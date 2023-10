Enroque Corto

Jóvenes en respaldo a Milei en Punilla

El arrastre de libertario Javier Milei en Córdoba continúa. Por eso, una reunión que se hizo en Santa María de Punilla causó expectativas en algunos jóvenes y la impulsó una de las personas que entrará: la tercera en la lista de diputados, Cecilia Ibáñez.

Informante Libertario: ¿Cómo anda? Lo molesto… hubo una reunión con jóvenes que respaldan a Milei en Punilla.

Periodista: ¿Más jóvenes?

IL: Sí, más. Esta vez en Punilla y en un encuentro armado por Cecilia Ibáñez, que está tercera en la lista de candidatos a diputados nacionales y, lógicamente, como viene la mano, va a entrar.

P: Qué optimista.

IL: Pero claro, hombre. Es más, ya empezaron a hablar en esa reunión de la inauguración del local en Humberto Primo al 633 la semana próxima y donde será la presentación de todos los fiscales de la provincia.

P: A custodiar los votos…

IL: Claro, mi amigo. Los leones cordobeses con todo. Le mando un abrazo.







La CGT (Córdoba) vs. Prestadoras

El informante gremial comentó al periodista que por la mañana la CGR Córdoba convocaba a una conferencia de prensa. Ajustado por la agenda, el periodista no llegó a la cita, pero llamó a su informante para ver de qué había tratado el asunto.

Periodista: Estimado, me va a tener que disculpar. No llegué a la conferencia. ¿No me cuenta de que venía el asunto?

Informante Gremial: Amigo. Le cuento. Salimos a fijar postura frente a una situación que es sumamente perjudicial para los trabajadores. Hablamos del cobro de los llamados “co-seguros” que vienen haciendo los efectores de Salud a los trabajadores, por encima de lo que ya perciben de las obras sociales.

P.: Ajá...

I.G.: Es una situación sumamente grave. Las obras sociales no son prepagas. Pertenecen al sistema solidario de atención a la salud. Y en muchas ocasiones tienen que soportar acusaciones falsas que las responsabilizan con la crisis del sector, cuando en realidad pagan a 30/45 días por las prestaciones a sus afiliados. En resumidas cuentas, lo que estamos reclamando es que las prestadoras retomen el camino de la negociación y no sigan apropiándose indebidamente de recursos del salario de los trabajadores.

Gremios massistas

Ayer estuvo en Córdoba el secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, a su vez secretario de Comunicaciones de la CGT nacional. El dirigente viajó por una actividad de su gremio, pero también tuvo reuniones con referentes de la CGT Regional Córdoba.

Informante: Todo el movimiento obrero está enrolado con Sergio Massa, y Jorge Sola conversó de las estrategias de la mesa sindical Massa Presidente en Córdoba.

Alfil: No todo, está Luis Barrionuevo que juega con Javier Milei.

Informante: Bueno, el 95% del movimiento obrero del país y de Córdoba. No se difunde mucho, pero hay mucha actividad en torno del apoyo a Massa. Y más ahora con la Regional bien alineada con la CGT Nacional.

Alfil: Perdón pero acá Pablo Chacón, de Comercio, está trabajando para Juan Schiaretti.

Informante: Espere a que pase el 22 de octubre y volvemos a hablar.

Cerruti “corrigió” a Schiaretti

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dedicó ayer un hilo de tuit para responder “las acusaciones” del gobernador Juan Schiaretti sobre las obras en Córdoba, realizadas durante el debate.

Periodista: ¿Un hilo de tuit dice que le dedicó?

Informante: Así es. Con el recorte del video donde el cordobés dice que el gobierno de (Mauricio) Macri ni el gobierno kirchnerista terminaron obras que se comprometieron a realizar en la provincia. Y puso de ejemplo la autopista Córdoba-San Francisco, o la avenida Circunvalación.

P.: Ajá, sí lo escuché. ¿Y qué dijo Cerruti?

I.: Le leo textual: “ante las acusaciones de Schiaretti sobre las obras públicas realizadas en Córdoba, le respondo: nosotros sí terminamos obras y son muchas, llevamos realizadas 973 en la provincia de Córdoba”. Y arrancó…

P.: ¿Qué más?

I.: Sobre la traza de la RN 158, el Ministerio de Obras Públicas sigue avanzando en la ejecución de la construcción de la Circunvalación de Villa María, dijo, que aporta a la consolidación de la multicentralidad urbana de una zona de gran importancia productiva a nivel nacional. Esta circunvalación formará parte de la futura Autopista San Francisco- Río Cuarto, le recordó la funcionaria.

Encuentro de radicales en Mina Clavero

El sábado pasado, en Mina Clavero, el presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, encabezó un encuentro partidario. Un dirigente que participó habló con el periodista.

Radical: Es parte de los encuentros regionales que se vienen realizando desde hace algunas semanas. Este abarcó el noroeste de la provincia.

Periodista: ¿Y qué tal estuvo? ¿Cuáles fueron las conclusiones?

R.: En líneas generales se buscó generar entusiasmo para la campaña de Patricia Bullrich. Usted sabe que el radicalismo es fundamental para el despliegue territorial.

P.: ¿Y eso fue todo?

R.: Algo que le va a interesar es que Carasso confirmó que después de las elecciones presidenciales, o sea que supongo que en diciembre, habrá un plenario provincial para analizar entre todos por qué nos fue como nos fue este año.

P.: Eso puede resultar picante.

R.: Esperamos que sea provechoso, y que no termine en discusiones demasiado sanguíneas. Pero es verdad que necesitamos discutir entre nosotros, antes de que largue el proceso de renovación de autoridades, que será en el 2024.