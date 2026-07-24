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Enroque corto en Río Cuarto | Movidas políticas: intendentes, minorías y la carrera en LLA

Radice sigue buscando intendentes | Nazaristas y el debate por la primera minoría | La carrera interna de LLA
Río Cuarto24 de julio de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

 

radice-tosquita

Radice sigue buscando intendentes

La cronista dialogaba con el informante de la región sobre la visita del intendente de Villa El Chacay y referente libertario, Adrián Radice, a la localidad de Tosquita, gobernada por el intendente Facundo Brizzio.

Informante: Radice sigue recorriendo el sur y mostró que estuvo en la localidad de Tosquita. Comentó que se reunió con el intendente pero no se lo ve a Brizzio en el video.

Periodista: ¿Qué sugiere?

I: Nada raro. Simplemente entiendo que se trata de un intendente aliado a Hacemos Unidos por Córdoba.Tuvo el respaldo del Panal en el 2023. Además, basta con ver la cantidad de gestiones conjuntas entre Brizzio y el gobierno provincial.

P: No todo pasa por las redes. Desde que asumió, Radice se ha reunido hasta con (Guillermo) De Rivas. Por eso no me parece raro que se reúna con intendentes de todos los partidos.

I: Está perfecto que se reúna pero es cierto que no todos se prestan para la foto. Y para darle crédito en algo a Adrián, creo que ahora tiene más sentido que algunos intendentes lo reciban. Porque antes, no esperaban ni un peso del gobierno nacional y ahora, el intendente libertario ha sido el vocero de Bornoroni en este anuncio de las líneas de créditos para municipios. De ahí a que pueda pintarlos de violeta, hay un largo trecho…

 

 

Nazaristas y el debate por la primera minoría

La cronista recibió un mensaje del militante nazarista.

Militante nazarista: Los únicos opositores que votaron a favor de la prórroga de la concesión de la terminal fueron… los tres radicales-juecistas-libertarios.

Periodista: Lo  vi. Lejos del consenso que se pretendía en un principio.

M N: Yo creo que estos temas reavivan algo que nosotros venimos diciendo hace rato. Si el bloque Primero Río Cuarto no se ha fragmentado formalmente pero sí en los hechos, nuestros concejales deberían ser la primera minoría. Ojalá algún día se debata una reforma política que plantee circunstancias como estas.

 

 

La carrera interna de LLA

El dirigente, de militancia libertaria pero alejado de la línea oficial de La Libertad Avanza, compartía con el periodista un diagnóstico de lo que se observa en el frente mileísta de Río Cuarto.

Militante: Créame que se vienen días muy entretenidos.

Periodista: Es lo que suele esperarse de una campaña. Nosotros estamos contentos (risas).

M: Ver que algunos se muestran juntos mientras por atrás se sacan los ojos. Todos desesperados por no quedarse afuera. ¡Que hermoso!

P: ¿Quiénes?

M: Yo lo veo mucho en La Libertad Avanza. Capaz porque estuve ahí alguna vez, pero me fui porque me vi venir esto que pasó finalmente de haber tenido que salir a buscar gente de partidos tradicionales y traicionar a los que estábamos desde el principio.

P: Quedó dolido, ¿no?

M: Para nada, pero digo la verdad. Ellos no tienen la expertise necesaria para que esa interna no se los coma crudos. Están muy preocupados por controlar la narrativa y mostrarse ordenados, pero no se dan cuenta de que le abrieron la puerta a gente que tiene mucho tiempo en la política. Que se yo, capaz se piensan que pueden domar a los que no son puros. Esto no va a ser lo del año pasado…

P: Quiere decir que no va a ser lista pura, ¿no? Eso se sabía ya.

M: Claro, pero falta que eso termine poniéndolos en contra de todos. Si no necesitaran ayuda, no hubieran ido a buscarla. Ya sabemos que quieren vender que el resto los necesita a ellos, pero es recíproco.

P: “Necesitamos de todos”. Suena peronista (risas).

M: Imagino que en cada partido pasa lo mismo: para competir necesitas que estén todos subidos al barco. A mí me desespera igual, porque siento que se está perdiendo la oportunidad. No voy a negar que es gracioso ver a juecistas y radicales desesperados por llamar la atención para buscar un lugar en la lista. Pero, créame, que a esto ya lo vengo viendo hace rato y por lo general no termina bien.

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