Enroque corto en Río Cuarto | El llamado a Pomiglio | Más campaña que previa

El llamado a Pomiglio

La cronista recibía un mensaje del militante radical, quien se mostró sorprendido por un comentario de la dirigente radical, Viviana Pomiglio, en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil).

Militante: La Vivi le tiró con de todo a Abrile en el programa. Hasta aseguró que él no podía decir que estaba en contra de las internas “si se presentó un montón de veces”.

P: Me reí mucho cuando dijo eso, debo reconocerlo.

M: Yo también. Pero no la tenía siendo fichada por un sector libertario. El de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Periodista: Fue un datazo. Aunque, justamente, nos dijo que rechazó esa propuesta.

M: Obvio que lo contó para decir que, así como ella respetó que está dentro de una estructura partidaria y que además forma parte del Comité Provincia, es lo que Abrile debería haber hecho con su banca y con su pertenencia al partido. Incluso recordó que hay una expulsión pendiente de ser revisada por el Tribunal de Conducta de la UCR. Yo tengo mis opiniones…

P: A ver.

M: No está mal plantear las contradicciones que tienen muchos de nuestros dirigentes y coincido en que el Gabi debería haber dejado su banca. No así su afiliación partidaria. Al menos habría que ver qué hace la UCR el año que viene. ¿Y si termina arreglando con LLA? Lo habríamos matado a Abrile por simplemente adelantarse a lo que vino después. Es una situación compleja. Por otro lado, me sigue llamando la atención lo del sector de Villarruel que la convocó a la Vivi. Me parece bien que ella se haya negado y que sea consecuente con su identificación política. Pero, ¿por qué la buscaron desde ese sector? ¿Vieron una potencial radical con peluca?

P: Convengamos que la vicepresidenta está cada vez más lejos de Milei y de la orgánica de La Libertad Avanza como partido.

I: Pero sigue siendo libertaria…

Más campaña que previa

Repasando movimientos por la región, el periodista acudía a su informante.

Periodista: Che, ¿algún movimiento del que me tenga que enterar? Estamos en plena precampaña.

Informante: Más campaña que “pre”, le digo. Todo está en movimiento y, en algunos lugares, la rosca está más que avanzada. Mire, La Carlota…

P: ¿Qué pasó por ahí?

I: La campaña libertaria activó con fuerza y ahora están mostrando mucho al que pica en punta como candidato, el doctor Edgar Bertollo. Está armando toda la movida en redes sociales con todo lo que eso implica. Principalmente, moviendo el “Qué Abuso” de Gabriel Bornoroni, pero también mostrándose cada vez más como el elegido para competir…

P: ¿Es el elegido?

I: Mire, hace unos días él y su grupo estuvieron en Córdoba reunidos con el candidato a gobernador. No tengo dudas de que les dio la bendición, más allá de que el doctor venía moviéndose hace rato. Tiene mucha llegada a los dirigentes…

P: ¿Y a la gente?

I: Es un tipo conocido y tiene apoyo, pero también está poniendo en juego una plataforma local que incluye tasas municipales “agobiantes”, servicios “deficientes” y trámites “que son una odisea”. Es parte de la campaña libertaria en los municipios del interior…

P: Es cierto. Se repite.

I: Por las dudas, ayer vi que la intendenta (Natalia Bellón) se reunió con comerciantes de la ciudad para conocer qué consultas y reclamos tiene el sector. En parte, tiene que ver con lo que dicen los libertarios y para que no se les escapen temas que después van a saltar en campaña. Yo a la intendenta la veo bastante bien parada y con fuerte apoyo del Panal, pero la amenaza libertaria está presente. Es cuestión de encontrar el candidato justo para meter en problemas a los intendentes que van por la reelección.

P: Entonces se activan mutuamente.

I: Así es la campaña. ¿Vio que le dije? Ya arrancó.