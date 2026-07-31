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La UNRC suma presión sobre Milei por el presupuesto y el lunes habrá paro

La rectora Marisa Rovera advirtió que la Universidad Nacional de Río Cuarto aún no recibió nuevas partidas presupuestarias pese al reciente fallo de la Corte Suprema. También cuestionó la falta de convocatoria a las paritarias nacionales, mientras el gremio docente confirmó un paro para el inicio del segundo cuatrimestre.
Río Cuarto31 de julio de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé
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En vísperas del inicio de un nuevo semestre, la rectora Marisa Rovera advirtió que el Gobierno nacional no cumple con el envío de las partidas actualizadas.

La Universidad Nacional de Río Cuarto volverá a comenzar un semestre bajo el signo de la incertidumbre. Mientras el Gobierno nacional todavía no envía nuevas partidas presupuestarias para las casas de altos estudios, la rectora Marisa Rovera reclamó que se cumpla con lo dispuesto por la Corte Suprema y cuestionó la paralización de las negociaciones paritarias con los trabajadores universitarios. En paralelo, la Asociación Gremial Docente confirmó que el próximo lunes adherirá al paro nacional convocado por CTERA, una medida que afectará el inicio del segundo cuatrimestre.

Rovera sostuvo que la universidad atraviesa un “camino bastante sinuoso” de cara al comienzo de la segunda mitad del año y explicó que, aunque existen versiones sobre una eventual adecuación de partidas presupuestarias a nivel nacional para dar cumplimiento al reciente fallo de la Corte, hasta el momento la institución no recibió los fondos.

La rectora remarcó que la discusión presupuestaria excede la cuestión económica y alcanza el funcionamiento mismo del sistema universitario. “Cuando hablamos de presupuesto universitario no solamente hablamos de una dimensión económica, sino también de una forma de gestionar y de acordar”, planteó, al insistir en que los ámbitos paritarios son esenciales para construir consensos entre el Estado y los trabajadores del sector.

En ese sentido, recordó que la normalización de las negociaciones salariales también forma parte de los compromisos asumidos tras el fallo judicial y expresó su expectativa de que el Gobierno nacional convoque nuevamente a las mesas de negociación. “Esperamos que próximamente se habiliten con normalidad los ámbitos paritarios”, afirmó.

Las declaraciones llegan en un todavía vigente escenario de tensión entre las universidades nacionales y la administración de Javier Milei. El máximo tribunal ordenó al Estado avanzar con el cumplimiento de determinados artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, pero en junio el Gobierno anunció el incremento de fondos transferidos a las casas de altos estudios para “incrementar la masa salarial un 24,33%”. Sin embargo, las autoridades universitarias sostienen que los recursos todavía no comenzaron a llegar y que persiste la incertidumbre financiera para afrontar el segundo semestre.

Ese escenario tendrá un correlato inmediato en Río Cuarto. La Asociación Gremial Docente resolvió adherir al paro nacional convocado para el próximo lunes por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y confirmó que sus afiliados no asistirán a los lugares de trabajo. Además de la medida de fuerza, el sindicato organizará actividades de visibilización para exponer el conflicto que atraviesa el sistema universitario. Desde la Asamblea Gremial Docente de la UNRC explicaron que el reclamo se sostiene en el incumplimiento del Gobierno nacional y señalaron que el retraso en la liquidación de esos haberes pone en riesgo el normal inicio del segundo cuatrimestre.

De este modo, la UNRC iniciará una nueva etapa académica con un doble frente abierto: por un lado, el reclamo institucional de las autoridades por mayores recursos y la reactivación de las paritarias; por el otro, una medida de fuerza docente que vuelve a poner en evidencia la falta de resolución del conflicto universitario a nivel nacional.

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