Cordobesismo apuesta a Río Cuarto como capital mundial AgTech

La nueva edición de la Agtech Week se llevará a cabo el 12 y 13 de agosto en la sede del Polo Científico Tecnológico.

La AgTech Week volverá a reunir durante dos días a empresarios, universidades, inversores y desarrolladores tecnológicos. Pero detrás del evento que se desarrollará el 12 y 13 de agosto en el Polo Científico Tecnológico aparece una apuesta de mayor alcance. El evento se convertirá en un escenario que el Gobierno provincial y el Municipio aprovecharán para volver a instalar una idea que empieza a repetirse con insistencia: convertir a Río Cuarto en la capital mundial AgTech.

No fue una frase lanzada al pasar. Tanto el presidente de la Agencia Pro Córdoba, Pablo De Chiara, como el intendente y los representantes del Cluster la utilizaron casi como una definición de política pública. De hecho, el referente de ProCórdoba explicó cuál es, para la Provincia, la fórmula que hace posible esa proyección: “Una extraordinaria convergencia entre la iniciativa privada, el involucramiento del Estado y un sector académico muy potente”.

La definición no es nueva dentro del llaryorismo. Resume buena parte del discurso que el gobernador Martín Llaryora viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: el desarrollo como resultado de la cooperación entre Estado, empresas y universidades, antes que de la acción aislada de cualquiera de esos actores.

Ese es el sentido que viene tomando la gestión De Rivas, con el desarrollo como uno de los ejes centrales de su modelo político, junto con la obra pública y la agenda social. En ese esquema, el intendente busca trasladar a Río Cuarto una de las premisas históricas del cordobesismo: la articulación entre Estado, sector privado y conocimiento como motor del crecimiento.

En la presentación, De Rivas también resaltó la intención de asociar su gestión con la idea de una "ciudad de oportunidades". La AgTech Week le permitió darle contenido concreto a ese concepto. "Son épocas de oportunidades", afirmó durante su discurso, al señalar que la apertura de mercados, la incorporación de tecnología y el agregado de valor abren un escenario distinto para la región.

Una nueva identidad

Hace años que Río Cuarto intenta construir una identidad que trascienda su condición de capital alterna. La apuesta por el Polo Científico Tecnológico, la consolidación del Cluster AgTech, la llegada de nuevas universidades y la organización de eventos internacionales forman parte de una misma estrategia de posicionamiento.

La AgTech Week aparece como la vidriera más visible de ese proceso, pero el mensaje que dejaron Provincia y Municipio apunta bastante más lejos que al éxito de una edición. La intención es instalar una nueva marca para la ciudad: un lugar donde la producción agropecuaria ya no se explica solamente por el campo, sino por la capacidad de vincular empresas, ciencia, tecnología e inversión. “El agro ya no entra en un campo”, frase que resume esa noción y que será slogan del evento de agosto.

En tiempos de disputa constante con el Gobierno nacional para descifrar cuál es el modelo económico de éxito para el desarrollo del país, el cordobesismo encuentra en Río Cuarto una oportunidad para diferenciarse en uno de los rubros con mejores resultados y potencial por explorar. Y, aunque la proyección suene exagerada, los representantes del sector están convencidos de que Río Cuarto está en condiciones de dejar de ser únicamente la capital alterna de la provincia para convertirse también en una referencia internacional en innovación productiva, con la aspiración -repetida por distintos actores del ecosistema- de convertirse en una suerte de “Silicon Valley argentino” vinculado al agro.