Llaryora en Roma

El intendente Martín Llaryora, acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo, visitó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Roma, donde fue recibido por el subsecretario Giorgio Silli.

Periodista: Cuente, ¿a qué fue?

Informante: En esa reunión concretamente el gobernador electo invitó a los funcionarios a que alienten a las empresas italianas a invertir en Córdoba, con la posibilidad que ello lleva de generar más puestos de trabajo local.

P.: ¿Y de la reunión con el Papa Francisco que se sabe?

I.: Que el sábado asistirá a la celebración del Consistorio, presidido por el Papa Francisco, donde el Arzobispo Ángel Rossi recibirá el nombramiento de Cardenal. EL gobernador electo comparte una agenda extensa con el vicegobernador Manuel Calvo.

El quórum federal

El bloque Unidad Federal del Senado jugó sin unidad en la mega sesión que comenzó ayer a las 14 en la cámara alta.

Informante: De los cinco senadores, solo la cordobesa Alejandra Vigo no dio quórum para que inicie la sesión.

Alfil: Nunca se la consideró aportante al quórum en el oficialismo. ¿Los otros?

Informante: Y, el Frente de Todos tuvo el apoyo del jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider, la puntana Eugenia Catalfamo y el correntino Camau Espínola, además de otros tres senadores de bloques unipersonales.

Alfil: ¿Y el pliego de la jueza Ana Figueroa?

Informante: Vigo rechazó, Espínola también. El resto dio ok.

Encuentro radical en Mina Clavero

El dirigente radical le dijo al periodista que este fin de semana estará especialmente ocupado porque irá al encuentro partidario que tendrá lugar en Mina Clavero.

Periodista: ¿Se trata de uno de esos encuentros regionales que vienen haciendo desde las PASO?

Radical: Así es. Los impulsa el presidente del Comité Central, Marcos Carasso.

P.: ¿Y cómo les esá yendo?

R.: El del sábado es el primero al que iré, porque cubre el noroeste de la provincia. Y usted sabe que soy de allí. Llámeme el domingo y le cuento.

P.: ¿Y no harán uno de esos tradicionales plenarios de debate en Villa Giardino?

R.: Probablemente, pero mientras estemos en medio de las elecciones nacionales no ocurrirá. Ahora hay que hablar menos de las cuestiones internas y más de las tareas para levantar a Patricia Bullrich.

El gremialismo quiere subirse al Gabinete

El periodista coincidió, en un café, con su informante peronista. Después de conversar un rato sobre el escenario gremial local, sobrevino esta pregunta.

Periodista: De lo que todavía no he escuchado nada es de Trabajo. ¿Quién va a ir a esa cartera?

Informante Peronista: Bueno, usted sabe cómo es el tema cuando se trata del gabinete… hasta el 10 de diciembre, certezas no vamos a tener.

P.: Lo sé, pero… se puede ir conversando, ¿no?

I.P.: Hecha la aclaración, claro que podemos conversar. Mire, supe que el gremialismo está muy interesado en ese ministerio. Y tengo entendido que ya ha habido contactos entre el llaryorismo y dirigentes de la CGT Regional, la CGT Córdoba y las 62-O por el tema.

P.: ¿Cómo es eso?

I.P.: Así cómo se lo digo. La CGT Regional quiere que uno de los suyos esté al frente del ministerio. Y las otras centrales también quieren lugares más abajo en el organigrama.

P.: ¿Se habló de algún nombre propio?

I.P.: Sí, pero la prudencia indica que es mejor no soltarlos… además, hasta donde yo sé, el llaryorismo evalúa que ese ministerio esté a cargo de algún laboralista de prestigio, con conocimiento técnico de la materia. No hubo ni un sí ni un no al pedido de los gremialistas. Se los escuchó, pero la definición está verde.







Presentación de libro con mucha presencia peronista

En la noche del miércoles se presentó el libro Los Muchachos Cordobeses de Federico Zapata. Y la presencia del PJ en el Aula Magna la Facultad de Derecho de la UNC fue importante. Por ello, el informante del peronismo llamó al periodista.

Informante PJ: Estuve anoche (por el miércoles) en la presentación del libro de Zapata.

Periodista: Y, ¿cómo le fue?

IPJ: Debo decirle que copamos el auditorio. Con todas las generaciones, la vieja guardia, sin que los muchachos se enojen, los que nos hacemos los jóvenes y ya no lo somos, mucha presencia de la Juventud Peronista. En fin… lindo.

P: Nombres, quiero nombres.

IPJ: Muchos, Carlos Massei, Francisco Fortuna, Natalia de la Sota, Daniel Passerini, Alejandra Vigo, Leonardo Limia, Nadia Fernández, Omar Sereno… primera plana. Aparte, le digo algo, muy bien en la moderación ‘Tito’ Dómina.

P: ¿Sonó la marcha? ¿La trama del libro, bien?

IPJ: No, no sonó la marcha. Y la trama interesante, el armado del cordobesismo con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.