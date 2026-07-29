El Partido Demócrata mete presión en el armado opositor del sur

Maximiliano Camuso y Laura Soldano.

En plena rosca de precampaña, desde Laboulaye llegó una noticia que puede modificar la percepción sobre los armados opositores al Gobierno de Martín Llaryora y la amplitud de La Libertad Avanza como principal alianza rival de cara al 2027. El lunes se confirmó que el laboulayense Maximiliano Camuso asumió la presidencia del Partido Demócrata de Córdoba y que Gregorio Hernández Maqueda quedó como presidente alterno, una jugada que exhibe las intenciones electorales de un espacio que busca ganar protagonismo en el tablero electoral.

Aunque la designación del capitalino Hernández Maqueda volvió a poner en escena la pelea por la intendencia de Córdoba, la llegada de Camuso a la conducción del partido tiene una lectura territorial: el PD quiere dejar de ser un actor secundario y transformarse en una estructura con presencia en el interior. Una apuesta que genera ruido entre sectores libertarios que también buscan ordenar su armado, sumar músculo y consolidar la candidatura a gobernador de Gabriel Bornoroni.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que Camuso llega a la conducción de un partido cuya base de afiliados está concentrada mayoritariamente en el Gran Córdoba. Cerca del 80% del padrón demócrata pertenece a esa zona, por lo que la elección de un dirigente del sur cordobés como máxima autoridad provincial revela una intención de ampliar la territorialidad del espacio. Especialmente si se tiene en cuenta que, en la historia reciente, el laboulayense mantiene una relación tensa con la jefatura regional de La Libertad Avanza.

Camuso no es un dirigente desconocido en la región. En 2023 fue candidato a intendente de Laboulaye y quedó segundo en la elección municipal con alrededor del 25% de los votos, a doce puntos del actual intendente Gino Chiapello. Luego de esa elección tuvo un rol relevante en el proceso de normalización del partido tras la intervención que había desplazado a la conducción de Roberto Eiben. Desde el año pasado, además, había sido designado por la conducción nacional del Partido Demócrata para llevar adelante el proceso interno que terminó con lista única y su llegada a la presidencia provincial, consolidándose como una referencia política desde el estratégico sur-sur cordobés.

Con esa plataforma, el objetivo del PD es replicar en el interior la estrategia que también busca desplegar en Capital. El partido reconoce que todavía tiene una presencia minoritaria en ciudades importantes como Río Cuarto y Juárez Celman, pero identifica núcleos donde comenzó a construir mayor volumen, como Roque Sáenz Peña y General Roca.

En ese camino, la elección de Marcos Juárez aparece como una referencia. Allí el Partido Demócrata formó parte de una alianza con la Unión Cívica Radical que llevó como candidato a intendente a Gerardo Pasquali, una experiencia que dentro del espacio consideran una muestra de que pueden integrarse a frentes opositores y disputar lugares propios. “Vamos a tener candidatos donde haya que tener candidatos”, repiten cerca de Camuso.

Esa postura abre un escenario de tensión con La Libertad Avanza, que también busca convertirse en la referencia principal del voto opositor en Córdoba. Los libertarios reconocen que necesitan concentrar fuerzas para enfrentar al peronismo provincial, pero al mismo tiempo intentan evitar una dispersión de espacios que pueda debilitar la construcción de Gabriel Bornoroni hacia la gobernación.

La disputa tiene especial sensibilidad en el sur cordobés. Según pudo saber Alfil, el vínculo entre el Partido Demócrata y los sectores libertarios que responden a la diputada Laura Soldano atraviesa un momento de distancia. La relación había tenido otro nivel de cercanía durante la última elección legislativa, cuando los demócratas aportaron fiscalización y respaldo territorial a la lista de La Libertad Avanza que terminó llevando a Soldano al Congreso.

Sin embargo, desde abril La Libertad Avanza cuenta con una coordinación propia en una localidad clave del sur provincial y esa autonomía habría generado un desgaste en el vínculo con dirigentes demócratas que ahora buscan preservar su propio espacio de negociación.

Esto también se extiende a las dudas que genera el futuro del armado libertario de cara a las provinciales. “Primero hay que ver qué quiere hacer Bornoroni”, deslizan desde el entorno de Camuso y Hernández Maqueda, en una referencia directa a las versiones que circulan sobre un eventual entendimiento electoral entre Nación y Provincia.

La premisa dentro del espacio es clara: si el camino los encuentra nuevamente junto a La Libertad Avanza, pretenden hacerlo desde una posición más competitiva y con capacidad de disputar lugares en la definición de candidaturas.

En ese juego, el sur vuelve a aparecer como una pieza estratégica. Allí donde los libertarios necesitan estructura territorial para consolidar su proyecto provincial como contracara de la fuerte presencia del aparato oficialista, los demócratas se organizan para mostrarse competitivos y aportar algo más que acompañamiento. Y esa diferencia podría convertirse en una discusión central cuando empiece a definirse la arquitectura opositora para 2027.

Este miércoles presentan la 22ª edición de la Feria del Libro "Juan Filloy"

La Municipalidad de Río Cuarto presentará este miércoles la 22° edición de la Feria del Libro “Juan Filloy”, el evento literario más importante de la ciudad. El acto se realizará en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde se darán a conocer las principales novedades de una nueva edición del tradicional encuentro cultural.

La feria se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para la promoción de la lectura, la producción editorial y el intercambio entre escritores, editoriales, instituciones educativas y el público en general, convirtiéndose en una de las citas más importantes del calendario cultural local.

Durante la presentación, el Municipio brindará detalles sobre la programación, las actividades previstas y los participantes que formarán parte de esta nueva edición, que buscará fortalecer el acceso al conocimiento y reafirmar el compromiso de Río Cuarto con la difusión de la literatura y la identidad cultural.

Como ocurre cada año, se espera una amplia participación de vecinos, autores y referentes del ámbito cultural, en un evento que vuelve a posicionarse como uno de los principales espacios de encuentro para el libro y la producción cultural en la ciudad.