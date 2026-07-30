El “círculo chico” de Soldano, fortaleza y tensión rumbo al 2027

Ayer se produjo el primer encuentro de la mesa libertaria con Soldano, Abrile, Benítez y Radice delineando la estrategia territorial rumbo al 2027.

Como viene contando Alfil desde el sur provincial, La Libertad Avanza aceleró su actividad territorial con la mirada puesta en la construcción de una alternativa competitiva para 2027. En ese proceso, Laura Soldano aparece como una pieza central del esquema diseñado por Gabriel Bornoroni: la diputada fue elegida para recorrer la región, convocar dirigentes y ordenar una estructura que todavía busca consolidarse fuera de los grandes centros urbanos. Sin embargo, ese armado no está exento de tensiones por la lógica que rige la conducción de la diputada nacional, donde la cercanía y la identificación con el proyecto libertario aparecen como factores determinantes para definir quiénes forman parte del espacio.

Ayer, sin embargo, hubo un gesto que buscó mostrar otra imagen. En Río Cuarto, Soldano compartió una mesa con Gabriel Abrile, Pablo Benítez y Adrián Radice. La foto reunió por primera vez a referentes de distintos sectores de la oposición al llaryorismo en el sur y funcionó como un gesto de convivencia en momentos en que el armado libertario parecía desordenado por recorridos paralelos entre la diputada, los concejales y el intendente.

Es que la unidad para sumar competitividad parece chocar con una lógica libertaria que prioriza la identidad antes que la amplitud. Aunque el mileísmo avanzó en acuerdos con dirigentes provenientes del radicalismo y otras expresiones opositoras, todavía predomina una mirada de fuerte control sobre quiénes forman parte del armado propio. La definición de Soldano sobre su “círculo chico” sintetizó días atrás una manera de entender la construcción política: primero la confianza, después la apertura.

La frase -una aparente reinterpretación del término “mesa chica”- surgió durante una actividad realizada el último fin de semana en Córdoba junto a Bornoroni, pero rápidamente empezó a ser utilizada para describir el funcionamiento interno de la estructura en el sur. Para algunos, se trata de una forma de preservar la identidad libertaria frente a quienes buscan acercarse al espacio desde sectores tradicionales de la política. Para otros, puede convertirse en una dificultad si el objetivo es transformar a LLA en una fuerza con presencia territorial amplia.

Uno de los episodios que reflejó esta tensión ocurrió en Laboulaye. Allí, durante la visita del gobernador Martín Llaryora para la apertura de sesiones legislativas en febrero pasado, quedó expuesta una reconfiguración del armado local. Hasta entonces, existía un trabajo cercano entre Soldano y Maximiliano Camuso, dirigente del Partido Demócrata de Córdoba, quien había colaborado en la instalación territorial de La Libertad Avanza y acompañado la candidatura de la diputada, incluso con tareas de fiscalización durante las elecciones legislativas.

Sin embargo, durante el encuentro de dirigentes libertarios realizado en paralelo a la visita del gobernador, Camuso dejó de ocupar ese lugar dentro de la estructura. Soldano comunicó que el armado local quedaba bajo la coordinación de Camilo Requelme, director de la oficina de ANSES en Laboulaye. La decisión fue interpretada por algunos dirigentes como una señal de que el Partido Demócrata había dejado de formar parte del círculo de confianza de la diputada.

En el entorno libertario aseguran que no fue un episodio aislado. El nivel de alineamiento esperado por la conducción regional ya había generado discusiones internas cuando Soldano apareció en escena, una irrupción que alteró la dinámica que tenía los libertarios que militaron abiertamente a Milei desde antes del 2023. Aunque hubo charlas para acercar posturas, varios sectores terminaron alejándose del partido e incluso algunos recibieron el pedido de desafiliación de parte del entorno de la diputada.

Desde adentro rechazan que existan disputas personales y, a las salidas mencionadas, la explican como una cuestión de identidad política. Soldano aparece como una dirigente con un criterio definido para incorporar nuevos actores: la cercanía con el proyecto libertario y la disposición a sostener la llamada “batalla cultural” impulsada por Milei, una lógica bien karinista.

La pregunta que queda planteada es si el “círculo chico” de Soldano será una fortaleza para atravesar la etapa de construcción o si, tal como intentaron mostrarlo en el encuentro de ayer con radicales y juecisitas, LLA deberá abrir espacio para aquellos dirigentes que hoy todavía miran desde afuera.

Más allá de las fotos entre aliados, los “puros” sostienen que la estrategia de priorizar la identidad libertaria por sobre la amplitud ya dio resultados. La campaña legislativa de 2025 es el ejemplo que citan para defender un esquema de construcción basado en la confianza antes que en la cantidad. Todavía resta confirmar si esa fórmula alcanza para una elección provincial, donde la necesidad de sumar volumen territorial suele imponerse sobre la pureza doctrinaria. La foto de ayer pareció ir en esa dirección; ahora resta saber si se trató del inicio de una apertura o apenas de una postal de ocasión.