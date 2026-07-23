Enroque corto en Río Cuarto | Lamberghini “autorreferencial” | La CGT Río Cuarto no movilizó

Lamberghini “autorreferencial”

El informante del Concejo Deliberante le compartía a la cronista una cita compartida por el concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Informante: Cuando uno puede citarse a sí mismo en un debate, es porque uno ya se siente realizado en la política, ¿no? Parece que Mario (Lamberghini) está en esa situación en la previa a la votación de la prórroga de la concesión de la terminal.

Periodista: Tengo entendido que no está de acuerdo con la prórroga y que iba a plantear disidencias.

I: Puede plantearlas y aún así acompañar. En algunas oportunidades lo ha hecho. Por ahora, he leído frases muy contundentes de él sobre este tema. Me atrevo a decir que, si toma la palabra en la sesión, las va a mencionar. Primero cita a Milton Friedman.

P: Un clásico de él…

I: Y uno de los principales referentes que tiene Milei. Bueno, citó la frase de Friedman: “Cuando empiezas a pagarle a la gente por ser pobre, terminás teniendo una gran cantidad de pobres”. Y acá la reversionó citándose a sí mismo: “Cuando empiezas a pagarle a las empresas porque no tienen ganancias, terminas teniendo una gran cantidad de empresas fundidas” by Mario Lamberghini (risas). Claramente tiene que ver con lo de la terminal. Aunque le voy a dar la contra en algo a Mario: la Provincia, a través del Municipio, subsidió los boletos de avión que no se vendían desde Río Cuarto a Buenos Aires. Eso trajo mucha crítica en su momento. Pero después, por la propia demanda de los usuarios, ese subsidio se redujo muchísimo. Y por el contrario, Aerolíneas Argentinas sumó frecuencias para esa ruta.

P: Justo mencionó un ejemplo que no cabe en este caso. Recuerde que Lamberghini votó a favor de esos convenios.

I: Uh, cierto. Es medio impredecible el concejal libertario. Hablaremos en unos días entonces (risas).

La CGT Río Cuarto no movilizó

El periodista consultaba con su informante sobre las acciones del sindicalismo en una jornada de movilización que tuvo a la Confederación General del Trabajo (CGT) marchando junto a otras centrales en diferentes puntos del país.

Periodista: Le hago una consulta. ¿Hay actividad de la CGT Río Cuarto? Digo, ¿marchan?

Informante: Que yo sepa, no.

P: Pregunto porque no vi movimiento en Río Cuarto y supuse que, como otras veces, se habían movilizado en Córdoba.

I: No. Ni acá ni en Córdoba.

P: Me llama la atención. ¿Alguna explicación?

I: A ver, es muy sencillo. La CGT nacional dispone medidas que no consultó ni coordinó con las regionales. Es más, yo creo que las centrales del interior se enteraron por los medios.

P: ¿Se sienten fuera del reclamo?

I: Siempre acompañan el reclamo. De hecho, algunos iban a estar en la convocatoria que hizo el Frente de Jubilados y Pensionados, que seguramente iba a repetir las consignas de las marchas que se hicieron en las capitales. Pero lo de acá no iba a actuar como marcha oficial de la CGT.

P: No deja de sorprenderme.

I: Que quiere que le diga. El sindicalismo padece de la misma crisis de federalismo que la política partidaria. Además, en las regionales está cada gremio con sus quilombos y resolverlos demanda mucho tiempo.

P: ¿Qué quilombos?

I: ¿En serio me pregunta? Mire donde mire, hay uno (risas). Lo importante es resistir y reagruparse cuando sea necesario. Este es un momento muy extraño…