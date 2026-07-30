Hacia el 2027, PJ comienza a dibujar su mapa de municipios en el sur

Además de la Capital Alterna de la provincia, el sur de Córdoba tiene localidades como Coronel Moldes y Laboulaye que tienen un fuerte peso político y electoral y que, en ocasiones, marcan el pulso de algunas cuestiones que se pueden replicar en otras localidades cercanas. La elección municipal de Moldes en el 2023 fue, inevitablemente, una antesala de lo que se vio en 2024 en Río Cuarto. El PJ se fragmentó: un sector fue orgánico y se alineó a Hacemos Unidos por Cór-doba y un sector díscolo, referenciado en el delasotismo y el nazarismo, compitió bajo el sello del MiD. Similar a la puja que se dio a nivel local entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario.

A diferencia de Río Cuarto (en donde el PJ orgánico retuvo la intendencia), en Moldes ocurrió lo contrario: Juntos por el Cambio se benefició de aquella ruptura y le arrebató el Municipio al PJ cordobés, de la mano del actual intendente radical, Ezequiel Moiso. La diferencia entre las tres fuerzas principales fue escasa: Moiso ganó por apenas un punto sobre Gustavo Argüello (candi-dato respaldado por el PJ provincial) y cuatro puntos por encima de Sergio Vizzo (candidato del MiD).

A comienzos del 2026, Alfil anticipó que el actual concejal por el MiD y dirigente delasotista tendría intenciones de buscar su revancha. El buen porcentaje de los últimos comicios le dio pie para construir un perfil crítico de la actual gestión pero también para tratar de sumar volumen político en el armado integrado por intendentes peronistas y dirigentes que aspiran a gobernar sus localidades.

“Si Vizzo mide bien, el Panal lo va a tener en cuenta. Ya ha ocurrido en otras localidades”, mani-festó un dirigente del PJ departamental a Alfil. En el 2023, el candidato del oficialismo provincial (Argüello) estuvo muy cerca de ganar la intendencia pero, según lo observado en campañas como las legislativas del 2025, Vizzo mostró un perfil activo que lo hizo avanzar varios casilleros en el juego. El dirigente formó parte del comando del sur que acompañó a Miguel Siciliano como candidato a diputado. “Sin dudas está en el radar”, señaló el dirigente peronista en relación a Vizzo.

Es importante remarcar que, más allá de tratar de contener a todo el peronismo, en Moldes se buscaría conformar un amplio frente electoral para enfrentar a Moiso, quien seguramente bus-cará su reelección. Un dato no menor es que el intendente radical mantiene un buen vínculo con el gobierno provincial, lo que también lleva a pensar en otra posibilidad: el Panal podría jugar de lleno con un candidato competitivo; apostar por el actual intendente en un marco de alianzas o actuar con cierta “prescindencia”. Todo es posible si se tiene en cuenta el caso de General Deheza: Eduardo Pizzi, de Alternativa Vecinal, tuvo el respaldo de Llaryora en la última elección municipal. Y en aquella localidad, el PJ no participó de esa contienda.

Otra localidad importante es Laboulaye, gobernada por el radical Gino Chiapello. En este caso, se trata de un radical que, a diferencia de Moiso, tiene un perfil más opositor al Panal. Chiapello se ha mostrado abiertamente junto a Rodrigo de Loredo y, de hecho, la Municipalidad de La-boulaye fue sede de una reunión entre el intendente, el propio De Loredo, Gabriel Bornoroni y Luis Juez, entre otros dirigentes radicales, libertarios y del Frente Cívico.

Lo concreto es que desde el Panal observan con atención aquellos municipios gobernados por el extinto Juntos por el Cambio y en los que el PJ buscará recuperar terreno. El departamento Roque Sáenz Peña fue el único del sur en el que Martín Llaryora ganó la última elección provin-cial. Que el peronismo logre gobernar su principal localidad sería una conquista importante, así como en otros municipios como Coronel Moldes, que el PJ también encabezó durante varios períodos.

No pasa por una cuestión purista o 100% orgánica: las encuestas y el nivel de competitividad harán lo suyo y marcarán el rumbo del apoyo del Panal.