La frase de Bornoroni que encendió al PJ del sur por Zona Fría

Gabriel Bornoroni, Juan Manuel Llamosas y Guillermo De Rivas.

La campaña empieza a mostrar sus primeros puntos de conflicto en el ámbito provincial y Zona Fría aparece como uno de los escenarios donde comienza a ordenarse la disputa hacia 2027, al menos en la región. El régimen que el Gobierno nacional busca modificar —y que dejaría a 13 departamentos de Córdoba fuera del esquema de tarifas reducidas, entre ellos Río Cuarto—promete volver al centro de la agenda tras una definición de Gabriel Bornoroni, diputado nacional de La Libertad Avanza y aspirante a la gobernación provincial.

“Zona Fría afecta a una parte de Córdoba que la paga la otra parte de Córdoba. ¿Al norte de Córdoba le haces pagar lo del sur que son los que mejor están económicamente?”, dijo el empresario a comienzos de esta semana en diálogo con el streaming Alfil AM. Sus palabras tocaron una fibra sensible en el sur cordobés y abrieron un nuevo frente de disputa con el peronismo que esperaba una señal como esta para meterse en juego.

La frase tardó algunas horas en dimensionarse, pero en las últimas horas comenzó a generar movimientos entre intendentes, dirigentes y legisladores de la región, atentos a la posibilidad de que la discusión se convierta en un nuevo foco de conflicto con los libertarios mientras se va generando un clima electoral.

Hasta ahora, el oficialismo libertario había evitado darle una cara concreta a la discusión. Durante el debate previo a la media sanción en Diputados, Bornoroni había mantenido un perfil más cuidadoso, consciente del costo político que podía generar una reforma sobre un beneficio sensible para los vecinos. La diferencia es que esta vez habló como candidato. Y ese cambio de posición le ofreció al peronismo un flanco abierto para comenzar a disputar la pelea territorial.

De esta manera, una frase que pudo pasar desapercibida terminó convirtiéndose en una de las banderas con las que los emisarios del Panal en la región buscarán enfrentar a La Libertad Avanza en un territorio donde el espacio libertario todavía intenta construir volumen político.

Los intendentes del PJ, además de dirigentes radicales y vecinalistas que participaron del reclamo en la previa de la sesión en Diputados donde se aprobó la reforma, tienen previsto volver a reunirse para reforzar la oposición al proyecto. En ese armado aparecen figuras como el legislador Juan Manuel Llamosas y los intendentes referentes del sur, entre ellos Guillermo De Rivas desde Río Cuarto.

El tema ya había ganado protagonismo durante la última visita del gobernador Martín Llaryora a la ciudad, en el acto por el 9 de julio, cuando habló de la necesidad de “defender a los cordobeses” y cuestionó a los diputados de La Libertad Avanza que representan a la región —sin mencionarlas, Laura Soldano y Belén Avico— por acompañar la reforma sin considerar el impacto sobre sus propios vecinos.

En ese momento, la discusión comenzaba a tomar fuerza, aunque todavía atravesada por la agenda mundialista. Ahora, la frase de Bornoroni generó especial impacto porque, más allá del argumento libertario sobre la necesidad de revisar el esquema de subsidios, la comparación entre regiones y la referencia al sur como una zona con mejores condiciones económicas es el punto que más incomoda a la dirigencia local. “Habla como si en Río Cuarto fueran todos productores rurales”, reflexionaron desde el PJ departamental que conduce Llamosas.

La estrategia peronista apunta justamente a correr la discusión del nivel de ingresos de una región y trasladarla al impacto directo sobre los hogares. Según los números que comenzaron a circular desde el oficialismo provincial, una boleta promedio que hoy ronda los $100.000 podría trepar hasta aproximadamente $130.000 si se pierde el beneficio. “Más allá de que los libertarios discutan la existencia del régimen, la realidad está en el bolsillo de la gente”, señalan desde sectores de la dirigencia peronista que ya preparan la batalla política de cara al tratamiento que la reforma tendrá en el Senado.

Como parte de esta cruzada por Zona Fría, las referencias regionales del oficialismo cordobés apuntan también a las diputadas libertarias que integran el armado provincial de Bornoroni. En los últimos días, Laura Soldano recorrió Huinca Renancó para reunirse con referentes partidarios, aunque todavía sin una agenda vinculada al reclamo de los vecinos. Justamente esa zona aparece como uno de los puntos sensibles del conflicto. Allí, el impacto del frío y el costo de las tarifas forman parte de una problemática cotidiana, algo que también quedó expuesto en los cruces que tuvo otra dirigente libertaria, María Celeste Ponce, con vecinos de su localidad.

“Estaría bueno empezar a preguntarles cuánto pagan de luz y si conocen las escalas”, expresan en el peronismo, donde buscan instalar la discusión sobre el costo de los servicios durante la gestión de Javier Milei y usan la carta del desconocimiento para marcar a los referentes libertarios en esta conversación.

Zona Fría se convierte así en un terreno de disputa rumbo a 2027. En el oficialismo provincial creen que las expresiones de Bornoroni pueden tener un costo electoral en una región donde La Libertad Avanza todavía necesita consolidar su presencia.

Judiciales de Río Cuarto iniciaron un paro de 60 horas tras rechazar la propuesta salarial

Los trabajadores judiciales de Río Cuarto comenzaron el miércoles un paro de 60 horas en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La medida de fuerza fue ratificada luego de la asamblea extraordinaria realizada el 1 de julio, en la que los afiliados resolvieron rechazar la oferta oficial y profundizar el plan de lucha.

Desde el gremio explicaron que el reclamo está vinculado tanto a la pérdida del poder adquisitivo como a la falta de recursos humanos en distintas dependencias judiciales del sur provincial. Además, sostienen que los trabajadores judiciales acumulan una significativa pérdida salarial en los últimos años: casi un 40% desde el 2023.

Además del reclamo salarial, el gremio denunció la falta de personal en los tribunales de la región, que comprende localidades desde Berrotarán hasta Huinca Renancó.

El paro se extenderá hasta el viernes y tendrá impacto en la actividad de los tribunales de la provincia. Una vez finalizada la medida de fuerza, las autoridades gremiales realizarán un consejo consultivo el próximo lunes para definir la continuidad del plan de lucha, luego de que el rechazo a la propuesta salarial dejara las negociaciones sin avances.