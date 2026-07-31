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LLA entra en fase de pre-campaña y exhibe unidad con aliados

La territorialidad se volvió una obligación para La Libertad Avanza y, pese a cierta preferencia por los “puros”, los libertarios del sur comenzaron a dar muestras de unidad y trabajo conjunto con socios como el radical Gabriel Abrile y el juecista Pablo Benítez. La orden de Bornoroni. 
Río Cuarto31 de julio de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez
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“De Córdoba a Río Cuarto, el mismo equipo y las mismas convicciones. Seguimos trabajando juntos para la Córdoba que queremos”, manifestó el concejal y dirigente del Frente Cívico, Pablo Benítez, al compartir una imagen de la unidad de LLA Río Cuarto y el encuentro que mantuvo el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez junto al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Sin dudas, aseverando que esta reactivación del trabajo territorial se da luego de aquel encuentro en el que los cabecillas cordobeses de esta alianza manifestaron a Santilli sus intenciones de “construir una alternativa potente” para las próximas elecciones provinciales. 

A nivel local, la foto de la diputada Laura Soldano; el intendente de Villa El Chacay, Adrián Radice; y los concejales Gabriel Abrile y Pablo Benítez buscó replicar el esquema de alianzas que, a nivel provincial, tiene el rostro de Bornoroni y Juez. Incluso, podría decirse que en Río Cuarto se ha dado un paso más que, por lo pronto, en Córdoba no se ha efectivizado. Mientras Rodrigo de Loredo aún no logra abrir del todo los canales de conversación y negociación con La Libertad Avanza, en la Capital Alterna, hace cuatro meses que Abrile forma parte del esquema violeta (pese a las críticas y el pedido de renuncia a su banca que impulsaron sus correligionarios).

El armado violeta entró en fase de pre-campaña y, contrario al discurso casettero de que “aún falta mucho para el 2027”, los libertarios no ocultan su objetivo de competir por la Provincia y de llevar “las ideas de la libertad” a las localidades del interior cordobés. Los últimos recorridos parecían darse de manera disgregada: Radice, por su parte, dialogando con intendentes y Soldano, junto a su tropa, recorriendo los departamentos del sur y fortaleciendo el vínculo con los distintos referentes de LLA. Esta nueva etapa le abre el juego a los socios para formar parte de ese proceso y exhibir unidad en la alianza.

Si bien LLA sigue llevando la batuta, Abrile y Benítez estarían ganando terreno en el armado departamental. En el caso del referente del Frente Civico, con experiencia previa en la campaña del 2025 en donde participaron activamente. Abrile, en ese marco, aportaría estructura y llegada a algunos sectores de la ciudad pero también a nivel departamental: como es sabido, hay intendentes radicales que no descartan acompañar a LLA “siempre que sea en el marco de una alianza”.

“Se vienen movimientos fuertes, se los va a ver más en acción a los dirigentes y también se espera que, con el correr de los meses, se sumen más actores”, señaló un integrante de LLA a Alfil y aseguró que, por pedido de los armadores provinciales, los dirigentes deberán desplegar su capacidad de llegada al territorio. Ya se ha visto con iniciativas como “Qué Abuso Cba” en la que Bornoroni busca, más allá de la recepción de denuncias, generar un canal más directo con los votantes cordobeses y contar con más herramientas para raspar al Ejecutivo provincial. Lo mismo con las capacitaciones que se dan regularmente bajo la denominación “10 minutos x LLA” y que apunta a fortalecer la campaña digital y “la batalla cultural” en las redes sociales.

Sin embargo, no alcanza con las redes sociales en una provincia como Córdoba. En el desafío electoral del 2027, no puede quedar afuera el aspecto territorial. Y es allí donde los socios radicales y juecistas tienen experiencia y podrían hacer aportes frente a lo que, se presume, tendrá a un PJ desplegando su aparato y apostando todas sus fichas a la reelección de Martín Llaryora. En el sur en particular, el peronismo aún tiene pendiente ganar en tres de los cuatro departamentos del sur. Los violetas buscan retener ese acompañamiento y anticipan una campaña con presencia en todos los frentes.

 

 

 

Impulsan misión comercial a Chile para empresas de nutrición animal

La Secretaría de Desarrollo y Promoción Local, junto a la Comisión de Comercio Exterior del CECIS, la Agencia ProCórdoba y la Cancillería Argentina, lanzó la próxima misión comercial a Chile destinada específicamente al sector de nutrición animal. El objetivo es “generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de Río Cuarto y fortalecer la internacionalización de las empresas locales”, señalaron en el comunicado oficial.

La misión comercial se desarrollará durante el mes de noviembre y forma parte de las acciones del programa ADN Exportador, una iniciativa orientada a potenciar la competitividad de las empresas locales y acompañarlas en su proceso de inserción en mercados internacionales.

En ese marco, el Secretario de Desarrollo y Promoción Local, Federico García Córdoba, expresó que “esta será la tercera misión comercial impulsada durante el año” y remarcó “el trabajo en conjunto con la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Chile para generar agendas de negocios que permitan concretar nuevas oportunidades comerciales”.

"Comenzamos el año con una misión vinculada a alimentos y bebidas, luego realizamos en junio “Conecta Río Cuarto”, con la visita de importadores internacionales y hoy estamos lanzando una nueva misión enfocada en un sector con gran potencial para nuestra ciudad y la región, como es la nutrición animal", explicó el funcionario.

Diego Cambria, integrante de la Comisión de Comercio Exterior del CECIS, explicó que la capacitación realizada constituye el primer paso del proceso de preparación para la misión comercial. "Vamos a acompañar a las empresas durante todo el proceso de inscripción, presentación de documentación y vinculación con los organismos nacionales. Ya contamos con la experiencia de las misiones anteriores y con un trabajo permanente junto a Cancillería y la Embajada Argentina en Chile, lo que nos permite generar mejores oportunidades para las empresas de Río Cuarto y la región", señaló.

Como instancia preparatoria, se llevó adelante una jornada de capacitación dirigida a empresarios del sector, en la cual se presentaron las principales oportunidades de negocios que ofrece el mercado chileno, brindando herramientas e información estratégica para favorecer una participación comercial exitosa.

Desde el sector privado, Joaquín Cardoso, de Molino Félix Alimentos, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para abrir nuevos mercados. "Tenemos muchas expectativas. Estamos muy interesados en seguir desarrollando oportunidades en el mercado de alimentación animal y valoramos que existan políticas públicas que acompañen a las empresas, generando empleo y conexiones comerciales a nivel internacional", expresó.

En tanto, Guillermo Borio, de JoviAgro, empresa dedicada al desarrollo de productos derivados de alfalfa para nutrición animal, consideró que estas acciones representan una oportunidad clave para agregar valor a la producción regional.

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