Enroque corto en Río Cuarto | Jardines cerrados, PAMI en pie de guerra y el clima previo a la sesión

Los que faltan…

La periodista dialogó con el informante sobre los integrantes del gabinete que aún no asumieron sus nuevos cargos tras la reestructuración impulsada por De Rivas.

Informante: Por si se lo preguntaron, faltaron un par de subsecretarios que aún no asumieron sus nuevas funciones. Pero no creo que se tarden tanto. Entre hoy y mañana seguro…

Periodista: El área de Trabajo, por ejemplo.

I: Confirmado que siguen tanto Ariel Peralta como Marcelo Dutto. Quedaría así: Peralta como subsecretario de Empleo y Formación Laboral. Y Marcelo Dutto, que antes era subsecretario de Empleo, ahora es subse de Cooperativas.

P: En definitiva, Peralta “bajó” un escaño porque antes era secretario de Trabajo. Y Dutto sigue en el mismo rango pero ahora a cargo de Cooperativas.

I: Exacto. Igual, no me consta que haya habido quejas de los sindicatos por esto. Creo que la mayoría entiende que el contexto demanda este tipo de gestos y bajarle el rango a algunas áreas. Si eso se traduce en una reducción real, es otro tema. Pero sé que la CGT se reunió y ratificaron la continuidad de Peralta y Dutto en esos lugares que, después de todo, son en representación de la organización. Ambas subsecretarías quedan contenidas en la secretaría de Gobierno.

Juecismo acusa cierre de jardines maternales

El periodista consultaba con una fuente del Gobierno local para conocer sobre las versiones de cierres de jardines maternales, tema que fue impulsado por el concejal Pablo Benítez (Primero Río Cuarto).

Periodista: Hace varios días que vengo escuchando sobre el cierre de jardines maternales. El concejal Benítez lo está haciendo bandera en el Concejo Deliberante, con pedidos de informe respecto al tema. ¿Qué tienen para contestar?

Informante: Que no vamos a entrar en este juego. Todo lo que se hace desde el Gobierno es trabajar en pos de una gestión centrada en las personas y eso no incluye el cierre porque sí de centros que son tan importantes para los vecinos y las infancias. Acá estamos asistiendo a una nueva aventura del concejal, que falta a la verdad. Sobreactúa porque es lo que le piden y lo que él ve positivo para su futuro político.

P: Entonces, ¿no se cerraron?

I: Hay dos jardines que están en revisión. Una por condiciones edilicias y otra por la matricula.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Uno tiene cuestiones de infraestructura edilicia que van a ser revisadas para saber si debe cerrarse momentáneamente hasta que se cumplan las condiciones necesarias para resguardar la integridad de los que asisten. En el otro caso, la cantidad de niños y niñas que asisten es demasiado baja, por lo que se evalúa si justifica la apertura del mismo y el costo de su funcionamiento cuando pueden ser reubicados en otro jardín. Pero son cuestiones que se están evaluando y lejos están del panorama catastrófico que describe este concejal.

P: Me atrevo a decir que hay media verdad entonces en lo que dice Benítez.

I: Cuando se cierren porque decidimos dejar a la gente sin servicios, le voy a dar la razón. No es nuestro estilo. Si van a acusar de cierres, miren al Gobierno nacional que tanto admira el concejal juecista.

Sentada en el PAMI

El periodista consultaba con el dirigente sindical sobre la protesta en formato sentada que se llevó adelante ayer frente a la sede local del PAMI.

Periodista: ¿Qué me cuenta de la protesta frente al PAMI?

Dirigente: Que se esperaba más acompañamiento, pero esto recién comienza. Se juntó el reclamo de jubilados organizados y la protesta por el tema discapacidad, que hoy es muy sensible. Más allá de que se acopla a una jornada nacional, hay cuestiones muy puntuales de la ciudad y región que demuestran el impacto que están teniendo las políticas destructivas de este Gobierno.

P: ¿Cuál fue la consigna?

D: La misma que en todo el país. Acá se pidió la renuncia del ministro Mario Lugones. Pero también hay reclamos por la conducción local.

P: ¿Se dirigieron al director (Leonardo Farina)?

D: Así es. Presentamos una nota por mesa de entrada, porque lamentablemente no les da la cara para recibirnos.

P: Me dicen que se escucharon testimonios bastante duros.

D: Muy duros. Lo de la mujer con el hijo con discapacidad sin medicación pega fuerte. Y cuando se habla de “genocidio sistemático”, ya estás en un nivel de denuncia que busca demostrarle al vecino con menos compromiso que esto va en serio.

P: ¿Esto puede escalar?

D: Depende de si logra sumar volumen. Hoy es un foco de conflicto claro en un sector muy golpeado. Si crece, puede incomodar bastante, porque mezcla ajuste, salud y sensibilidad social. Y eso, en este contexto, es explosivo. Algunos sugieren que ahora llevemos el reclamo a los responsables políticos de defender esto, así que no se descarta alguna movilización al Concejo para hablar con el concejal Gabriel Abrile. Ya que ofrece su oficina para gestionar con Nación…

La previa de la sesión

El periodista consultaba con el informante sobre la agenda prevista para la sesión de este jueves.

Periodista: ¿Algún datito sobre la agenda de este jueves?

Informante: Me parece que lo importante va a pasar por fuera del orden del día. Me parece que hay concejales con ganas de opinar sobre los cambios en el gabinete municipal, especialmente porque eliminaron o bajaron el rango de algunas áreas.

P: Imagino que se puede llegar a picar entonces…

I: Seguro. Pero yo creo ahora será turno de defender la decisión del intendente, cosa nada sencilla. Por ejemplo, mañana (por este jueves) seguro se va a escuchar algún planteo por la situación de las políticas de género y diversidad, que pasaron de tener subsecretaría propia a quedar dentro de Niñez, Adolescencia y Familia. Lo mismo para el pase de Trabajo a Subsecretaría. Me parece que van a ir por ese lado.

P: ¿La oposición planteó incluirlo en el orden del día o serán mociones particulares?

I: Del temario no hay nada cerrado, pero creo que buscarán llevar la agenda para ese lado. Particularmente la oposición.

P: Pensé que podía entrar en tratamiento lo de Ciudad Universitaria. Tema polémico…

I: No vi si entra. Yo creo que, a esta altura, ni el que presentó la iniciativa (Gabriel Abrile) quiere que lo traten. Sabe que lo usarán para recordarle su pase a La Libertad Avanza, el partido del Gobierno que se niega a cumplir con el financiamiento aprobado en el Congreso. Eso puede llevar a que le achaquen lo del PAMI y todo eso. Si el oficialismo quiere meterlo, estarán jugando al desgaste de Abrile.