Enroque corto en Río Cuarto | Desarticularon organización narco y López destacó accionar de la FPA | De bache en bache

Desarticularon organización narco y López destacó accionar de la FPA

En las últimas horas, se realizaron 29 allanamientos con 19 detenidos que integrarían una banda narco en Río Cuarto. El gobierno provincial aseguró que se cerraron 53 puntos de venta de droga en la ciudad en lo que va del año. Los operativos también tendrían vínculo con Vicuña Mackenna y General Cabrera. El informante del PJ llegaba a la cronista para dialogar al respecto.

Informante: Seguro se enteró que detuvieron a casi 20 personas vinculadas al narcotráfico en la ciudad. Dos familias lideraban la banda. Se secuestró droga, dinero, vehículos. Fue un operativo de gran magnitud. Tanta que hasta estuvo el ministro Julián López.

P: Eso vi. De paso habló de la Ley Antibúnker que se aprobó hace unos días.

I: Es que era un momento oportuno para plantear lo que implica que el Estado provincial y la Justicia puedan disponer de esas propiedades que son usadas como aguantaderos o búnkeres de droga, independientemente de si el lugar está abandonado o no. Dijo que hay 125 detenidos por infringir la Ley de Estupefacientes en lo que va de este año.

P: Bueno, la que habló sobre el caso fue la fiscal Georgina Osella, que está en la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico. Justo en momentos en los que también está en agenda la falta de fiscales y de recursos humanos en la Justicia de Río Cuarto.

I: Ella asumió hace poco más de un año. La crisis fuerte se siente ahora, tras la destitución de los fiscales del caso Dalmasso. Es un problema latente, sí. Pero esta situación también le dio pie a López para hablar de lo que planteó el gobernador en su momento y que hoy cobra otro valor: la importancia de que una fiscalía especializada tenga su sede en Río Cuarto, así como la sede local de la FPA.

De bache en bache

El periodista consultaba con el dirigente peronista por una intervención del bloque de Primero Río Cuarto por el estado de las calles.

Periodista: No sé si vio, pero hubo un reclamo fuerte de una parte de la oposición respecto a los baches en el Pasaje Aconquija.

Dirigente Peronista: Otra vez sopa. ¿Son los libertarios de Gabriel Abrile?

P: Viene del bloque del doctor, sí. Y le digo más, reavivaron el tema que ya habían planteado en un video que hicieron de “La ciudad que no te muestran” para decir que les marcaron agenda.

D.P: ¿Por?

P: Porque hoy temprano mandaron informe de las calles en las que estarían llevando a cabo trabajos de bacheo y el mencionado pasaje estaba entre los intervenidos.

D.P: (Risas) Lo que hacen para sentirse importantes. Esto está planificado desde hace tiempo y no se rige por lo que diga o deje de decir la oposición. Es una realidad que necesitamos mejorar el estado de la infraestructura vial de la ciudad, pero creo que no reconocen que el esfuerzo que se está haciendo es tremendo.

P: “Esperemos no haga falta que los reclamos de los vecinos aparezcan en estos videos para que sean atendidos”. Eso dicen…

D.P: Mira vos. ¿Por qué no comparten las tapas de diarios con los accidentes fatales en las rutas hechas pelota que abandonó el Gobierno que ellos defienden? Digo, porque seguramente se enojarían si salimos a grabar un video recorriendo pozos en la ruta 35 y los etiquetamos a ellos para que vayan a pedirle al presidente (Javier Milei) que arregle las rutas. Juegan tan mal que pareciera que se quejan de la Municipalidad por salir a arreglar calles. ¡Mejoren los asesores!