sí.

P.: ¿Y qué dijo Juez sobre eso?

R.V.: Así, textual: “No tengo pretexto para no acompañar. Lo apoyo porque es el candidato de Juntos por el Cambio. Las diferencias que hemos tenido, siempre fueron arriba de la mesa. No somos de esconder cosas bajo el poncho. Podemos tener miradas distintas sobre las cuestiones públicas, es de esperarse, pero acá estamos todos juntos, como dijimos que íbamos a estar”.

LLA se alista en Punilla

El periodista se encontró, en la muestra del aniversario de Alfil, con uno de sus informantes libertarios. Condicionado por su instinto, no pudo evitar ir en busca de algún dato.

Periodista: Estimado, se agradece su presencia. Ahora, aprovechando que ya estamos acá, ¿por qué no me cuenta cómo avanza el armado del a fiscalización de Milei para octubre? En las PASO hubo muchas críticas…

Informante Libertario: Mire, hay muchas versiones interesadas, yo creo que no vamos a tener ningún problema para armar la fiscalización, menos con el envión que recibimos en las primarias…

Periodista: ¿Se está armando todo desde Buenos Aires?

I.L.: No. Con Buenos Aires hay una coordinación permanente. Pero eso no significa que los dirigentes de acá, tanto los que son candidatos como los demás, no estemos trabajando. Le doy un ejemplo. Esta semana en Huerta Grande uno de nuestros dirigentes, Franco Correa, va a inaugurar un bunker. Y le pongo como ejemplo Huerta Grande para que vea que no lo traigo ni a la capital ni a las ciudades grandes, donde más fácil es reclutar fiscales.

P.: Está bien… lo escucho.

I.L.: En el caso de Correa, de Fuerza Liberal, el ya juntó los 40 fiscales que se necesitan para fiscalizar la localidad, siempre coordinando con los dirigentes provinciales. En su caso, fundamentalmente con los del MID. Pero es sólo un ejemplo. Lo mismo podría decirle de decenas y decenas de ciudades del interior… Si quiere después lo seguimos conversando, ahora déjeme acercarme a la mesa dulce…

Reunión Mesa Provincia Municipios

El informante adelantó que en los próximos días habrá un nuevo encuentro institucional.

Periodista: ¿Con qué agenda?

Informante: La situación económica es preocupante y la cita con los municipios será para trabajar una especie de plan económico de contingencia para llegar a fin de año.

P.: Apa.

I.: Los intendentes están muy preocupados, por eso seguramente del encuentro participará el ministro de Economía, Osvaldo Giordano.

Contrarreloj hasta la veda



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, habilitó un nuevo tramo de la obra de la autovía ruta 5 que se está construyendo en el Valle de Paravachasca y que unirá la ciudad de Alta Gracia con Villa Ciudad América.

Informante: Mucha obra pública antes de irse del gobierno provincial y antes de que inicie el plazo de veda de anuncios oficiales de campaña, que opera hoy según cronograma electoral.

Alfil: Si, ya veo, Sergio Massa también está jugando todos los cartuchos.

Informante: Lo de la Ruta 5 son dos kilómetros, comprendidos entre los kilómetros 48 y 50 de la traza actual, que a partir de ahora tendrán dos carriles por sentido de circulación y separador central de hormigón. “Esto le alivia la vida a quienes transitan por aquí y les da más tranquilidad, seguridad y celeridad a quienes todos los días deben ir desde esta zona a otros puntos. Y también beneficia a los turistas”, dijo el gobernador.

Alfil: ¿Con quienes estuvo?

Informante: Con Carlos Guzmán, presidente comunal de La Serranita, y con el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa.