Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







AGEC levanta temperatura

El periodista dialogaba con su informante sobre la cercanía de las elecciones en el gremio de empleados de comercio.

Informante: Le soy sincero, están todos pensando quien va a ser el próximo presidente, pero después de las generales en la ciudad vamos a tener una elección importante.

Periodista: ¿Las municipales? Mire que falta para eso.

I: ¡No! Le hablo de las del gremio AGEC. Me da la sensación de que los empleados de comercio están cerca de hacer algo que no se da desde hace 23 años: ganarle a José Luis Oberto en las urnas.

P: ¿Y por qué cree que puede ocurrir eso?

I: Porque hace un tiempo que venimos viendo un cambio de época y batacazos que hace mucho no se veían. Mire nomás el año pasado, lo sacaron a Walter Carranza del Sindicato de municipales después de 20 años. ¿Mire si se repite lo mismo? Lo que sé es que la lista naranja de Mariela Matos le viene metiendo garra y su gente lo está raspando bastante a Oberto.

P: ¿Con qué?

I: Dicen que lo de los terrenos del campo ese que tienen no pueden ser usados como gancho para agarrar votos porque ni siquiera se sabe si es habitable ese lugar. Después dicen que el secretario general está usando todas las herramientas que tiene a mano para desalentar la participación y que les ha puesto las cosas difíciles a los opositores. Le cuento una…

P: Cuente…

I: Puso la votación de la junta electoral un viernes a las siete de la tarde, mientras casi todos los empleados de comercio están laburando. Esa es una de varias, me cuentan.

P: ¿Cuándo se vota?

I: El 9 de noviembre de 7 a 21 horas. Va a estar movidita la cosa, más que nunca. Como le digo, hay entusiasmo en la oposición y creen que estamos en un momento de cambio, donde los trabajadores han demostrado que no quieren votar lo mismo de siempre. Mire sino lo que pasó en las PASO.

Encuesta capciosa

El militante radical llegaba a la periodista con un dato sobre una encuesta que se está realizando en distintos puntos de la ciudad.

Militante radical: Le traigo un dato interesante que quizás ya le haya llegado por otro lado. Hay gente del PJ que está haciendo encuestas un tanto capciosas.

Periodista: ¿Eso sorprende? No digo que esté bien pero me han llegado varias encuestas que hasta parece que inducen la respuesta del entrevistado.

M R: Está mal. Venga de quien venga. El tema es el siguiente: me cuentan que los encuestadores se estuvieron capacitando en los últimos días y buena parte de las preguntas apuntan a si la persona obtuvo algún beneficio o no de la provincia, cuáles fueron esos beneficios, además de otras preguntas típicas. Pero sobre el final, se le pregunta al encuestado si votó en la PASO, a quién votó, si conoce a Juan Schiaretti y si lo votaría como presidente.

P: No estoy de acuerdo con que se formule así la encuesta pero quizás yo estoy medio curada de espanto y nada me sorprende. Varias de las que me han llegado tienen ese formato o van un poco en esa dirección.

M R: Le va a sorprender cuando le diga que, más allá de la formulación de la encuesta, hay otra cosa: la muestra estaría integrada por personas que han recibido algún beneficio del gobierno. Es decir, los encuestadores ya sabrían esto de antemano. De ahí viene mi cuestionamiento. Se unieron dos cosas que no están buenas: la encuesta un tanto capciosa pero, además, dirigida a personas que se pueden ver algo comprometidas a responder de determinada manera.O esa parece ser la lógica de quienes la elaboraron.

P: ¿Está diciendo que hay gente apuntando a encuestar sólo a personas que recibieron esos beneficios? Si es así, no es un muestreo muy representativo que digamos.

M R: Así es. Mucha gente ya se capacitó para encuestar, lo sabemos varios. No sé si estos resultados se publicarán o no pero me parece que se subestima demasiado a la gente. Y nunca sale nada bueno de eso.