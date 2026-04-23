El PRO toma impulso y busca regresar a la arena local

“Hace poco, en Chaco, Mauricio nos dijo que teníamos que ser protagonistas y esa es la idea”, manifestó Daniel Arias, referente del PRO Río Cuarto y uno de los integrantes de este armado que se está reconstruyendo a nivel local y departamental. Encolumnados en la conducción del PRO nacional y referenciados en Soher El Sukaria a nivel provincial, los amarillos publicaron un video en el que evidenciaron sus intenciones de reconstruirse bajo la premisa de que el PRO fue uno de los primeros en plantar “la semilla del cambio”.

Algunas de las voces que participaron del video fueron el arquitecto Facundo Pedemonte; la concejala de Berrotarán, Nataly Ríos; la ex candidata a intendenta de Holmberg, Marcela Travaglia, entre otros. “Desde el principio, el PRO estableció una nueva forma de hacer política y sentó las bases para que un cambio real sea posible (...) Sabemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso estamos acá, para seguir avanzando. Juntos somos el próximo paso”, reza el mensaje que publicaron en redes sociales.

La premisa básica de la que parte esta facción local del PRO (que actualmente es la única activa en representación del partido) es que Río Cuarto le dio varios hitos a la Propuesta Republicana. Incluso antes de la conformación de la alianza Cambiemos / Juntos por el Cambio. “Mauricio hizo una elección histórica en 2015. Río Cuarto, además fue una de las primeras ciudades del interior donde el PRO dio sus primeros pasos”, recordó Arias en relación a la visita del propio Mauricio Macri a la ciudad en el 2014 (a raíz de la firma de un convenio de cooperación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Municipio local). “Notamos que muchos afiliados querían seguir participando y se sienten identificados con el espacio. Además, se han sumado dirigentes muy valiosos en el último tiempo.Estamos trabajando firme en el territorio y para seguir consolidando este grupo”, afirmó el referente del PRO Río Cuarto.

Arias también hizo alusión a la interna que atravesó el partido a nivel provincial. En consonancia con lo planteado en distintos departamentos del interior, el grupo Somos PRO (referenciado en El Sukaria) había presentado lista en Río Cuarto pero decidieron bajarla “ante el proceso viciado que se vio a nivel provincial, con muchas irregularidades. Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara Nacional Electoral”, indicó en diálogo con Alfil.

Sumamente orgánicos a la conducción del PRO nacional y a la figura del ex presidente, el grupo Somos PRO se prepara para el 2027. En su gira federal para reconstruir el partido amarillo, Macri aseguró que “no permitirá el regreso del kirchnerismo”. Y aunque hoy todo indica que acompañaría a LLA el ex mandatario apunta a que su espacio gane protagonismo en la arena política nacional. “Lo dijo Mauricio. Los que nos quedamos acá somos los que no teníamos precio y vamos a seguir trabajando conforme a lo que el PRO nacional también está buscando”, consideró Arias. En Río Cuarto, no descartan conformar una alternativa para el 2028.

“Fue sumamente importante la participación del PRO en las últimas instancias electorales en la Argentina. Mauricio sembró la semilla para el cambio y Milei recorre las huellas que dejó Mauricio. Por eso creemos que el PRO no se va a terminar. El relanzamiento del partido el otro día despertó una chispa que creo que va a ser muy grande”, opinó el referente local del partido.

UNRC: Se aprobó la adhesión a la 4° Marcha Federal Universitaria

El Consejo Superior de la UNRC aprobó adherir y acompañar la convocatoria a la 4ª Marcha Federal Universitaria impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se realizará el martes 12 de mayo en todo el país, con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este martes, el cuerpo resolvió la conformación de una comisión ad hoc que tendrá a su cargo la organización de la actividad en Río Cuarto, en articulación con los distintos sectores de la comunidad universitaria. La convocatoria es promovida de manera conjunta por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el CIN y el Frente Gremial Universitario, y prevé la participación de estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y organizaciones sociales.

La decisión se inscribe en un contexto de preocupación por la situación del sistema universitario público, atravesado por dificultades presupuestarias, el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras, el impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y las dificultades que enfrenta el estudiantado para sostener sus trayectorias académicas.

La Marcha Federal Universitaria se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del país y tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires, con movilización hacia la Casa Rosada.

Por otra parte, este martes tambien se aprobó la instalación de dos terminales automáticas SUBE en el campus, con el objetivo de facilitar el acceso y la gestión del sistema de transporte.

La iniciativa fue impulsada por la Federación Universitaria de Río Cuarto, que llevó adelante las gestiones a partir de un trabajo articulado con la subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, la cual ofició de nexo con Nación Servicios para la solicitud de los dispositivos.

En este marco, se prevé instalar dos terminales en puntos de alta circulación: una en el pabellón 4 y otra en el sector ubicado frente al local de la Federación Universitaria, en las inmediaciones de la fotocopiadora de la Facultad de Ciencias Económicas.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Coordinación Técnica de la UNRC la disposición de los recursos necesarios para su funcionamiento, incluyendo conectividad, provisión eléctrica e instalación.

Las terminales automáticas SUBE permitirán realizar diversas operaciones, entre ellas la consulta de saldo, la acreditación de cargas electrónicas efectuadas a través de home banking, billeteras virtuales y cajeros automáticos, la aplicación de la tarifa social y el recupero de saldo en casos de robo o extravío de la tarjeta.

"La medida responde a una demanda concreta de la comunidad universitaria y apunta a mejorar las condiciones de accesibilidad dentro del campus", indicaron desde el área de Prensa y Difusión de la UNRC.